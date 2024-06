Fonds der Woche Nicht unbedingt für jede Marktphase geeignet

Warum nur an der Oberfläche kratzen? Tauchen Sie tiefer ein mit exklusiven Interviews und umfangreichen Analysen. Die Registrierung für den Premium-Bereich ist selbstverständlich kostenfrei.

Wie viele Anleger im Jahr 2022 schmerzhaft feststellen mussten, schützt eine ausgewogene Mischung aus Aktien und Anleihen nicht vor größeren Kursverlusten, und so fielen die Kurse vieler Mischfonds ungewohnt stark. Einen anderen Ansatz verfolgt man im Hause Robert Beer, denn hier kombiniert man globale Aktien (Blue Chips) mit einem systematischen Risikomanagement. Der Kern des Investmentprozesses ist die benchmarkfreie FSR-Methode:

Ihm zur Seite steht Peter Lukas, Hauptverantwortlicher für den Bereich Softwareentwicklung sowie die Analyse von Options- und Aktienmärkten. Und für die Zukunft ist bereits gesorgt: Jonas Beer, der Sohn von Robert Beer , wirkt bereits in der Firma mit und soll irgendwann die Geschicke leiten.

Erst kürzlich, nämlich am 09.06.2024, feierte der RB Lux Topic Flex (ISIN: LU0191701282) seinen zwanzigsten Geburtstag. Das RB im Fondsnamen steht für den Namen der Investmentboutique Robert Beer Investment mit Sitz in Parkstein. Der Namensgeber Robert Beer kann auf eine rund 30-jährige Erfahrung zurückblicken und ist Teil des Fondsmanagements.

F wie Fundamental

Fundamental bedeutet, dass Unternehmen allokiert werden, die starke Marken in ihrem Produktportfolio haben und über eine entsprechend starke Marktstellung verfügen. Ganz oft sind diese auch Marktführer in ihrem Segment, und sie verfolgen eine global ausgerichtete Strategie. Typische Charaktereigenschaften der Firmen: Substanzstark, hohe Ertragskraft, konstantes Wachstum und attraktive Dividendenrendite.

S wie Systematisch

Mit einem Algorithmus werden systematisch die trend- und renditestärkeren Aktien ausgewählt (Momentum-Ansatz), sodass am Ende die performanceschwachen Titel entweder untergewichtet werden oder erst gar nicht allokiert werden. So finden beim RB Lux Topic Flex etwa 80 bis 90 Unternehmen den Weg ins Portfolio. Tendenziell werden alle Positionen gleichgewichtet, wobei gewisse Abweichungen, die durch Kursbewegungen entstehen, toleriert werden. Monatlich erfolgt eine Überprüfung des Portfolios.

R wie Risikoadjustiert

Der zuvor beschriebene Aktienbaustein wird mit Put-Strategien ergänzt. Gesichert wird über Indexoptionen (Europa: Euro STOXX 50/ USA: S&P 500). Der Gedanke dahinter: Fällt der Fonds im Vergleich zum Gesamtmarkt durch die Implementierung von Derivaten weniger, so erfolgt bei der nächsten Erholung der Kursanstieg von einem entsprechend höheren Niveau. Und selbst wenn es an den Aktienmärkten keine erkennbaren Risiken gibt, wird die beschriebene Absicherung nicht aufgelöst, sondern ist permanent aktiv. So hat der Anleger immer die Gewissheit und ist nicht auf das Bauchgefühl des Fondsmanagers angewiesen.

Zuletzt konnte im März 2020 die Stärke der Absicherung unter Beweis gestellt werden, denn plötzliche stärkere Kursrückgänge kann der Fonds durch die Put-Optionen entsprechend abfedern. Nicht ganz optimal für das Risikomanagement gestalten sich langsamere, über einen gewissen Zeitraum stattfindende Kursrückgänge („Salami-Crash“). Nach einem stärkeren Rückgang an den Aktienmärkten legen die Put-Optionen an Wert deutlich zu und so erfolgt dann ein Rebalancing, bestehende Positionen werden aufgestockt.

Die Mischung macht`s

Nicht nur innerhalb eines Fonds, auch innerhalb eines Fonds-Portfolios ist es wichtig, unterschiedliche Ansätze zu allokieren, die sich im besten Fall unterschiedlich entwickeln. Aufgrund der Korrelationseigenschaften passt der RB Lux Topic Flex gut zu Ansätzen wie Low Volatility, Dividendenstrategien oder zu anderen Mischfonds. Als Einzelinvestment kann man es natürlich auch nutzen als eine Art Vermögensverwaltungsstrategie mit Aktien. Skin in the game: Robert Beer selbst ist essenziell in die Strategie investiert.