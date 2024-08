Fonds der Woche Erfolgreich gegen den Strom schwimmen

Dazu das Management des MFS Meridian Contrarian Value: „Je niedriger der Kurs ist, desto weniger muss man über die Zukunft wissen. Wir investieren nicht in Sicherheit, sondern in Wahrscheinlichkeiten. Wir wollen mit einer Sicherheitsmarge investieren. Uns interessieren asymmetrische Risiko-Ertrags-Profile, wobei wir großen Wert darauf legen, Verlustrisiken zu begrenzen. Nichts ist wichtiger als das Geld der Kunden nicht zu verlieren. Uns interessieren Unternehmen mit stabilen Finanzen – damit wir geduldig abwarten können, bis sich die Kurse an den fairen Wert anpassen .“

Die Fondsmanager des globalen Aktienfonds MFS Meridian Contrarian Value lauern geduldig darauf, dass Märkte auf unerwartete Nachrichten eine Überreaktion zeigen, was zu teilweise deutlichen Unterschieden zwischen Kurs und fairem Wert führt. Genau solche Fehlbewertungen nutzt das Management. Denn im Gegensatz zu vielen Marktteilnehmern, die von Emotionen getrieben werden, zählen für die MFS-Manager nur harte Fakten und Bewertungen.

Die Fondsmanager des globalen Aktienfonds MFS Meridian Contrarian Value lauern geduldig darauf, dass Märkte auf unerwartete Nachrichten eine Überreaktion zeigen, was zu teilweise deutlichen Unterschieden zwischen Kurs und fairem Wert führt. Genau solche Fehlbewertungen nutzt das Management. Denn im Gegensatz zu vielen Marktteilnehmern, die von Emotionen getrieben werden, zählen für die MFS-Manager nur harte Fakten und Bewertungen.

Dazu das Management des MFS Meridian Contrarian Value: „Je niedriger der Kurs ist, desto weniger muss man über die Zukunft wissen. Wir investieren nicht in Sicherheit, sondern in Wahrscheinlichkeiten. Wir wollen mit einer Sicherheitsmarge investieren. Uns interessieren asymmetrische Risiko-Ertrags-Profile, wobei wir großen Wert darauf legen, Verlustrisiken zu begrenzen. Nichts ist wichtiger als das Geld der Kunden nicht zu verlieren. Uns interessieren Unternehmen mit stabilen Finanzen – damit wir geduldig abwarten können, bis sich die Kurse an den fairen Wert anpassen .“

Grafik: Value-Chancen nutzen

© MFS, Greiff Research Institut

Fehlbewertungen als Chance

Nach Möglichkeit investieren die Fondsmanager in wenig komplexe Unternehmen mit einem klaren Geschäftsmodell. Sie fokussieren sich auf vielversprechende fehlbewertete Unternehmen. Mit anderen Worten: Sie denken zuerst an das Unternehmen selbst und erst dann an die Aktien-Strategie. Es handelt sich um eine Strategie, komplett losgelöst von einem Vergleichsindex, der Active Share liegt bei rund 96. Die Investitionen erfolgen vornehmlich in Unternehmen, die fundamental gründlich analysiert wurden und am Markt unterschiedlich bewertet werden.

Günstig ist nicht immer den Preis wert

Unterbewertete Titel sind mittels bekannter Kennzahlen relativ leicht aufzuspüren. Zu erkennen, ob die Unternehmen allerdings in absehbarer Zeit eine Neubewertung erfahren und welche Entwicklungen dafür nötig sind, bedarf dagegen einer gründlichen Analyse und einem erfahrenen Management. Hier zahlt sich dann das internationale Analystenteam und die hauseigene Research-Plattform aus.

Hat man Titel mit fehlendem Marktkonsens ausfindig gemacht, geht es darum, zu prüfen, ob das Geschäftsmodell funktioniert. Falls nicht, stellt sich die Frage, ob die Unternehmenslenker gegensteuern können. Darüber hinaus wird geprüft, ob es strukturelle oder konjunkturelle Probleme gibt und ob das Thema ESG eher Risiken oder Chancen beinhaltet. Im dritten und letzten Schritt wird dann analysiert, ob die Aktie günstig bewertet ist (Sicherheitsmarge), ob das Geschäftsmodell und die Investmentthese nachvollziehbar ist und wie es um die finanzielle Lage (Kostenstruktur, Verschuldung) bestellt ist.

Grafik: Größte Sektorgewichtungen im Portfolio

© MFS, Greiff Research Institut



Konzentriertes Portfolio

Im Portfolio werden die besten Investmentideen allokiert, dabei handelt es sich meistens um weniger als 50 Titel, per 31. Juli 2024 waren es 41 Positionen. Unter den größten Positionen befinden sich Titel wie Weir Group, National Grid, Spectris, Ryanair, Danone und auch Samsung Electronics.

Auch bei den Regionen wird die Abweichung zum Index (MSCI World Value) deutlich: Während im Index die USA mit circa 70 Prozent gewichtet sind, allokiert der Fonds die USA mit knapp 12 Prozent. Am höchsten vertreten im Fonds ist dagegen Großbritannien mit fast 25 Prozent, gefolgt von Frankreich mit fast 15 Prozent, danach folgen dann die USA, Japan (8,4 Prozent) und Kanada mit circa 7 Prozent.

MFS Meridian Contrarian Value

Weitere Informationen Quelle Fondsdaten: FWW 2024