Innovativer Aktienfonds aus dem Norden setzt auf Übernahmen

REQ bietet mit dem REQ Global Compounders einen Fonds an, dessen Strategie bzw. Ansatz sich von Mitbewerbern abhebt. Uns ist kein Aktienfonds in Deutschland bekannt, der vergleichbar ist.

Diese mittelständischen Unternehmen haben positive Wachstumsaussichten und attraktive Eigenkapital-Renditen , und oftmals findet der Inhaber keinen Nachfolger aus der eigenen Familie. Ziel ist es, diese Unternehmen weiterhin unabhängig agieren zu lassen und ihnen zu helfen, ihre Wachstumsziele zu erreichen. Vorteil dieser dezentralen Unabhängigkeit: Es gibt keine leidigen Konsolidierungen und übergreifende IT-Projekte für Optimierungen, da die erworbenen Firmen in ihrem Geschäftsmodell ohne Vorgaben weiter wie bisher agieren dürfen. Die akquirierten Unternehmen verbleiben in der Regel für immer in der Holding. Es gibt keinerlei Verkaufsdruck. Lediglich eine konsequente Nachfolgeplanung wird mit dem Tag der Übernahme bindend vereinbart.

Die akquisitionsorientierten Compounder, in die der Fonds investiert, gehen in erster Linie Partnerschaften mit Familienunternehmen ein, die die Freiheit und die Verantwortung schätzen, die eine dezentrale Kultur bietet – Kapital und das Vertrauen, ihre Geschäfte autonom zu führen. Dazu Adnan Hadziefendic, einer der Manager: „Bei REQ definieren wir serielle Akquisiteure als Unternehmen, deren Strategie darin besteht, ihren Cashflow zu reinvestieren, um kleine und oft in Familienbesitz befindliche, profitable private Nischenunternehmen mit langer Historie aufzukaufen.“ Die übernommenen Unternehmen werden teilweise lediglich dazu aufgefordert, monatliche KPIs zu melden (Cash-Flow Generierung und Umwandlung, laufende Kontrolle des Cashflows, Lagerbestand, Wachstumskennziffern und so weiter).

Generalisten und Spezialisten – zwei Unternehmenstypen im Portfolio

REQ unterscheidet bei den Akquisitionsunternehmen zwischen Generalisten und Spezialisten. Generalisten sind branchenunabhängig, während die Spezialisten in einem ganz bestimmten Sektor bzw. in einer Nische tätig sind. Bei der Auswahl der Unternehmen spielt ein nachhaltiges Wachstum ebenfalls eine Rolle. So sollen die Unternehmen im besten Fall über Jahrzehnte kontrolliert wachsen können. Und hier sind die Generalisten im Vorteil: Denn wenn ein Unternehmen auf eine Nische fokussiert ist, stellt sich die Frage, inwieweit sich der Sektor in Zukunft verändert. Aus diesem Grund enthält das Portfolio überwiegend Generalisten, Spezialisten werden beigemischt.

Die Manager bei REQ achten außerdem darauf, dass akquirierende Unternehmen in ihren Heimatmärkten bereits auf einer stabilen Basis stehen, bevor sie dann regional expandieren. Das schwedische Unternehmen Addtech ist dafür ein gutes Beispiel, da es erst vor nicht allzu langer Zeit begonnen hat, außerhalb des Nordens sich nach potenziellen Übernahme-Kandidaten umzuschauen.

Warum Akquisiteure?

Gemäß REQ bieten diese Serienerwerber diversifizierte Cashflows aus vielen unterschiedlichen Endkunden und Märkten. Sehr oft sind sie langfristig ausgerichtet und die Bilanz weist außerdem einen sehr niedrigen Verschuldungsgrad auf. Aus Renditegesichtspunkten betrachtet, liefern die Unternehmen Wachstum aus zwei Richtungen: zum einen ein organisches Wachstum, zum anderen sind sie in der Lage, ihr Kapital über eine lange Zeit zu hohen Renditen zu reinvestieren. Bei vielen der besten Aktien in der Vergangenheit (letzte zehn, 20 oder gar 30 Jahre) war es genau diese Art von Unternehmen, die diese Kriterien erfüllte. In diesem Zusammenhang tauchen beispielsweise eher unbekannte Namen auf wie Addtech, Lagercrantz, Indutrade, Lifco, Vitec oder auch Assa Abloy. Eine durchschnittliche Übernahme hat in etwa den Wert von 1 bis 2 Prozent des eigenen Umsatzes des Mutterunternehmens.

Es gibt eine Reihe von Anforderungen an Zielinvestments, die für den REQ Global Compounders in Frage kommen. Hier eine kleine Auswahl: Ein Serienakquisiteur sollte nachhaltig und stabil wachsen, auch mit Blick auf die Anzahl der Übernahmen. Das Wachstum sollte aus dem eigenen Cashflow finanziert werden und nicht etwa durch die Ausgabe neuer Aktien. Zudem sollten nur qualitativ starke Unternehmen mit einer langen Historie und starken Marktpositionen gekauft werden. Turnaround-Kandidaten stellen keine Zielinvestments dar.

