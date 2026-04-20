Peter Frech setzt mit dem Quantex Global Value auf Aktien, die andere Anleger meiden – und hat damit immer wieder gutes Gespür erwiesen. Wir stellen den Fonds vor.

Andere Wege gehen als die Masse: Fondsmanager Peter Frech setzt oft auf vermeintliche Verlierer – aktuell nimmt er die Software-Branche ins Visier.

Value als Anlagestil könnte man in manchen Phasen auch als „Contrarian“-Ansatz bezeichnen. Denn mancher Value-Investor kauft seiner Ansicht nach zu Unrecht stark gefallene Titel in sein Portfolio, die andere Anleger meiden bzw. bei denen Investoren auf der Verkäuferseite stehen. Es ist zwar nicht immer ratsam, in dieses allseits bekannte fallende Messer zu greifen, doch kann hier eben auch ein wichtiger Treiber für Outperformance liegen.

Die Fondsmanager und Analysten aus dem Hause Quantex aus der Schweiz, haben mit dieser Vorgehensweise in der Vergangenheit immer wieder ein gutes Gespür bewiesen. Und auch jetzt werden wieder abverkaufte Titel aus einem speziellen Sektor für das Portfolio des Quantex Global Value (ISIN: LI0274481113) günstiger eingesammelt.

Das Portfolio

Reisen wir aber zunächst in die Vergangenheit: Bevor wir auf die aktuellen Käufe eingehen, schauen wir uns zunächst an, welche Sektoren in der Vergangenheit auf diese Weise preiswerter gekauft wurden. Bereits länger zurück (2012/ 2013) liegt eine Phase, in der der Quantex Value ein vergleichsweise höheres Tech-Exposure im Portfolio hatte (siehe Grafik).

Vor allem mit Hardware-Titeln wurde das Portfolio damals bestückt. Die Story dahinter war, dass Smartphones und Cloud den Desktop-PC komplett vom Markt verdrängen werden – so jedenfalls sahen es die Finanzmärkte. Zu der Zeit war sogar Nvidia ein Portfolio-Titel, damals noch mit einer sogenannten Free-Cash-Flow-Rendite in Höhe von 10 Prozent, sozusagen genau das Gegenteil des heutigen Niveaus, auf dem viele Chip- und Hardware-Aktien teuer sind.

Bildquelle: Quantex

Nicht ganz zehn Jahre später war es ein anderer ungeliebter Sektor, für den man schon fast das Totenglöckchen läutete: Nach dem Corona-Crash im Jahr 2020 gab es 2021 eine Phase, in der die Fondsmanager das Exposure im Öl- und Gas-Sektor deutlich aufstockten. Was war passiert? Damals gab es einen Sell-Off bei Ölaktien, getrieben vom ESG-Hype und der weit verbreiteten Meinung, dass man in fünf Jahren nur noch Elektro-Autos auf den Straßen sehen werde und mit Wasserstoff heize.

Und aktuell?

Das Thema Künstliche Intelligenz (KI) beherrscht seit einiger Zeit die Finanzmärkte. Während Aktien von Unternehmen wie Nvidia immer weitere Höchststände erklommen, wurden einige Software-Unternehmen heftig abgestraft. Darunter befinden sich prominente Opfer wie Wolters Kluwer, Adobe oder auch Salesforce, deren Wert innerhalb von wenigen Monaten halbiert wurde. Der Begriff „Softwaremageddon“ macht bereits die Runde.

Die Hintergründe: Anleger befürchten zunehmend, dass generative KI das klassische Software-Geschäftsmodell zerstört, und deshalb kam es in der Breite quasi zu einem Ausverkauf. Und genau das ist ein Umfeld, auf das Peter Frech, der hauptverantwortliche Fondsmanager des Quantex Global Value, wartet und in dem er sich dann genauer umschaut. Wir nehmen es einmal vorweg: Zuletzt wurde der Bereich Software ins Portfolio aufgenommen und macht nun knapp 18 Prozent des Portfolios aus.

Mit dieser Gewichtung ist Software bzw. Technologie derzeit der am höchsten gewichtete Sektor, und es ist lange her, dass Technologie zuletzt essenzieller Teil des Portfolios war. Unter den gekauften vermeintlichen „KI-Verlierern“ befinden sich Namen wie Constellation Software, Adobe, Topicus, Fortinet, GoDaddy, Wolters Kluwer, Scout24 und auch Amadeus IT.

In Anbetracht der Kursverläufe der letzten Monate stellt man sich zwangsläufig die folgenden Fragen: Greift man mit Investitionen in die zuvor genannten Titel in das gefürchtete und berühmt berüchtigte fallende Messer oder aber bekommt man nun Qualitätsfirmen zu günstigeren Preisen? Nach Ansicht der Quantex-Verantwortlichen ist Letzteres der Fall.

