Stockpicker gibt es viele – Bondpicker sind dagegen selten. Eine Ausnahme bildet der Robus Value Bond Fonds, der auf Hochzinsanleihen setzt. Wir stellen die Strategie vor.

Trüffel im Portfolio: Das Team von Robus sucht nach besonderen Gelegenheiten am Hochzinsmarkt

Während man im Aktienmarkt den Begriff Stockpicker als bekannt und geläufig erachten darf, sieht es auf der Rentenseite mit dem äquivalenten Begriff Bondpicker eher mau aus. Renten oder Anleihen werden in der Regel bei Neuemissionen gezeichnet und je nach Strategie auch häufig bis zur Endfälligkeit liegen gelassen. Sprich, man ist hier rein auf den Zinsertrag aus.

Je riskanter die Spielwiese wird, desto genauer muss man als Fondsmanager hinschauen. Kauft man Papiere mit schwächerem oder ohne Rating und diese dann auch nicht bei der Emission, sondern während der Laufzeit, kann man abseits der Zinserträge auch Kursgewinne einstreichen. Gerade in Zeiten mit engen Spreads, hoher Volatilität und ambitionierten Preisen bei Neuemissionen – wie wir es auch momentan sehen – ist Qualitätsselektion Trumpf. Eine solche Strategie verfolgt Robus Capital mit seinem Robus Value Bond Fonds.

Das Unternehmen

Robus Capital Management wurde im August 2011 von Mark Hoffmann und Dieter Kaiser in London gegründet. Das Unternehmen ist als Limited Liability Company in England und Wales registriert, und steht unter der Aufsicht der Financial Conduct Authority (FCA). Aufgrund des Brexits wurde 2019 die Robus Capital Management GmbH mit Sitz in Frankfurt am Main als hundertprozentige Tochter der Robus Capital Management Limited gegründet. Diese ist von der Bafin reguliert und ist eine Servicegesellschaft für die englische Mutter (bspw. Fondsvertrieb innerhalb der EU).

Robus befindet sich im vollständigen Eigentum der vier geschäftsführenden Partner – Mark Hoffmann, Dieter Kaiser, Andreas Jaufer und Benjamin Noisser – und beschäftigt derzeit 19 Mitarbeiter. Die Gesellschaft agiert als unabhängiger, eigentümergeführter Asset Manager mit Fokus auf Corporate Credit Investments im europäischen Markt für Unternehmensanleihen.

Seit seiner Gründung verfolgt Robus einen klaren Value-Ansatz und hat sich auf Performing- und Non-Performing-Credit-Strategien in Europa spezialisiert. Robus Capital verwaltet neben Publikumsfonds auch Multi-Investoren-Spezialfonds, die teilweise auch in Private Debt investieren. Das Unternehmehmen verwaltet aktuell mehr als 1 Milliarde Euro.

Die Macher

Die vier geschäftsführenden Partner sind seit Auflage des Fonds im Jahr 2013 auch für diesen verantwortlich:

Mark Hoffmann verfügt über mehr als 20 Jahre Erfahrung im High-Yield-Bereich in Deutschland und Europa. Von 2005 bis 2011 arbeitete er als Senior Analyst und Portfolio Manager für die Avenue Capital Group und Golden Tree Asset Management. Zuvor arbeitete Hoffmann mehrere Jahre in den Leveraged-Finance- und High-Yield-Bond-Einheiten der Hypo Vereinsbank sowie der Commerzbank in München, Frankfurt und London.

Dieter Kaiser verfügt über mehr als 20 Jahre Erfahrung im Bereich Vermögensverwaltung mit Schwerpunkt alternative Investment-Strategien. Von 2007 bis 2011 arbeitete er bei Feri zuerst als Senior Analyst für u.a. Distressed-Debt-Fonds und später als Portfoliomanager mehrerer Dach-Hedgefonds.

Andreas Jaufer verfügt über mehr als 20 Jahre Erfahrung im High-Yield-Bereich in Deutschland und Europa. Von 2006 bis 2012 arbeitete er als Senior Analyst für die Avenue Capital Group. Zuvor arbeitete Jaufer mehrere Jahre in den Leveraged-Finance- und High-Yield-Bond-Einheiten der Deutschen Bank in London.

Benjamin Noisser verfügt über mehr als 20 Jahre Erfahrung im High-Yield-Bereich in Deutschland und Europa. Von 2006 bis 2012 arbeitete er als Senior Analyst im europäischen Special-Situations- und Distressed-Team bei der Credit Suisse in London. Zuvor war er Kreditanalyst im Leveraged-Finance-Team der Credit Suisse.

Gesteuert wird der Fonds in einem klaren Teamansatz. „Wir glauben, dass bei komplexen Produkten wie Kreditverträgen ‚mehr Augen‘ mehr Stolpersteine entdecken können und setzen deswegen auf Konsensentscheidungen über unser Investmentkomitee“, heißt es dazu vom Unternehmen. Jede Anlageidee wird gemeinsam analysiert, diskutiert und mehrstufig geprüft.

