Fonds der Woche Konzentriertes Portfolio weltweiter Investmentideen

Der JPM Global Focus wurde aufgelegt am 31.03.2005 und wird gemanagt von drei Herren (Helge Skibeli, James Cook, Tim Woodhouse). Daneben unterstützen sie 80 Research-Analysten sowie die künstliche Intelligenz, die im Research-Prozess eine immer wichtigere Rolle einnimmt. Wie der Fondsname bereits aussagt, handelt es sich um ein sehr fokussiertes Portfolio mit den rund 50 besten globalen Investmentideen, die alle eine hohe Ertragsqualität haben, ein schnelleres Wachstum aufweisen als der Markt und in Summe auch niedriger bewertet werden als der Markt.

So wurde beispielsweise die Portfoliokonstruktion verfeinert, der Anlagegrundsatz neu definiert und auch die Verwertung von Daten und das Maschinenlernen wurden optimiert, was sich dann im Anschluss in den Ergebnissen positiv niederschlug. Insbesondere bei drei globalen Aktienfonds, unter anderem dem JPM Global Focus , spiegeln die Ergebnisse den Fortschritt seitdem wider.

Der JPM Global Focus wurde aufgelegt am 31.03.2005 und wird gemanagt von drei Herren (Helge Skibeli, James Cook, Tim Woodhouse). Daneben unterstützen sie 80 Research-Analysten sowie die künstliche Intelligenz, die im Research-Prozess eine immer wichtigere Rolle einnimmt. Wie der Fondsname bereits aussagt, handelt es sich um ein sehr fokussiertes Portfolio mit den rund 50 besten globalen Investmentideen, die alle eine hohe Ertragsqualität haben, ein schnelleres Wachstum aufweisen als der Markt und in Summe auch niedriger bewertet werden als der Markt.

So wurde beispielsweise die Portfoliokonstruktion verfeinert, der Anlagegrundsatz neu definiert und auch die Verwertung von Daten und das Maschinenlernen wurden optimiert, was sich dann im Anschluss in den Ergebnissen positiv niederschlug. Insbesondere bei drei globalen Aktienfonds, unter anderem dem JPM Global Focus , spiegeln die Ergebnisse den Fortschritt seitdem wider.

Das Anlageuniversum und die Fokusgruppen Das globale in Frage kommende Anlageuniversum besteht aus rund 2.500 Unternehmen und diese werden in 10 sogenannte Fokusgruppen eingeteilt. Dabei handelt es sich um eigene Aktiengruppierungen. Mit den 10 Fokusgruppen nutzen die Manager Investmentchancen, die ein hohes Wachstum bieten und/oder defensiven oder zyklischen Charakter aufweisen. Den Begriff Fokusgruppe definiert J.P: Moran Asset Management wie folgt: Der Vergleich von ähnlichen Geschäftsmodellen anstatt reine Brancheneinteilung.

Die Portfoliomanager können zwar nicht völlig losgelöst einer Benchmark ihre Anlageentscheidungen treffen, die möglichen Abweichungen bieten aber trotzdem eine gewisse Flexibilität: Auf Sektor-Ebene sind Abweichungen zum Vergleichsindex MSCI World von ±15 Prozent, auf Länder-/Regionen-Ebene sind sogar ±30 Prozent an Abweichungen erlaubt, und die mögliche Unter- bzw. Übergewichtung bei den Schwellenländern beträgt ±30 Prozent.

Die Glorreichen Sieben

Und natürlich spielen auch die „Glorreichen Sieben“ eine Rolle, und hier machte sich das aktive Management bezahlt. Es war zwar für die Performance in den letzten Jahren sehr förderlich, wenn man diese Aktien allokiert hatte. Allerdings wiesen die sieben Unternehmen zum Teil erhebliche Unterschiede in der Entwicklung auf, so dass es sinnvoll war, in gewissen Phasen den einen oder anderen Titel deutlich unter- oder übergewichtet im Portfolio zu haben oder erst gar nicht zu allokieren.

Apple beispielsweise war Ende 2023 mit 5 Prozent untergewichtet, was in dem Fall bedeutet, dass man den Titel gar nicht im Portfolio hatte. Per Ende Oktober ist man in Summe mit 4,52 Prozent in den Glorreichen Sieben übergewichtet.

Steuerung der Gewichtungen

Grundsätzlich ist es so, dass die Positionsgrößen der Titel von Ergebnis, Bewertung sowie Überzeugungsgrad abhängen. Sind Aktien gemäß des Bewertungsmodells von J.P. Morgan Asset Management teuer geworden, so wird die Gewichtung reduziert und andersrum. Bewegt sich ein Unternehmen in einem Sektor, in dem Prognosen schwierig sind, so wird dieses tendenziell untergewichtet.

Ein Beispiel für schwierige Prognosen sind Ölunternehmen, deren Ergebnisse sehr stark von der Entwicklung des Ölpreises abhängen. Was den Überzeugungsgrad anbelangt, so wird hier noch unterschieden zwischen Premium-Aktien, Quality-Aktien und sogenannten Trading-Aktien. Je hochwertiger das Geschäftsmodell und je robuster die Erträge, desto höher die aktive Gewichtung.

Das Portfolio per 31. Oktober 2024

Microsoft, Amazon und Nvidia sind mit rund 6,5 Prozent gewichtet, danach folgen Meta, TSMC, United Health, Mastercard und LVMH. Bei den Regionen sind die USA mit fast 75 Prozent vertreten, danach Europa und Nahost ohne GB mit fast 15 Prozent. Und auf Sektor-Ebene sind die am höchsten gewichteten Branchen im Portfolio (circa 7,1 Milliarden Euro) Technologie – Halbleiter & Hardware mit rund 17 Prozent, Medien mit knapp 12 Prozent, Technologie – Software mit fast 10 Prozent, Einzelhandel mit knapp 9 Prozent und Finanzdienstleistungen mit 7 Prozent.

JPM Global Focus A

Weitere Informationen Quelle Fondsdaten: FWW 2024