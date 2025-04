Fonds der Woche: Eine Aktienstrategie für das Value-Comeback

Aktienanlagen sind selten etwas für kurzfristige Anleger. Insbesondere in turbulenten Phasen wie aktuell bieten sich solide Vertreter an, die langfristig das Geld der Anleger mehren. Eine solche Strategie verfolgt Ole Nielsen mit seinem Nielsen Global Value.

Der Fondsmanager ist in der Branche kein Unbekannter. Er managte zuvor sehr erfolgreich einen europäischen Value-Aktienfonds bei Nordea und auch für den Sparinvest Global Value war er verantwortlich, bis er dann schließlich im Jahr 2002 Nielsen Capital Management gründete. Man kann Nielsen als Deep-Value-Verfechter bezeichnen, also genau der Stil, mit dem man lange Zeit in Anbetracht der Growth-Euphorie nicht unbedingt glänzen konnte.

Die Philosophie

Das Ziel lautet, durch den Kauf von Aktien finanzstarker Unternehmen einen langfristigen Vermögenszuwachs zu erzielen. Dabei legt Nielsen großen Wert auf die sogenannte „Margin of Safety“, also die Sicherheitsmarge (mindestens 40 Prozent). Das bedeutet, dass der Kaufpreis für ein Unternehmen deutlich unter dem geschätzten Geschäftswert des Unternehmens liegen muss, damit es im Fonds allokiert wird (gemäß den Investmentprinzipien von Benjamin Graham). Dadurch sollen dauerhafter Kapitalverlust vermieden und potenzielle Gewinne erhöht werden.