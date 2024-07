Warum nur an der Oberfläche kratzen? Tauchen Sie tiefer ein mit exklusiven Interviews und umfangreichen Analysen. Die Registrierung für den Premium-Bereich ist selbstverständlich kostenfrei.

Neben Krebs stellen zwei weitere Erkrankungen, nämlich Diabetes und Alzheimer, immense volkswirtschaftliche Herausforderungen dar. Rund um den Globus gibt es rund eine halbe Milliarde Diabetiker. Diese leben nicht nur in etablierten Nationen, die Zahl in Schwellenländern wie Indien, China und anderen wächst stetig. Und nachdem die Forschung bei Alzheimer über Jahrzehnte keinen Erfolg verbuchen konnte, wurde Anfang Juli mit Legembi (Biogen/Eisai) endlich ein Medikament zugelassen, das den Verlauf der Krankheit verlangsamt. Eli Lilly ist ebenfalls in diesem Bereich mit dem Medikament Donanemab forschend tätig, eine Zulassung könnte bis Jahresende erfolgen.

Da gibt es beispielsweise die sogenannten Supercharge-Immunzellen, die Hoffnung machen. Diese Immunzellen sollen in der Lage sein, Krebszellen zu zerstören. Außerdem sollen Tests entwickelt werden, mit denen aus einem Tropfen Blut Krebs diagnostiziert werden kann. Krebs stellt mittlerweile die zweithäufigste Todesursache global dar. Alleine in den USA werden mehr als 6 Milliarden US-Dollar (öffentliche Hand) in die Krebsforschung investiert .

Die letzte Zeit waren viele Investoren nicht sehr glücklich mit ihren Pharma- und Biotech-Investments . Während der MSCI World Health Care Sector im Jahr 2022 leicht im Minus landete (-3,5 Prozent) und das Jahr darauf ein kleines Plus erzielen konnte (+4 Prozent), musste der Nasdaq US Biotechnology im Jahr 2022 zweistellig (-10,5 Prozent) Federn lassen und das Jahr 2023 endete wenigstens mit einem kleinen Plus von rund 4 Prozent. Im aktuellen Jahr steht bei beiden Indizes ein Plus von um die 3 Prozent.

Ein Grund der Flaute ist sicherlich das gestiegene Zinsniveau, ausgelöst durch die hohe Inflation, was sich insbesondere auf die Bewertungen der Firmen auswirkt, welche (noch) keine Erträge erwirtschaften und Fremdkapital aufnehmen müssen. Dabei handelt es sich oftmals um Biotech-Unternehmen, die im Bereich der molekularen Gesundheit tätig sind. Die als defensiv geltenden bekannten Mega Caps spüren dagegen von dieser Seite kaum Gegenwind, allerdings bewegten sich diese großen Tanker sehr schwerfällig und konnten die letzte Zeit auch nicht für überdurchschnittliche Renditen sorgen.

Aktive Manager im Vorteil

Ein gutes Umfeld also für aktiv gemanagte Fonds wie den Janus Henderson Horizon Biotechnology Fund (Auflage 2018), wie die Entwicklung seit Jahresbeginn zeigt, denn hier steht ein Plus von rund 20 Prozent. Das Biotech-Investmentteam besteht aus den verantwortlichen Managern Andy Acker (28 Jahre Erfahrung), Daniel Lyons (24 Jahre Erfahrung) und Agustin Mohedas (Portfoliomanager, Research, 10 Jahre Erfahrung).

Das Team ergänzt Vish Sridharan, ein Biotech-Analyst mit 5 Jahren Erfahrung. Das Team verfügt über einen dezidierten fachlichen Hintergrund im Bereich Health Care/Biotech. So hält Andy Acker einen Bachelor-Abschluss in biochemischen Wissenschaften von Harvard und Daniel Lyons einen Dr. in Immunologie von Stanford. Unterstützt werden die vier Herren außerdem vom Healthcare-Team des Hauses Janus Henderson Investors.

