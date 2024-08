Fonds der Woche Mehr als Dividendenrendite

Dividende sorgt für eine bessere Wertentwicklung

Außerdem haben Dividenden einen erheblichen Anteil an der Wertentwicklung: Die 1940er- und 1970er-Jahre waren beispielsweise geprägt durch eine Kombination aus niedrigem Wirtschaftswachstum, steigender Inflation und hohen Arbeitslosenzahlen. In diesen Jahrzehnten machten Dividenden sogar mehr als 75 Prozent der Gesamtrendite des S&P500 aus. Die Zahlen waren zwar nicht immer ganz so hoch, aber historische Aktienmarktrenditen zeigen, dass der Anteil über lange Zeiträume auf über 50 Prozent ansteigt, was einen sehr hohen Wert darstellt.

Dividendenfonds ist nicht gleich Dividendenfonds

Auch wenn die Dividende im Auswahlprozess eine Rolle spielt und der Begriff „Income“ im Fondsnamen auftaucht, ist es so, dass die Höhe der Dividende nicht entscheidend ist. Und genau das ist ein Unterscheidungsmerkmal zu anderen Dividenden-Aktienfonds oder Dividenden-ETFs. Denn die traditionelle Vorgehensweise bei Investitionen in Dividendentiteln besteht darin, ein Anlageuniversum zu bestimmen, in dem die Unternehmen eine zuvor definierte Mindestdividendenrendite aufweisen, um danach dann innerhalb dieses Universums die favorisierten Unternehmen zu picken und schlussendlich ein Portfolio mit einer attraktiven Rendite strukturieren zu können.