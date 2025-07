Mischfonds gibt es in vielen Ausprägungen. Unser Fonds der Woche setzt auf Aktien und Derivate – und will vom Europa-Boom profitieren.

Aktualisiert am: 14. Juli 2025

Hohe Verantwortung bedarf klarer Werte – getreu diesem Motto agiert Reich, Doeker & Kollegen, ein seit der Gründung 2010 partnergeführter, bankenunabhängiger Vermögensverwalter mit Sitz in Pullach im Isartal. Die siebenköpfige Mannschaft um Martin Reich und Ulrich Doeker ist sehr erfahren, hat ihre Expertise bei führenden Privatbanken erarbeitet und betreut aktuell rund eine Milliarde Euro an Kundengeldern. Das fünfköpfige Gründungsteam ist substanziell am Unternehmen beteiligt, sodass der langfristige, kundenorientierte Ansatz zusätzlich untermauert wird.

Neben Angeboten in klassischer Vermögensberatung und -verwaltung, Finanzplanung und Family-Office-Lösungen verwaltet das Team auch einen Mischfonds. Es handelt sich um den Optomoni UI. Diese Strategie war lange Zeit nur für den eigenen Gebrauch gedacht, bis der Vermögensverwalter im Mai 2024 eine frei zugängliche R-Tranche lanciert hat.

Anfangs war der Mischfonds noch ohne klare Strategie, seit 2012 hat das Management diese ausgearbeitet und final im Frühjahr 2014 implementiert. Verantwortlich für den Fonds zeigt sich das Duo Martin Reich (Partner und Vorstand) und Gerald Mildner (Partner und Prokurist), die final gemeinsam über das Portfolio entscheiden. Die Grundlage liefert der Anlageausschuss des Hauses, der aus sechs Personen besteht.

Die Strategie

Ziel des Fonds ist es, den MSCI World ACWI langfristig bei geringeren Schwankungen und einer ausgewogeneren regionalen Verteilung zu schlagen. Das Anlageuniversum umfasst alle im MSCI World ACWI enthaltenen Regionen und alle Marktkapitalisierungen. Die Kasse kann zwar aktiv eingesetzt werden, spielt aber im Rahmen des Managements nur eine untergeordnete Rolle. Im Gegenzug dazu werden Derivate aktiv zur Absicherung eingesetzt.

Regional bildet das Team mit 75 Prozent des Fondsvolumens den MSCI World ACWI nach; 25 Prozent entfallen auf Europa (je hälftig in deutsche – Dax, Mdax, Sdax – und europäische Titel – MSCI Europe). Die Grundgedanken dahinter: Das Management will an mittel- und langfristigen Aufwärtstrends möglichst eins zu eins partizipieren. In mittel- und langfristigen Abwärtstrends wollen die Macher durch ein geringeres Aktienexposure (Reduktion Europa und Absicherung) einen Mehrwert generieren.

Grundsätzlich ist das Team der Meinung, dass die Prognostizierbarkeit der weltweiten Aktienmärkte durch diverse Entscheidungen der Politik und Notenbanken zumindest erschwert wird; somit hat Research einen begrenzten Wert. Da die Korrelation der entwickelten Aktienmärkte stabil hoch bleibt und die europäischen Aktienmärkte wie eine Art Hebel auf die Grundtendenz der Weltmärkte dienen, hat man somit ein optimales Portfolio mit einem erhöhten Europa-Anteil in Aufwärtsphasen, in Abwärtsphasen hat man im Gegenzug eine geringere Aktienquote, die zu Lasten des Europa-Anteils geht. Der „Risikomarkt Europa“ wird so zum aktiven Teil der Exposure-Steuerung genutzt.

Ein weiterer Entscheidungsfaktor ist die Beobachtung des Managements, dass langfristig nur ein geringer Teil der aktiven Manager ihre Vergleichsindizes schlägt. Gleichzeitig ist man von der Effizienz der Märkte überzeugt, sodass man im Rahmen des Managements nicht auf Einzeltitel setzt, sondern primär auf kostengünstige ETFs, und, wenn die Chance und Wahrscheinlichkeit einer Outperformance nach Kosten hoch ist, auf aktive Fondsmanager. Basis ist bei der Auswahl aber stets ein kostengünstiger und höchst liquider ETF. De facto agiert das Management in nur zwei Anlageklassen – Aktien und Cash (in Form von Absicherungen), was ein großes Unterscheidungsmerkmal zu anderen Fonds der Kategorie Mischfonds darstellt.

Die Umsetzung

Maßgeblich für die Allokation ist die hauseigene Marktmeinung, für das Marktresearch setzt das Managementteam auf diverse Quellen von Banken bis zu unabhängigen Analysehäusern. Somit wird das Portfolio abseits der regionalen Abbildung am Index, hinsichtlich der Marktkapitalisierung (Mega-, Large-, Mid- oder Small-Caps) und des Anlagestils (Growth, Blend, Value) nach der Markterwartung allokiert.

Aktive Fonds kommen dann zum Einsatz, wenn die Strategie zur Markterwartung des Managements passt. Das Portfolio wird laufend überwacht und den Marktgegebenheiten angepasst. Aktive Fonds werden mit maximal 5 Prozent allokiert, passive Produkte sollten 12,5 Prozent nicht übersteigen und werden im Rahmen des Rebalancing wieder reduziert.

Bei der Selektion der aktiven Manager hat das Team einen eigenen tiefgehenden Prüfprozess implementiert, um zu filtern, wie hoch die Chance einer Outperfomance zum Index liegt und ob die Strategie zur eigenen Markterwartung passt. Dieser Prozess erfolgt nicht nur einmalig, sondern wird laufend durchgeführt, um auf etwaige Abweichungen reagieren zu können. Die Fremdwährungen werden nicht im klassischen Sinn abgesichert, vielmehr setzt das Fondsmanagement dann gehedgte ETFs ein.

Im Rahmen des Risikomanagements setzt man auf verschiedene quantitative Faktoren. Unter anderem wird für mittel und langfristige Einschätzungen ein eigens entwickeltes Trendfolgemodell eingesetzt, welches als Basis die 200-Tageslinie nutzt. Für kurzfristige Themen wird eine Kombination aus den technischen Indikatoren RSI und MACD genutzt. In trendstabilen Märkten wird das Exposure bei deutlichen technischen Übertreibungen antizyklisch gemanagt. In Krisensituationen wird das Portfolio individuell gesteuert, indem man den Europaanteil entsprechend reduziert.

Die Markteinschätzung

Zu den aktuellen Märkten hat das Team eine klare Meinung: „In den kommenden Jahren erwarten wir eine Verschiebung der Marktgewichte. Dass die USA in diese, seit ja nun fast 15 Jahren dominanten Aktienmarktstellung verbleiben wird, bezweifeln wir.“ In der Vergangenheit habe es viele sehr lange Zyklen dieser Art gegeben. Am Ende hätten sich die Märkte aber immer wieder neu ausgerichtet.

Größtes Risiko für den Fonds sehen die Manager „in einem sehr lange fallenden Markt“. In einem solchen Fall lasse sich eine Wertreduktion nicht vermeiden. „Wir glauben, dass das Credo, nur USA zu kaufen, zu Ende geht. Da wir trotz des potenziellen Gegenwinds für unseren Fonds aus dem US- und US-D-Untergewicht eine ganz ansehnliche Performance leisten konnten, sehen wir uns für die nächsten Jahre noch besser aufgestellt als für die letzten zehn Jahre“, so das Fazit der Fondslenker.