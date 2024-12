Fonds der Woche: Small Caps als Anlegers Lieblinge

Investments in Small Caps bieten besondere Vorteile: Fondsmanager, wie die des Janus Henderson Horizon Global Smaller Companies, können insbesondere in diesem Segment Ineffizienzen ausnutzen, da viele Unternehmen kaum von Analysten gecovered werden.

Small Caps sind nicht immer Anlegers Lieblinge

Und den Performance-Vergleich mit den Large Caps müssen sie auch nicht fürchten, ganz im Gegenteil: Auf lange Sicht schlagen Small Caps die Aktien der großen Unternehmen, wenngleich bei einer Volatilität, die temporär höher ausfallen kann. Dafür wird man dann aber meist am Ende durch eine höhere Rendite entschädigt. Dies ist dem Umstand geschuldet, dass kleinere Firmen dazu in der Lage sind, ein höheres Ertragswachstum zu erzielen.

Argumente für Nebenwerte

Traditionell sind Small Caps eher zyklischer Natur und brauchen ein Umfeld mit entsprechendem Wirtschaftswachstum, um optimal davon profitieren zu können. Was spricht für Small Caps? Die kleinen Unternehmen finden Fondsmanager oft in Nischenmärkten, in denen die Unternehmen keine oder kaum Konkurrenz fürchten müssen, und robuste Margen sind auch oft ein Merkmal.