Der Fokus

Robus überträgt die Prinzipien des Value Investing auf den europäischen Unternehmensanleihemarkt. Als spezialisierter Credit-Asset-Manager setzt das Unternehmen den Fokus auf Anleihen europäischer Unternehmen (EBITDA 5 bis 100 Millionen Euro). Die Stärke liegt in der tiefen Marktkenntnis, einem researchbasierten Value-Ansatz und dem Hintergrund des Teams ausführenden Hedgefonds (Avenue Capital, Golden Tree).

Das Management konzentriert sich auf Unternehmensanleihen (High Yield, unrated, Wandel- und Nordic Bonds). Der Stil ist klar valueorientiert, Bottom-up getrieben, aktiv und benchmarkfrei. Das Ziel: attraktive risikoadjustierte Renditen durch laufende Erträge und Kapitalgewinne zu erzielen.

Die Philosophie

Ihre Philosophie beschreiben die Fondsmanager wie folgt: „Prinzipiell gibt es keine schlechten Unternehmen, sondern nur schlechte Preise. Sprich: Für jedes Risiko gibt es eine angemessene Rendite. Allerdings haben wir auch nicht für jede Rendite den passenden Fonds.“

Ziel ist es, eine Rendite in Höhe von Euribor plus 4 Prozent jährlich zu erzielen. Investiert wird in europäische Unternehmensanleihen mit Fokus auf mittelgroße Emittenten (Anleihevolumen in der Regel 100 bis 300 Millionen Euro). Es kommen europäische High Yield, unrated und Nordic Bonds mit regionalem Schwerpunkt auf die Dach- und Benelux-Länder sowie Nordeuropa in Frage, die überwiegend zu Abschlägen auf den Nominalwert kaufbar sind.

Es wird ein tiefgreifendes Bottom-Up-Research durchgeführt und ohne Benchmark-Bezug agiert. Das Management ist aktiv und in der Regel zu 85 bis 95 Prozent investiert. Derivate kommen nicht zum Einsatz, die Kasseposition ist aktiv (aktuell rund 10 Prozent). Kernziel ist eine stetige positive Rendite über Marktzykliken bei kontrolliertem Risiko und täglicher Liquidität.

Die Nachhaltigkeitskriterien

Der Fonds ist zwar gemäß SFDR „nur“ ein Artikel-6-Fonds, trotzdem gelten innerhalb der Robus ESG- und Responsible-Investment-Policy verbindliche Ausschlusskriterien sowie ein ESG-Prüfprozess, der für alle Investments Anwendung findet. Folgende Ausschlüsse gelten:

Völkerrechtswidrige Waffen: chemische, biologische, Nuklear-, Streu- oder Landminenwaffen

Rüstungsproduktion: konventionelle Waffen und Feuerwaffen

Energie & Rohstoffe: Kernenergie, Thermal Coal, Palmöl

Konsum & Ethik: Tabak, Tierversuche

Weitere sensible Praktiken: Nutzung von weißem Phosphor, nicht-detektierbare Fragmente, Laser- oder Uranmunition

Darüber hinaus werden Länder- und Sektor-Risiken im Rahmen eines ESG-Country- und Sector-Risk-Assessment geprüft, das Aspekte wie Korruption, politische Stabilität, wirtschaftliche Entwicklung und Umweltstandards berücksichtigt.

Der Prozess

Die Titelauswahl erfolgt zu etwa 90 Prozent Bottom-up und 10 Prozent Top-down. Im Fokus steht die fundamentale Einzeltitelanalyse: Bilanz, Cashflow, Kapitalstruktur und Bewertung. Top-down-Aspekte werden nur zur Steuerung der Cashquote, Sektorallokation und Profitabilitätsmodellierung genutzt, um das Portfolio optimal an das Zins- und Marktumfeld anzupassen.

Das Fondsmanagement verfügt über ein internes Research-Team aus vier Portfoliomanagern und vier Analysten. Alle Research-Aktivitäten werden im eigenen Unternehmen durchgeführt; externe Quellen werden nur ergänzend genutzt (zum Beispiel Branchenstudien). So will Robus eine unabhängige, detaillierte Fundamentalanalyse jedes Investments gewährleisten.

Zentrales Element des Auswahlprozesses ist das sogenannte Asset-Cover-Konzept, das die Risikotragfähigkeit eines Investments misst. Dabei wird die Verschuldungsebene („Create Leverage“) des Investments ins Verhältnis zum Gesamtwert des Unternehmens gesetzt, um die Sicherheiten- bzw. Deckungsrelation zu bestimmen.

Ziel ist es, unterbewertete Anleihen mit solider Vermögensdeckung und attraktivem Risiko-Rendite-Profil zu identifizieren. Der Ansatz ist überwiegend diskretionär mit einer quantitativen Modellierung jedes Emittenten und wird durch diskretionäre Elemente ergänzt, insbesondere bei der Bewertung von Managementqualität, Marktposition und Sondersituationen.

