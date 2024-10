Der Fonds gehört in Deutschland zu den erfolgreichsten internationalen Aktienfonds und ist fast schon eine Art Dauerbrenner: Die Rede ist vom Robeco Global Consumer Trends, aufgelegt am 3. Juni 1998, also lange bevor Themen-Fonds so richtig in den Fokus der Anleger rückten beziehungsweise bevor es überhaupt eine größere Auswahl an Fonds dieser Art gab. Schwerpunkt Konsum: 3 Wachstumstrends im Fokus Investiert wird in drei strukturelle Wachstumstrends im Bereich Konsum: Das ist zum einen die Digitalisierung des Konsums, außerdem das Thema Aufstieg der Mittelschicht und zu guter Letzt Gesundheit und Wohlergehen. Im Kern ist es eine ausbalancierte Mischung aus einem tendenziell defensiven Thema wie Gesundheit, während die anderen beiden höheres Wachstumspotenzial beinhalten. Zumeist werden aus den verschiedenen Bereichen die Trendführer allokiert. Das Portfolio ist konzentriert, bestehend aus den 40 bis 60 attraktivsten Aktien, die ein entsprechend hohes Qualitäts- und Wachstumsprofil aufweisen.

Bezahldienste, Luxusmarken, Sportartikel: Das kommt ins Portfolio Innerhalb des Anlageuniversums werden Unternehmen gesucht, die eine starke Marktstellung in ihrem Sektor innehaben und an den selektierten Trends partizipieren. Die drei Haupt-Themen werden in diverse Trendsegmente untergliedert: Unter Digitalisierung des Konsums fallen zum Beispiel „Digital Finance“ (dazu zählen unter anderem Visa, Mastercard, Adyen), im Bereich Aufstieg der Mittelschicht sind „Luxury Goods“ sowie – relativ neu – „Local Brands“ (zum Beispiel Costco) zu finden und bei Gesundheit & Wohlergehen sind es „Consumer Health“ (Novo Nordisk, Idexx Laboratories), „Personal Care“ (Firmen wie Procter & Gamble und L´Oréal) sowie „Consumer Lifestyle“ (beispielsweise Lindt, Nike, Givaudan). Die Fondsmanager favorisieren sogenannte Pure-Player, also Unternehmen, die in dem jeweiligen Trendsegment sehr stark involviert sind. Hat man diese Selektion getätigt, besteht das Anlageuniversum noch aus etwas mehr als 250 Titeln.