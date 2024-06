Fonds der Woche Rohstoffe als entspanntes Investment

Warum nur an der Oberfläche kratzen? Tauchen Sie tiefer ein mit exklusiven Interviews und umfangreichen Analysen. Die Registrierung für den Premium-Bereich ist selbstverständlich kostenfrei.

Sabeur begann im Jahr 2000 seine Karriere in der Finanz- und Investmentbranche. Nach seinem Studium betreute er als Senior Family Officer UHNWI-Kunden bei der SC Starconsult und Dresdner Bank. Sein Kollege Völler begann nach dem Studium ein Wertpapiertrainee-Programm im Asset Management der Dresdner Bank. Neben dem Management großer Nachlass- und Stiftungsvermögen war er für den Aufbau und die Leitung der Family Office Departments von Merck Finck und Co. sowie der Dresdner Bank und der Commerzbank verantwortlich.

Der Rohstoff-Mischfonds Optinova Metals and Materials zeigt, dass es auch anders geht mit einer Volatilität von rund 7 Prozent (1 Jahr) und etwas mehr als 10 Prozent über 3 und 5 Jahre. Seit Auflage des Fonds am 04.11.2012 wird dieser von Armin Sabeur und Norbert A. Völler verwaltet:

Wenn man sich eine Risiko-Kennzahl des bekannten Flaggschiffs und Minenaktienfonds BGF World Mining anschaut, könnte man dieser Aussage zustimmen: So liegt die Volatilität über 12 Monate, 3 Jahre, 5 Jahre und 10 Jahre über 20 Prozent, teilweise sogar nahe 30 Prozent. Aber auch in der Peergroup „Rohstoffe gemischt“ sind Volatilitäten um die 15 Prozent bis 20 Prozent keine Seltenheit.

Die beiden Verantwortlichen haben während ihrer Zeit als Family Officer die Vorteile regelbasierter Investmentprozesse erkannt und so kam es zur Gründung der Optinova Investment-Aktiengesellschaft (2012).

Keine fossile Energie, Agrarprodukte, Viehwirtschaft – dafür Metalle

Bei den Rohstoffen liegt der Fokus auf den Industrie- und Edelmetallen. Zu nennen sind hier vor allem Gold, Silber, Palladium und Platin aus der Edelmetall-Ecke und bei den Industriemetallen sind es beispielsweise Aluminium, Kupfer oder auch Zink. Verzichtet wird auf Investitionen in die Bereiche fossile Energie, Agrarprodukte sowie Viehwirtschaft. Investitionen in Lebensmittel werden ausgeschlossen.

Warum? Während Industrie- und Edelmetalle als krisensicher und (je nach Metall) konjunkturunabhängig und oftmals antizyklisches Investment gelten, werden die Preise der anderen genannten Segmente häufig durch Spekulationen getrieben, was eine erhöhte Volatilität zur Folge haben kann.

Breite Streuung

Die Manager des Fonds nutzen für die Portfoliokonstruktion folgende Vehikel: Rohstoffaktien-ETFs, Rohstoffaktien und sogenannte ETCs, also Exchange Traded Commodities (direkt, keine Investition in Futures). Die Auswahl der Werte erfolgt nach einem Value-Quality-Ansatz. Das Ziel: Selektion der Top-40-Aktien.

Nach den folgenden Kriterien werden die Aktien aus dem Anlageuniversum (Refinitiv Global Developed Index mit ca. 9.100 Titeln) im ersten Schritt selektiert: Eigenkapitalquote >30 Prozent, Dividendenrendite >0 Prozent, Marktkapitalisierung >100 Mio. USD, ESG-Rating mindestens C, und auf der Bewertungsseite müssen die Verhältnisse Kurs/Cashflow, Kurs/Gewinn und Kurs/Umsatz entsprechend attraktiv sein. Vierteljährlich findet ein Rebalancing statt und zwar jeweils Ende Februar, Mai, August und November.

Mindest- und Maximal-Gewichtungen der Aktien

Sind all diese beschriebenen Anforderungen erfüllt, und das Momentum gibt ebenfalls grünes Licht (Orientierung an 50er, 100er und 200er SMA-Linie), liegt die maximale Gewichtung eines Titels bei 1,2 Prozent, mindestens bei 0,6 Prozent. Die ausgewählten 40 Aktien machen 24 bis 48 Prozent (je Land bis 20 Prozent) des Portfolios aus.

Gewichtung der Edelmetalle & Industriemetalle

Edelmetalle werden mit 16,75 Prozent bis 33,5 Prozent allokiert, und Industriemetalle machen 6,25 bis 12,5 Prozent des Fondsvolumens aus.

Mehr Freiheiten, mehr Performance?

Wie zuvor erwähnt, gelten sehr eng gesetzte Mindest- bzw. Maximalgrößen (etwa Silber: mindestens 3 Prozent, maximal 6 Prozent). Doch wie kamen diese zustande, und ist es vielleicht nicht besser, mehr Freiheiten in der Allokation zu haben, um evtl. die Renditechancen zu erhöhen? Dazu die Fondsmanager: „Wie im wahren Leben gilt es, der Freiheit gewisse Grenzen zu setzen, damit es nicht zu Übertreibungen kommt. Insbesondere möchten wir mit Obergrenzen Klumpenrisiken vermeiden und die Teilnahme an Blasenbildungen am Metallmarkt verhindern.“

Exakt 40 Titel: Wie kam es dazu?

Dabei handelt es sich um einen Versuch, Theorie und Praxis zusammenzubringen. In vielen Studien sind sich Akademiker einig, dass in Aktienmärkten ab 20 Titeln im Portfolio der Grenznutzen im Hinblick auf die Volatilitätsreduktion weiterer Titel sehr gering ist. Sabeur ergänzt: „Im Falle unseres Fonds ist es so, dass wir die Teilmärkte Rohstoffförderer & Rohstoffverarbeiter miteinander kombinieren. Deshalb ist es völlig ausreichend, dass wir die beiden Teilmärkte mit insgesamt 40 Titeln allokieren.“ Der Einsatz von Derivaten zu Absicherungszwecken ist nicht vorgesehen, vielmehr erfolgt die Risikosteuerung über die Steuerung der Kassequote. Die Manager agieren völlig unabhängig einer Benchmark. Als Orientierung kann eine Mischung aus MSCI World Materials und dem GSCI Commodities Index dienen.

Portfoliobandbreite

Quelle: Greiff Research Institut, Optinova

Brandaktuell: Rebalancing Ende Mai – was hat sich verändert?

Dazu Armin Sabeur: „Die Investitionsquote haben wir von 81 Prozent auf 89 Prozent erhöht. Hierbei wurden insbesondere Gold, Silber, Platin und Zink auf die jeweilige Maximalquote erhöht (15,50 Prozent, 6 Prozent, 6 Prozent und 2,5 Prozent). Bei Kuper und Zinn kam es zu einer Reduzierung der Quoten um 0,4 Prozent auf je 2,5 Prozent Maximalquote, da wir im Rahmen des Rebalancings ein paar Gewinne mitgenommen haben. Bei den Aktien verkauften wir SSAB B sowie Ferrexpo. Hier setzen wir unseren regelbasierten Ansatz um, die Gründe waren eine sich verschlechternde Eigenkapitalquote bzw. Dividendenausfall bei Ferrexpo. Für diese. Aktien kamen die beiden Nachrücker Centamin (Goldbergbau)und Lundin Mining (Bergbau, hauptsächlich Kupfer, Erz, Silber und Kobalt) ins Portfolio, aufgenommen mit je 1,20 Prozent Gewichtung.“