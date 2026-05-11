Der MB Fund Max Global meidet Benchmarks, hält keine US-Titel und setzt auf unterbewertete Aktien – mit Erfolg. Wir stellen den Mischfonds vor.

Die Macher des Mischfonds MB Fund Max Global gehen eigene Wege und setzen auf ein Portfolio abseits der Benchmark.

Im beliebten Mischfondsbereich haben wir eine vielversprechende Strategie entdeckt, die weit weg von einer Benchmark agiert. Dieser Fonds ist schon seit mehreren Jahren immer wieder Sieger der Untersuchung zu aktiven Fondsmanagern des Greiff Research Instituts. Der Name des Fonds: MB Fund Max Global (ISIN: LU0230368945).

Das Unternehmen

Verantwortlich für den Fonds ist die 2003 gegründete MB Fund Advisory GmbH mit Sitz in Limburg. Das Unternehmen macht das Advisory für fünf Publikumsfonds bei der Hauck & Aufhäuser Funds Service und betreut mehr als 200 Millionen Euro an Anlegergeldern.

Lange Zeit war das Unternehmen regional auf Limburg und Umgebung fokussiert. Seit 2023 läuft der Vertrieb auch überregional. Aktuell stammen 80 Prozent der Assets von Privatkunden aus der Region.

Die Macher

Die mehrfach ausgezeichnete Strategie (unter anderem Goldener Bulle, Boutiquen Award) wurde bereits im Dezember 2005 lanciert. Ideengeber waren die Gründer und Geschäftsführer Markus Stillger, Armin Stahl sowie der 2005 hinzugekommene Thilo Müller, der ebenso geschäftsführender Gesellschafter ist.

Im Februar 2026 hat Armin Stahl den Staffelstab an seinen Sohn Alexander übergeben. Hauptverantwortlich für den MB Fund Max Global ist das Duo Stillger und Müller. Der Fokus der Gesellschaft ist klassisches Value Investing, um verborgende Werte börsennotierter Unternehmen aufzudecken.

Die Philosophie

Die grundlegende Philosophie erklärt Thilo Müller so: „Wir stellen uns vor, dass die Börse für fünf Jahre schließt, und machen uns eine Vorstellung davon, wie das Unternehmen in fünf Jahren aussieht in Bezug auf Umsatz, Gewinn, Dividenden, Kunden, Bilanz, Eigenkapital, Produkte und so weiter.“ Ziel ist es, mit den Chance- und Risikokennziffern eines 60/40-Portfolios zu agieren, wobei durch eine aktive Titelauswahl und eine breite Diversifikation eine Aktienquote von 70 Prozent möglich sein sollte, ohne mit den Risikokennziffern nach oben zu gehen.

Die Investition erfolgt global ohne regionale oder größenseitige Beschränkungen, Ausnahme sind Micro-Caps mit einer Marktkapitalisierung unter 50 Millionen. Euro. Der Einsatz von Derivaten ist nicht vorgesehen, die Cashposition (in der Regel 1 bis 3 Prozent) kann in Krisenzeiten wie jüngst vor dem Ausbruch des Iran-Kriegs bis zu 10 Prozent betragen. Generell erfolgt das Management des Fonds komplett frei von einer Benchmark, und auch die Überschneidungen mit etwaigen Mitbewerbern sind minimal.

Die Nachhaltigkeitskriterien

Das Management setzt auf Unternehmen aus dem Bereich regenerative Energien und Energieeffizienz, hat aber gleichzeitig auch Titel im Bestand, bei denen das Geschäftsmodell im Wandel ist. „Wir sehen uns in der Rolle des Begleiters, man kann solche Unternehmen nicht von den Finanzierungsquellen aus ideologischen Gründen abrupt abschneiden“, so Müller. Beispiele für solche Unternehmen seien Repsol und Eni.

Das Portfolio

Im Fokus stehen „die berühmten Value-Kennzahlen“ und die Fragen: Ist eine Aktie günstig (KGV)? Hat ein Unternehmen Substanz (KBV)? Denkt ein Unternehmen an die Aktionäre beziehungsweise wie sieht die Ausschüttungspolitik aus (Dividenden und Aktienrückkäufe)? Hinzu kommt ein verständliches Geschäftsmodell.

