Mit dem Macro + Strategy hat Markus Haid das große Ganze im Blick. Mit seiner Strategie lag er oft richtig – wir stellen den Fonds genauer vor.

Das große Ganze im Blick: Für den Macro + Strategy nimmt Fondsmanager Markus Haid die Adlerperspektive ein.

Viele aktive Fondsmanager haben ihre Expertise im Stockpicking und verfolgen einen Bottom-up-Ansatz). Wertpapiere (Aktien, Anleihen) werden vor Aufnahme ins Portfolio detailliert analysiert, die Sektor- und Regionen-Allokation ist dann das Ergebnis des Stockpickings.

Frosch- versus Adlerperspektive

Andere Fondsmanager wiederum fokussieren sich auf das große Makro-Bild. Dabei werden weltweite gesamtwirtschaftliche Faktoren wie Konjunkturzyklen, Inflation, Zinspolitik, politische Ereignisse und strukturelle Veränderungen betrachtet, um dann daraus Chancen und Risiken für das Portfolio abzuleiten.

Durch eine möglichst flexible Allokation des Kapitals über unterschiedliche Anlageklassen wie zum Beispiel Aktien, Anleihen, Währungen, Rohstoffe und Regionen hinweg soll ein Portfolio konstruiert werden, das in unterschiedlichen Marktphasen stabile und positive Renditen erzielen kann. Und genau aus der Makro-Ecke stellen wir heute den Macro+ Strategy vor, dessen Manager Markus Haid zuletzt ziemlich viele richtige Entscheidungen getroffen hat.

Das Anlageziel

Haid ist bestrebt, seinen Anlegern ein ruhiges, stabiles Portfolio anzubieten. Kaufkrafterhalt ist dabei sein vordergründiges Ziel. Fixe Renditeziele gibt es nicht, da ein fragiles Umfeld keine zuverlässigen Prognosen zulässt. Auch was die Volatilität angeht, gibt es keine konkreten Vorgaben.

Die Umsetzung

Als Misch- beziehungsweise Dachfonds konzipiert, setzt Markus Haid zur Umsetzung seiner diskretionären Strategie vor allem ETFs, ETCs und aktive Fonds ein. In Ausnahmefällen werden auch Aktien allokiert, so hat er beispielsweise als Ersatz für Bitcoin die Firma Microstrategy im Portfolio oder Einzeltitel für den Immobilien-Sektor. Im Gegensatz zu einem Stockpicker ist ihm vor allem wichtig, dass er die übergeordneten Themen richtig erwischt und nicht, ob er mit Einzeltiteln die letzten Basispunkte „rausquetschen“ kann, um am Ende vor einer Benchmark zu liegen.

Für den Manager ist klar, dass wir uns im sogenannten Fourth Turning befinden. Angelehnt an die vier Jahreszeiten besagt es, dass ein Mensch im Laufe seines Lebens vier Zyklen erlebt, wobei jede Phase 20 bis 25 Jahre andauert. Daher dauert es insgesamt etwa ein Menschenleben. Das heißt vereinfacht ausgedrückt, dass schwierige Zeiten sehr starke Persönlichkeiten hervorbringen und Zeiten des Wohlstands und Überflusses eher schwache Persönlichkeiten fördern.

Seit der Finanzkrise befinden wir uns aus seiner Sicht im vierten Zyklus und stehen daher vor schwierigen Zeiten. Deshalb ist jetzt seiner Meinung nach auch nicht die Zeit der großen Wetten an den Börsen, Diversifikation ist das Gebot der Stunde.

Schulden

Ein weiteres übergeordnetes Thema, das immensen Einfluss auf die Portfolioallokation hat, ist die Schuldensituation. Dabei interessiert Haid insbesondere der langfristige Schuldenzyklus, der sich seiner Meinung nach im Endstadium befindet, da man bereits alles ausgeschöpft hat: Es gab die Nullzins-Phase, QE-Programme und das Helicopter-Money im Zuge der Corona-Krise. Dies hat letztendlich Einfluss auf alle Assets. Dies ist ebenfalls ein Teil des Fourth Turning.