„Die Preis-Charts sehen zwar wie fallende Messer aus, doch bei den Fundamentaldaten zeigt der Trend bei diesen Aktien weiter aufwärts“, sagt Frech. Im Jahr vier nach ChatGPT sehe man fundamental keine negativen Auswirkungen in den Unternehmenszahlen. „Die Software-Firmen sehen sogar mehrheitlich Vorteile für sich durch die Adaption von KI-Modellen.“

Die Strategie

Beim klassischen Value-Ansatz sehen Peter Frech und seine Kollegen grundsätzlich seit einiger Zeit, dass die typischen Value-Sektoren, die oftmals einen zyklischen Charakter haben, seit rund 1,5 Jahren nicht mehr wirklich günstig sind: ganz im Gegenteil, sie wurden immer teurer, und dies nicht nur in Europa – es handelt sich um ein globales Phänomen.

Für zyklische Risiken wurden Anleger zuletzt im Jahr 2020 entlohnt. Genau diese Gelegenheit hat Frech damals zur Investition in zyklische Aktien genutzt. Was macht dann das Portfoliomanagement eines Value-Fonds, wenn das klassische Value zu teuer ist? Die Schlussfolgerung daraus war, dass man innerhalb des Portfolios des Quantex Global Value strategiegemäß sukzessive in Qualitäts-Titel umgeschichtet hat.

Zur Erinnerung: Beim Quantex Global Value gibt es nicht den einen Value-Stil, es ist vielmehr eine Art Rotation über den Zeitverlauf hinweg: In Zeiten, in denen Angst oder Panik auf den Märkten herrscht, investiert Frech tendenziell in zyklische Geschäftsmodelle, da die sehr hohen Bewertungsabschläge dafür sorgen, dass man für das zyklische Risiko entsprechend bezahlt wird (Graham-Stil). Anders in Euphorie-Phasen: Hier kauft man Qualitätsunternehmen zu einem fairen Preis (Buffett-Stil).

Der USA-Anteil stieg jüngst auf rund 33 Prozent, hauptsächlich aufgrund der Käufe im Software-Sektor. Zudem ist der Heimatmarkt von Quantex, die Schweiz, so hoch wie noch nie gewichtet, nämlich mit rund 9 Prozent. Das liegt allerdings nicht etwa an der Heimatliebe, sondern an dem Umstand, dass der Schweizer Aktienmarkt viel Qualität bietet und einen eher defensiven Charakter hat. Hinzu kommt, dass der Schweizer Aktienmarkt längere Zeit teuer war, was sich in den letzten zwei Jahren gerändert hat.

Nachdem Minenaktien (Gold- und Rohstoffminen, Bergbau-Aktien) seit Anfang 2018 bis zuletzt stärker gewichtet und für die Performance förderlich waren, wurden nahezu sämtliche Positionen aus dem Bereich verkauft. Einige Experten gehen dagegen davon aus, dass der Goldpreis weiter ansteigen wird, und sehen in Goldminenaktien weiteres Potenzial. Auch bei Rohstoffen sind einige Analysten weiterhin positiv gestimmt.

War der Software-Sektor also so außergewöhnlich attraktiv und relativ gesehen deutlich attraktiver als die Minenaktien, dass man für Software-Aktien dann die Minenaktien „geopfert“ hat? Peter Frech: „Von Rohstoffaktien haben wir uns fast vollständig verabschiedet. Der Sektor ist beliebt geworden und die Bewertungen sind nun so, dass man meist noch knapp 5 Prozent Free-Cashflow-Rendite bekommt. Das ist nicht viel für zyklische Werte beziehungsweise man wettet dann explizit darauf, dass die Rohstoffpreise weiter steigen. Diese Wette kann man machen, aber das Chance-Risiko-Verhältnis ist nicht mehr attraktiv für uns.“

Die Performance

Die Performance kann sich langfristig sehenlassen und liegt weit vor der Vergleichsgruppe. In den vergangenen drei Jahren hinkt der Fonds allerdings etwas hinterher. Dies ist bis dato für diesen Fonds, der historisch über viele Jahre immer wieder deutliche Mehrerträge erzielt hat, eher die Ausnahme als die Regel. Die Erfahrung zeigt jedoch, wie schnell sich das Blatt wenden kann, spätestens wenn der Markt wieder beginnt, Bewertungsunterschiede zu honorieren.

Frech und sein Team haben in der Vergangenheit oft genau dann die Basis für künftige Outperformance gelegt, wenn andere verunsichert waren, und Marktverwerfungen für günstige Einstiege genutzt. Genau dieses Muster könnte sich wiederholen: mit einer selektiven Auswahl an Qualitätsunternehmen und lädierten Software-Titeln.