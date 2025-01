Fonds der Woche: Ruhig schlafen und vorzeigbare Rendite im Visier

Ziel des Fonds ist es, eine Rendite von 5 Prozent jährlich zu erzielen

In Phasen fallender Märkte ist das Ziel, deutlich weniger als der Markt selbst zu verlieren. Investiert wird in Large Caps aus den Industrienationen, in Anleihen mit Investment Grade Rating, egal ob Staatsanleihen oder Corporate Bonds, aber auch strategisch in Gold und taktisch auch in Silber. Der Ansatz wird mit Derivaten unterstützt, die einerseits zur Absicherung, andererseits aber auch zur Prämieneinnahme dienen.

Die Kasse-Position wird aktiv gesteuert, und das Management ist im Handeln keiner Benchmark Vorgabe unterworfen. In der Regel ist das Portfolio brutto mit 50 bis maximal 60 Prozent in Aktien investiert, Anleihen machen 20 bis 30 Prozent des Portfolios aus und 5 bis 15 Prozent sind in Edelmetallen investiert. Bis in den Sommer letzten Jahres lag die Aktienquote je Position bei maximal 3 Prozent, wurde dann aber auf 1,5 Prozent reduziert; die maximale Einzelposition bei Anleihen liegt bei 2 Prozent.