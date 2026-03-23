Die Macher des Oberbanscheidt Global Flexibel heben sich mit einer klaren Strategie von der Konkurrenz ab – das Ergebnis kann sich sehen lassen. Wir stellen den Mischfonds vor.

In den vergangenen Jahren haben immer mehr komplexere Lösungsansätze Einzug ins Fondsmanagement gehalten. Sei es durch quantitative Modelle, Faktorenmodelle, durch die Integration von künstlicher Intelligenz oder auch durch mathematische Algorithmen, die nicht nur bei Options- oder Overlay-Strategien zum Einsatz kommen. Solche Modelle haben in der heutigen Fondswelt sicherlich ihren Platz, erschweren es aber Investoren, die jeweilige Strategie verstehen zu können. Die sprichwörtlich gute alte Handwerkskunst hat aber weiterhin nicht ausgedient.

Das zeigt der vermögensverwaltende Ansatz vom wohl westlichsten Vermögensverwalter Deutschlands, Oberbanscheidt & Cie. Vermögensverwaltungs GmbH aus Kleve. Am Hauptsitz und Standorten in Düsseldorf und Krefeld betreut die 2003 gegründete Firma mit zwölf Mitarbeitern rund 500 private und institutionelle Kunden und hat rund 610 Millionen Assets under Management.

Für die Leistungen wurde Oberbanscheidt mehrfach ausgezeichnet, unter anderem als Vermögensverwalter des Jahres 2019/2024 (Wirtschaftswoche); das Magazin Capital kürte den Vermögensverwalter 2019 bis 2025 als Top Vermögensverwalter. Zudem erhielt das Team 2024 und 2025 den Boutiquenfondsaward im Bereich „Multi Asset ausgewogen“ und ist somit der erste Fonds, der zweimal hintereinander in der Kategorie gewonnen hat.

Der Fonds

Den am 22. November 2013 aufgelegten global anlegenden Mischfonds Oberbanscheidt Global Flexibel UI bezeichnet der Vermögensverwalter selbst als „Triple A Fonds“ – Abkürzung für anders als Andere.

Aber auch die Ratingagenturen sind hinsichtlich der Bewertung dieser Strategie berechtigterweise großzügig: Morningstar und FWW vergeben fünf Sterne. Die Idee zum Fonds entstammte dem Wunsch, die jahrelange Kapitalmarktexpertise als „Visitenkarte“ für die Firma zu nutzen und diese auch als Bestandteil der hauseigenen Vermögensverwaltung zu nutzen, vor allem bei Mandaten mit kleinerem Volumen.

Die Macher

Verantwortlich für den Fonds ist ein sehr erfahrenes Team, bestehend aus Andre Koppers (Gesellschafter & Geschäftsführer) seit 2013, Marco Jansen (Gesellschafter & Prokurist) seit 2014 und Christian Köpp (Gesellschafter & Prokurist) seit 2016. Alle drei verfügen über langjährige Erfahrungen im Wertpapierbereich. Kurze Wege und schnelle Entscheidungen durch zwei zu eins Mehrheitsbeschlüsse zeichnen den Anlageausschuss aus.

„Unsere Stärke liegt ganz klar im Value-Bereich. Wir kaufen das, was wir und unsere Kunden verstehen, Unternehmen mit verständlichen Geschäftsmodellen, guten Bilanzen und gerne auch stabilen Dividenden“, erklärt das Management. Am liebsten setzen sie auf Direktinvestments in Anleihen und Aktien, aber auch ETFs und Fonds gehören zum Baukasten. „Hedgefonds, Private Equity, Krypto, Derivate und Nahrungsmittelspekulation sind nicht Teil unserer Anlagestrategie in der Vermögensverwaltung.“

Die Philosophie

Das Management will an steigenden Märkten zu zwei Dritteln profitieren und in fallenden Märkten nur etwa ein Drittel der Verluste mitmachen. So soll die Entwicklung der Märkte für die Anleger geglättet werden. Es gibt im Anlageuniversum keine Einschränkung hinsichtlich der Region oder der Marktkapitalisierung.

Generell ist das Managementteam eher europäisch ausgerichtet und eher in Large- und Mid-Caps aktiv. Das Management erfolgt dabei sowohl auf der Aktien- als auch auf der Rentenseite stets ohne Benchmark. Die Cashposition wird zumindest kurzfristig aktiv gesteuert. und bietet dem Anleger die Möglichkeit, in nahezu allen Marktphasen zu partizipieren. Lediglich in Phasen stark steigender Märkte, die von wenigen Titeln – Stichwort: Magnificent Seven – getragen werden, wird der Ansatz nicht mithalten können. ESG-Kriterien spielen beim Anlagekonzept von Oberbanscheidt keine Rolle.

Der Prozess

Das Kernportfolio bringt mit langfristigen Basisinvestments Stabilität in allen Marktphasen. Darüber hinaus sucht das Management gezielt spannende und aktuelle Themen, wie im Moment zum Beispiel Goldminen, Verkehrsinfrastruktur und Bau, Lachsfarmen, kritische Infrastruktur. Danach erfolgt die Ermittlung des Titelkosmos. Dort wird nach Bewertung, Nachrichten, Analystenmeinungen, Burggräben, regionaler Ausrichtung selektiert. Im Rahmen der Bewertungen schaut man am ehesten auf die Erträge, die Dividendenrenditen und die Buchwerte. Das Portfolio wird laufend überwacht und überprüft.

Da alle drei Mitglieder des Anlageausschusses in einem Büro sitzen, kann entsprechend schnell reagiert werden. Es gibt zwar keine festgeschriebene Positionsgröße, aber getreu dem Motto, „wer gut streut, rutscht nicht aus“, liegt die maximale Größe imaginär bei 4 Prozent. Eine neue Position wird sukzessive aufgebaut. Fremdwährungspositionen werden nicht abgesichert. Das Risikomanagement erfolgt primär über die Allokation zwischen Renten und Aktien. Dabei werden die Quoten (25 bis 100 Prozent Aktien) ausgenutzt. Nur in Marktphasen, in denen schnell gehandelt werden muss oder man unter die 25-Prozent-Aktienquote will, setzt man auf den Verkauf von Futures als Absicherungsinstrument.

Die Ergebnisse

Die Ergebnisse, die mit dieser Strategie seit Auflage erzielt wurden, sind im Vergleich zum Kategorie-Durchschnitt sehenswert. Insbesondere in den vergangenen fünf Jahren sind die Ergebnisse stark überdurchschnittlich. Das Managementteam hatte hier oft den sprichwörtlich richtigen Riecher, zum richtigen Zeitpunkt die richtigen Entscheidungen getroffen – etwa bei Rüstungsaktien, Bau- und Infrastrukturtiteln sowie Goldminenaktien.

Schwächstes Jahr war 2022 mit einem Minus von 8,02 Prozent, im gleichen Jahr lag der Kategorie-Durchschnitt aber bei -12,16 Prozent. Somit landete der Fonds in der Vergleichsgruppe in allen Zeiträumen im stärksten Quartil. Morningstar bescheinigt ein durchschnittliches Risiko bei einem weit überdurchschnittlichen Ertragsprofil. Auch die Volatilität ist mit 7,62 Prozent niedriger als die der Vergleichsgruppe.

Als Performancebringer definiert das Management die aktive fortlaufende Anpassung der Allokation, die klare Zinsmeinung und deutliche Anpassung der Restlaufzeit des Rentenportfolios sowie die Identifizierung von Themeninvestments, welche – losgelöst von der allgemeinen wirtschaftlichen Entwicklung – Alpha liefern.