Demographie

Die demografische Situation bezeichnet Haid als „katastrophal“. Der Mix aus einer Überalterung der Gesellschaft in Kombination mit den hohen Schulden ist ein gefährlicher Cocktail. Wenn Haid diese Aussichten mit in seine Anlageentscheidungen einbezieht, stellt er sich Fragen wie beispielsweise: Wird der Tech-Bereich mit der KI dies überkompensieren, kompensieren oder gar nicht kompensieren? Wird in Deutschland und anderen betroffenen Ländern plötzlich eine dritte Säule neben dem klassischen Pensionssystem entstehen?

Währungen und Zinsen

Auch hier sind Analysen wichtig, sie wirken sich ebenfalls auf das Portfolio aus. Am Beispiel des US-Dollars erklärt: Was passiert weiter mit dem US-Dollar, der unglaublich wichtig ist für die Liquidität an den Finanzmärkten? Bleibt der US-Dollar schwach oder wird er noch schwächer, könnten Schwellenländer profitieren. Auffällig ist zudem, dass nach den letzten drei Zinssenkungen der Fed die langen Zinsen leicht gestiegen sind. Man hat derzeit also kaum Kontrolle über die langen Zinsen. Nun versucht man, die langen Zinsen nach unten zu bringen, was allerdings nicht wirklich funktioniert. Haid schlussfolgert daraus, dass es deshalb wieder ein sogenanntes Quantitative Easing geben wird.

Das Gesamtbild

Haids Anlageentscheidungen sind schlussendlich diskretionäre Entscheidungen, die auf der Makroökonomie basieren. Wenn er auf all seine Fragen und Überlegungen schlüssige Antworten hat, geht er in die Tiefe: Daraus resultiert dann eine entsprechende Sektor-/Länder-Allokation. Zudem wird entschieden, welche Arten von Anleihen mit welcher Duration er kauft, oder ob Renten als Portfoliobaustein überhaupt Sinn machen.

Das Portfolio spiegelt am Ende die Erkenntnisse von Haid aus dem herausfordernden Umfeld wider. Und er hat ein klares Bild im Kopf, wie es aussehen soll: Eine Übergewichtung der Edelmetalle, vor allem Gold. Im Laufe des Jahres kam es zu Zukäufen von Silber und in geringem Ausmaß Silberminenaktien.

Nach Jahren der US-Dollar-Dominanz wurde das US-Dollar-Exposure reduziert. Der US-Aktienmarkt wurde ebenfalls untergewichtet und dabei der Tech-Sektor sogar stark untergewichtet. Im Gegensatz dazu, wurden Schwellenländer, vor allem Lateinamerika und China, übergewichtet. Bitcoin und sekundär Ethereum sind ebenfalls Bestandteil des Portfolios, abgedeckt durch Proxis wie Microstrategy.

Anleihen sind untergewichtet, aus den genannten Gründen, und ein Rohstoff-Exposure, vor allem Kupfer, sowie aufgrund der hervorragenden Korrelationseigenschaften der Energie-Sektor spielen derzeit im Fonds ebenfalls eine Rolle. Wenn man sich nun vor Augen hält, welche Themen 2025 an den Kapitalmärkten bis dato sehr gut funktioniert haben, erkennt man schnell, dass fast alle allokierten Assets in diesem Jahr die Performance positiv vorangetrieben haben.

Fazit

Mit dem Blick aufs große Ganze, seinen Rückschlüssen daraus und der finalen Umsetzung im Portfolio lag Markus Haid sehr oft richtig, die bisherigen Ergebnisse unterstreichen dies. Neben erfolgreichen Stockpickern kann es Sinn machen, Makro-Ansätze einem Portfolio beizumischen. Und hier finden Anleger eine sehr erfolgreiche reinrassige Makro-Strategie.