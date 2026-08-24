Der Robeco QI Emerging Markets 3D Active Equities investiert in Schwellenländeraktien. Statt Einzelfallanalyse setzt das Team auf ein quantitatives Modell.

Ein großer Teil des Fondsvermögens des Robeco-Fonds steckt in asiatischen Aktien.

Schwellenländer bleiben der dynamischste, zugleich heterogenste Teil des globalen Aktienuniversums. Die Erschließung von Alpha-Quellen in den Emerging Markets verlangt von Asset Managern tiefes Marktwissen und ein klares Konzept. Der niederländische Pionier Robeco demonstriert diese Expertise beim QI Emerging Markets 3D Active Equities (ISIN: LU1648456991) mit einem systematischen, quantitativen Multi-Faktor-Modell. Ziel: langfristige Outperformance gegenüber dem MSCI Emerging Markets.

Der Fonds verfolgt dabei einen anderen Ansatz als viele Wettbewerber. Hier steht nicht die subjektive Einzelfallanalyse im Mittelpunkt, sondern ein quantitatives Modell, das Schwellenländeraktien systematisch nach Rendite- und Qualitätsmerkmalen bewertet. Ziel ist es, mit einem disziplinierten, wiederholbaren Verfahren attraktive Aktien auszuwählen und gleichzeitig das Nachhaltigkeitsprofil gegenüber der Benchmark zu verbessern.

Die Philosophie

Die Anlagephilosophie des Fonds ist klar evidenzbasiert. Robeco geht davon aus, dass sich Renditechancen in Schwellenländern systematisch aus Faktoren wie Value, Quality, Momentum, Analystenrevisionen und kurzfristigen Signalen ableiten lassen. Diese Signale werden modellbasiert kombiniert, um nicht auf einzelne Einschätzungen angewiesen zu sein. Damit setzt das Team auf eine breite und wiederholbare wissenschaftliche Grundlage.

Die Verantwortlichen

Hinter der „3D“-Strategie steht Robecos Quantplattform, die seit den 1990er-Jahren Faktorforschung in verschiedene Investmentlösungen überführt. Die Investment-Experten der Quant-Schmiede:

Wilma de Groot: Als Head of Core Quant Equities veranwortet sie die strategische Ausrichtung und ist ausgewiesene Expertin für Asset-Pricing-Anomalien.

Als Head of Core Quant Equities veranwortet sie die strategische Ausrichtung und ist ausgewiesene Expertin für Asset-Pricing-Anomalien. Tim Dröge & Han van der Boon: Erfahrene Quant-Spezialisten, die seit über zwei Jahrzehnten die algorithmischen Modelle pflegen und überwachen.

Der Ansatz

Der Auswahlprozess beginnt mit einem großen, breit gefassten Aktienuniversum. Die Aktien werden nach einem proprietären Ranking-Modell bewertet, das unterschiedliche Signalarten miteinander kombiniert. Anschließend wird das Portfolio so konstruiert, dass Renditepotenzial, Risiko, Liquidität, Handelskosten und Nachhaltigkeit in ein ausgewogenes Verhältnis gebracht werden.

Der Fonds arbeitet also nicht nur mit klassischen Renditefaktoren, sondern verbindet diese mit Nachhaltigkeit zu einem mehrdimensionalen Ansatz. Der Name „3D“ steht damit für eine Strategie, die nicht eindimensional auf Value oder Momentum setzt, sondern Rendite, Risiko und Nachhaltigkeit gemeinsam optimiert.

Die Titelauswahl ist hier also nicht das Ergebnis eines klassischen Stockpickings, sondern eines strukturierten Optimierungsprozesses. Das Modell kombiniert verschiedene Faktoren zu einem Gesamtscore, und die Portfoliokonstruktion stellt sicher, dass daraus ein umsetzbares, kosteneffizientes und diversifiziertes Aktienportfolio entsteht.

Die quantitative Logik des Fonds ist stark auf Wiederholbarkeit und Transparenz ausgerichtet. Das Modell ist nicht nach dem Prinzip „einmal bauen und dann laufen lassen“ entwickelt worden. Vielmehr werden bisherige Annahmen regelmäßig hinterfragt, Signale laufend überprüft und neue Datenquellen sowie Methoden integriert.

Die Nachhaltigkeitskriterien

Das Besondere am 3D-Ansatz ist die zusätzliche Nachhaltigkeitsdimension. Neben den klassischen Renditefaktoren berücksichtigt Robeco ESG-Risiken, SDG-Scores und ökologische Kennzahlen wie CO2-, Wasser- und Abfallprofile.

Ziel ist ein Portfolio, das nicht nur systematisch auf Alpha ausgerichtet ist, sondern zugleich ein besseres Nachhaltigkeitsprofil als die Benchmark aufweist. Titel mit zu hohem ESG-Risiko werden begrenzt oder ausgeschlossen, und die Allokation wird durch ein Optimierungsverfahren auf bessere Nachhaltigeitsmerkmale ausgerichtet.

Die Portfoliokonstruktion

Die Konstruktion des Portfolios folgt klaren Regeln. Es gibt unter anderem Vorgaben für die Anzahl der Positionen (± 200) sowie für Länder (2,0 Prozent bis -4,0 Prozent) und Sektorabweichungen (2,5 Prozent bis -4,5 Prozent) gegenüber dem Index. Es wird ein Tracking Error in Höhe von 3 Prozent angestrebt.

Das Ergebnis ist ein aktiv gemanagtes, aber diszipliniert gesteuertes Portfolio mit nachvollziehbaren Grenzen. Die Ergebnisse der Strategie liegen deutlich über dem Vergleichsgruppendurchschnitt und können überzeugen.

Fazit: Strategie für Anleger, die Index-Abweicher schätzen

Der Robeco QI Emerging Markets 3D Active Equities passt zu Anlegern, die in Schwellenländer über einen disziplinierten, datengetriebenen Multi‑Faktor‑Ansatz und mit integrierter Nachhaltigkeitssteuerung investieren möchten und zugleich eine moderate, klar kontrollierte Abweichung vom Index (ex‑ante Tracking Error rund 3 Prozent sowie definierte Länder-/Sektor‑Limits) akzeptieren.