Auf Portfolio-Ebene arbeitet Müller mit dem Bild eines Fußball-Teams: Torwart und Verteidigung seien zum Beispiel Gold, Silber, Renten, Kasse, als defensives Mittelfeld bezeichnet er Aktien wie Nestle, Roche, Investor AB, Eni, BP, zum offensiven Mittelfeld zählen Daldrup, 2G Energy, Naspers und zum Sturm unter anderem Deutsche Rohstoff, Jenoptik, LPKF-Laser, Nokia.

Im Vergleich zu den klassischen Mitbewerbern ist das Portfolio deutlich günstiger bewertet, das KGV der gehaltenen Titel liegt bei knapp 11, das der Wettbewerber im Schnitt bei 20. Dazu ist der Fonds mit 55,6 Prozent deutlich stärker in Mid- und Small-Caps investiert. Auch die regionale Allokation weicht sehr stark vom Mainstream ab: Aktuell hält man keinen US-Titel. Somit bestehen mit den großen Vertretern des Segments, wenn überhaupt, nur minimale Titelüberschneidungen.

Der Prozess

Dieser ist klar Bottom-up getrieben. Top-down wird in der Regel über Drittfonds abgebildet, die nach Themen, Regionen oder Managementansätzen ausgewählt werden. In Summe betragen diese aber maximal 10 Prozent des Fondsvolumens und haben somit eher Beimischungscharakter. Das Management pflegt eigene Datenbanken, greift aber auch auf das Research von Oddo BHF, Metzler und Hauck & Aufhäuser zurück.

Zielallokation des Fonds sind 70 Prozent Aktien, 10 bis 15 Prozent Renten (primär Corporates, gerne auch Wandelanleihen), 5 bis 10 Prozent Kasse und Gold und bis zu 10 Prozent in anderen Investmentfonds. Je nach Marktlage und Mittelzuflüssen entscheidet das Team situativ, welche Position ausgebaut wird. Prinzipiell ist man eher auf der Aktienseite aktiv, solange es passende Opportunitäten gibt, was aktuell der Fall ist.

Sollte die Rentenseite aber in Richtung 10 bis 11 Prozent gehen, kauft das Team auch dort zu. Auf der Rentenseite investiert man nach dem Buy and Hold Prinzip primär im Laufzeitenband drei bis sieben Jahre.

Auf der Aktienseite agiert man mit einem Horizont von 5 Jahren, solange sollte eine Aktie mindestens im Portfolio sein. Das mögliche Aktienuniversum wird immer wieder quantitativ gefiltert. Das Portfolio wird laufend überprüft und etwaige Entscheidungen werden hinterfragt.

In jeden Titel wird stets zu Beginn mit 0,7 Prozent investiert, und es besteht dann noch die Möglichkeit, zweimal in gleicher Größenordnung nachzulegen. Eine höhere Gewichtung resultiert dann aus der Performance des Titels. Bei Gewichtungen von mehr als 5 Prozent beginnt man Ausstiege und Gewinnmitnahmen ins Auge zu fassen. Verkauft wird dann, wenn der Börsenkurs sehr schnell und weit über den vom Team ermittelten fairen Wert steigt. Meist ist damit verbunden, dass dieser Titel die 5-Prozent-Grenze überschreitet und damit dann dem Ziel der angestrebten breiten Diversifikation zuwiderläuft.

Währungen sind in kleinen Dosen beigemischt, darunter US-Dollar, dänische Kronen, Britische Pfund, Schwedische und norwegische Kronen und den Südafrikanischen Rand. „Bei uns wird die Währung nicht gesichert, sondern wir gehen diese ‚Wetten‘ bewusst ein“, sagt Müller.

Die Performance

Die Ergebnisse sind sehenswert, so dass die Ratingagenturen FWW und Morningstar jeweils fünf Sterne für den Fonds vergeben. Neben der reinen Performance überzeugen auch die Risikokennzahlen, denn die Volatilität ist überschaubar.