Erfolgreiches Biotech-Team

Dasselbe Team managt bereits seit 2007 den erfolgreichen Janus Henderson Global Life Science Fonds. Dieser investiert zu circa 30 Prozent ebenfalls in den Biotech-Sektor. Und macht man nun einen Biotech carve out; man betrachtet ausschließlich den Biotech-Anteil des Janus Henderson Global Life Science, so erkennt man eine konstante Outperformance im Vergleich zum Index Nasdaq Biotechnology TR.

Generierung von Ideen

Die Manager des Janus Henderson Horizon Biotechnology Fund führen unter anderem Gespräche mit Ärzten, besuchen Medizin-Konferenzen, werten wissenschaftliche Publikationen aus, und die Kontakte in die Pharma- und Biotech-Industrie sind ebenfalls ein wichtiger Bestandteil des fundamentalen Researchs.

Unternehmensanalyse

Hat man Unternehmen rausgefiltert, so erfolgen Bilanz- und Szenario-Analysen, Analysen der Kosten- und Einnahmenseite. Zudem wird der Unternehmenswert anhand der DCF-Methode (Discounted-Cashflow) ermittelt, die mögliche Up- und Downside analysiert und ermittelt, inwieweit das Thema Übernahmerelevant ist. Das Ergebnis des Investmentprozesses ist ein konzentriertes und dennoch breit diversifiziertes Portfolio (161 Millionen US-Dollar) mit 50 bis 80 börsennotierten Unternehmen. Zusätzlich werden bis zu 3 Prozent auch in nicht börsennotierte Unternehmen investiert.

Unternehmens-Kategorien und Risikosteuerung

Dabei werden die allokierten Unternehmen in drei Kategorien eingeteilt, welche je nach Markteinschätzung in unterschiedlichen Bandbreiten im Portfolio abgebildet werden, was ein Bestandteil der Risikosteuerung (Diversifikation) des Portfolios darstellt: „Development stage“ (Gewichtung 30 – 70 Prozent), „Early commercial“ (10 – 40 Prozent) sowie „Profitable" (10 – 40 Prozent).

Eine weitere Stellschraube zur Risikoreduzierung ist die Bestimmung des Value-at-Risk-Rahmens. Für jedes Wertpapier wird das Downside-Risiko bewertet, und zwar für jedes vorhersehbare Ereignis. Das Ergebnis fließt dann in die Berechnung der Gewichtung ein, da die Auswirkungen auf das Gesamtportfolio im worst case 200 Basispunkte nicht überschreiten darf.

Die Auswahl macht`s

Im Biotechnologie-Sektor ist es von entscheidender Bedeutung, Gewinner von den Verlierern zu unterscheiden, da das Segment im Vergleich zu allen anderen Marktsektoren die größten Renditeunterschiede aufweist.

Das Team konzentriert sich auf die klinischen und kommerziellen Risiken des Gesundheitswesens („90/90-Regel“), um Unternehmen zu identifizieren, die erfolgreich sein können, indem sie entweder einen hohen ungedeckten medizinischen Bedarf decken oder dazu beitragen, das Gesundheitssystem effizienter zu gestalten.

Im Vergleich zu vielen Mitbewerbern verfügt Janus Henderson über eines der stärksten und erfahrensten Teams. Auch der Fokus auf die Innovationen des Sektors, was sich in der strukturellen Übergewichtung von Titeln mit kleiner und mittlerer Marktkapitalisierung widerspiegelt, ist ein Unterscheidungsmerkmal zu vielen anderen Biotech-Fonds.

Portfolio und Performance

Der Fonds steht mit Blick auf die Performance sowohl über fünf, drei und auch einem Jahr in seiner Peergroup (Aktienfonds Biotechnologie) ganz oben. Per Ende Juni machten die Top-Ten-Positionen rund 40 Prozent des Portfolios aus, darunter befinden sich Namen wie Amgen (8,46 Prozent), Vertex Pharmaceuticals (7,46 Prozent), Argenx (3,57 Prozent) und auch Sarepta Therapeutics mit einer Gewichtung von 3,44 Prozent. Wie in dem Sektor üblich, sind die USA ist mit rund 84 Prozent am höchsten gewichtet.