Das Portfolio wird kontinuierlich und täglich auf Einzelnamensbasis überwacht. Jede Position wird laufend anhand neuer Finanzberichte, Marktpreise und Unternehmensmeldungen geprüft. Zusätzlich findet wöchentlich ein Investmentteam-Meeting statt, in dem alle Titel, Ereignisse und potenzielle Anpassungen besprochen werden.

Das Portfolio

Für das Portfolio gelten folgende rechtliche Grenzen: Maximal 10 Prozent des Fondsvermögens dürfen in Instrumente eines Emittenten investiert werden und ebenso dürfen maximal 10 Prozent in ein einzelnes Instrument investiert werden. In der Praxis liegt die maximale Position selten über 5 Prozent. Typischerweise besteht das Portfolio aus 40 bis 50 Kernpositionen mit je 0,5 bis 3 Prozent Gewichtung. Im Schnitt ist der Fonds zu 10 Prozent in Fremdwährungen investiert, diese werden nicht abgesichert.

Ein Titel wird verkauft, wenn das vordefinierte Kursziel erreicht ist oder sich das Risiko-Rendite-Profil im Vergleich zu bestehenden oder potenziellen Investments nicht mehr attraktiv darstellt. Diese Kursziele basieren auf quantitativen Kennziffern und werden fortlaufend im Verhältnis zu anderen Fondspositionen und Titeln auf der Watchlist bewertet.

Weitere Verkaufsgründe:

Verschlechterung des Kreditrisikos bzw. Anzeichen eines bevorstehenden Credit-Events

Überzogene Kursentwicklung: wenn eine Anleihe über Par handelt und somit das Chance-Risiko-Verhältnis (im Verhältnis zur Endfälligkeit) unattraktiv wird

Opportunistischer Tausch: wenn sich ein besseres Risiko-Rendite-Profil in einem anderen Titel bietet

Positionen werden im Fonds grundsätzlich sukzessive aufgebaut und abgebaut – ein „all-in“-Ansatz findet nicht statt. Neue Investments starten meist mit 1 bis 1,5 Prozent des Fondsvolumens, insbesondere bei Primärmarkttransaktionen, um die Entwicklung, Liquidität und Fundamentaldaten zu beobachten. Kernpositionen (>2 Prozent) entstehen erst über die Zeit, wenn das Management durch fortlaufende Analyse und Marktbeobachtung zusätzliches Vertrauen in den Kredit gewinnt.

Bei Refinanzierungen oder Endfälligkeiten wird die gesamte Position naturgemäß aufgelöst. Dieser graduelle Ansatz erlaubt es, das Risikoprofil dynamisch zu steuern und die Positionsgrößen gezielt an Fundamentaldaten und Marktchancen anzupassen.

Das Risikomanagement

Das Risikomanagement des Robus-Fonds kombiniert formalisierte Kontrollprozesse mit täglichem Monitoring und fundamentaler Überwachung. Dazu das Fondsmanagement: „Statistische Risikomodelle funktionieren nicht wirklich bei Portfolios bestehend aus weniger liquiden Kreditinstrumenten – deshalb baut unser Risikomanagement auf der Entwicklung jedes einzelnen Unternehmens in unseren Portfolios auf.“

Das bedeutet:

Pre-Trade-Kontrolle: Vor jedem Investment erfolgt ein Pre-Trade-Check durch die KVG (Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A.), bei dem alle Anlagerestriktionen gemäß UCITS-V und Fondsprospekt geprüft werden.

Tägliches Risiko-Monitoring: Auf Preis- und Portfoliobasis erfolgt eine tägliche Überwachung der Exposure-, Konzentrations- und Liquiditätsrisiken. Dabei werden Marktbewegungen, Spreads und Positionsgewichte laufend geprüft.

Fundamentales Credit-Monitoring: Die Finanzmodelle jedes Emittenten werden nach neuen Quartalsberichten durch den zuständigen Analysten aktualisiert neu bewertet. So wird sichergestellt, dass sich Veränderungen in Bonität, Cashflow oder Covenants unmittelbar im Modell widerspiegeln.

Wöchentliche Portfoliobesprechung: Im Rahmen des Monday-Morning-Meetings bespricht das Team systematisch das gesamte Portfolio, insbesondere: bevorstehende Unternehmens-Reportings, erwartete Markt- oder Sektorrisiken sowie mögliche „dunkle Wolken“ (Frühwarnsignale für Kredit- oder Marktrisiken) bei einzelnen Credits, Regionen oder Teilmärkten.

Dieser mehrstufige Prozess soll eine kontinuierliche, strukturierte Risikoüberwachung auf Portfolio- und Einzeltitelebene mit enger Verzahnung von quantitativen Systemchecks und qualitativem Credit-Urteil gewährleisten.

Die Performance

Mit der aktiven Strategie kann Robus die Vergleichsgruppe der Rentenfonds mit gemischten Laufzeiten in Europa deutlich übertreffen. Über drei Jahre liegt der Fonds 20 Prozent im Plus, während die Peergroup nur auf 10 Prozent kommt. Auf Fünfjahressicht kommt der Fonds zwar nur auf knapp 17 Prozent, die Vergleichsgruppe liegt jedoch sogar im Minus (-3,8 Prozent).