Im weltweiten Anlageuniversum befinden sich rund 350 Unternehmen. Ein Beispiel für ein deutsches Unternehmen ist Nemetschek. Die Manager finden überwiegend in Europa, Nordeuropa und in den USA sowie Kanada geeignete Unternehmen, in Asien dagegen eher selten. Bei der Marktkapitalisierung gibt es keine harte Grenze, der Sweet-Spot liegt bei einer Marktkapitalisierung von 7 bis 9 Milliarden Euro; das größte im Fonds allokierte Unternehmen liegt aktuell bei knapp 100 Milliarden Euro.

Gibt es genügend Übernahmeziele?

Bei der großen Anzahl an jährlichen Übernahmen stellt sich die Frage, ob es überhaupt noch genügend hochwertige Übernahmeziele gibt oder der Markt allmählich ausgedünnt wird. Die sogenannten Spezialisten stehen diesbezüglich vor einer besonderen Herausforderung, da es durch ihre Konzentration auf einen speziellen Sektor durchaus sein kann, dass die hochwertigen Akquisitionsziele ausgehen. Damit wären sie gezwungen, in einem unteren Regal zuzugreifen, um ihr Wachstum weiter voranzutreiben.

Bei den Generalisten sieht die Welt anders aus, wie der Manager erläutert: „Für Generalisten gibt es viele Unternehmen, die übernommen werden können. Unsere Untersuchung zeigt beispielsweise, dass es in Skandinavien fast 60.000 private Unternehmen gibt, die die Kriterien eines Umsatzes von weniger als 500 Millionen Schwedische Kronen und eines EBIT von über 5 Millionen Schwedische Kronen mit einer Betriebsmarge von über 8 Prozent erfüllen. In der EU gibt es etwa 22 Millionen kleinere und mittlere Unternehmen mit weniger als 250 Beschäftigten, und das jährliche Transaktionsvolumen beläuft sich auf etwa 15.000 Übernahmen. Es gibt zwar viele Unternehmen, aus denen Generalisten wählen können, aber wir glauben, dass es wichtig ist, dass die Akquisitionen die richtige Qualität haben und in einem angemessenen und nachhaltigen Tempo erfolgen. Wir bevorzugen kleine Übernahmen, die jeweils einen niedrigen einstelligen Betrag zum Jahresumsatz beitragen.“

Neue Portfolio-Position

An dem kürzlich erfolgten Börsengang von Rōko (privat seit 2019) hat sich REQ beteiligt. REQ ist damit ein Ankerinvestor und beteiligt sich mit größeren Positionen. Die Firma wird geleitet von Fredrik Karlsson, der Lifco (ebenfalls eine Portfolio-Position) in 20 Jahren ohne Kapitalzufuhr von 350 Millionen Schwedische Kronen Buchwert (ca. 32 Mio. Euro) auf 100 Milliarden Schwedische Kronen (ca. 9 Mrd. Euro) gebracht hat. Da Lifco bereits seit längerem eine Portfolio-Position ist, kennen die Fondsmanager Fredrik und das Team sehr gut.

REQ sieht in dieser Beteiligung eine Gelegenheit für die Fondsinvestoren, frühzeitig in ein Unternehmen einzusteigen, das von einem der beeindruckendsten Kapitalbeschaffer der Welt (Fredrik Karlsson und seinem Team) geführt wird. 20 Jahre lang wurde Lifco von Karlsson geleitet, und Lifco ist seit dem Börsengang im Jahr 2014 um das 14-fache gestiegen. REQ glaubt, dass dies ein neues Lifco werden kann, und es hat erst 20 Prozent der aktuellen Größe von Lifco erreicht.

Hohe Bewertungen der Portfolio-Titel

Wenn man sich die Bewertungen der allokierten Titel anschaut, sieht man keine sehr günstigen Positionen. Dies ist aber die Regel und nicht die Ausnahme. Akquisitionsunternehmen, wie sie hier allokiert werden, werden nur bei extremen und seltenen Verwerfungen wirklich günstig sein, ansonsten sind sie eher höher bewertet. Insofern erübrigt sich die Frage, wann der Zeitpunkt eines Fondskaufs günstig ist. Ebenfalls wichtig zu wissen: Die allokierten Unternehmen profitieren in Krisenzeiten, denn da werden oft die besten Übernahme-Deals ausgehandelt, und man bekommt hohe Qualität zu einem günstigen Preis. In der nächsten Aufschwungphase macht sich dies dann entsprechend positiv bemerkbar.

Es handelt sich um ein konzentriertes Portfolio (nur 20 bis 30 Titel) mit aktuell etwas mehr als 20 Positionen, zum größten Teil Mid-Caps. Unter den Top Ten befinden sich Namen wie Rōko, Constellation Software, Lifco, Heico oder auch Lumine. Die Top Ten machen etwas mehr als die Hälfte des Portfolios (AuM aktuell bei 155 Mio. Euro) aus. Bei den Regionen dominiert Europa, gefolgt von den USA und den nordischen Ländern.

