Via WhatsApp teilen

Per E-Mail versenden

Link wurde in die Zwischenablage kopiert!

Aktualisiert am: 21. Juli 2025

Argentinien in der Investment-Analyse

Wer abseits der etablierten Nationen beziehungsweise Regionen wie den USA, Europa, Skandinavien oder Japan investieren möchte, der schaut sich auch ganz gerne in den Schwellenländern um. Und wer es noch spezieller mag, der stößt unweigerlich auf die sogenannten Frontier Markets. Ein Fonds, der in diesem Segment erfolgreich ist, ist der Schroder ISF Frontier Markets Equity.

Welche Länder gelten als Grenzmärkte?

Schauen wir uns einmal die Definition von MSCI an: Dort werden Länder in Industrieländer, Schwellenländer und eben diese Grenzmärkte (Frontier Markets) eingeteilt. Eine ganze Reihe von Faktoren ist dafür verantwortlich, ob ein Land herauf- oder herabgestuft wird. Dabei spielt unter anderem das BIP eine Rolle. Aber auch die Größe eines Marktes und damit auch die Liquidität spielen eine Rolle bei der Beurteilung, in welche Richtung sich ein Land bewegt. Man geht davon aus, dass die Liquidität mit dem Fortschritt des jeweiligen Landes steigt und umgekehrt.

Zu den Frontier Markets zählen gemäß MSCI rund 30 Länder, darunter Bahrain, Bangladesch, Burkina Faso, Marokko, Mali, Oman, Pakistan, Rumänien, Kenia und das bei Investoren sehr beliebte Land Vietnam. Diese sind im Index MSCI Frontier Markets zusammengefasst. Die höchste Gewichtung mit ca. 24 Prozent kann derzeit Vietnam für sich in Anspruch nehmen, danach folgen Marokko mit ca. 15 Prozent, Rumänien mit knapp 12 Prozent und Kasachstan mit ca. 6 Prozent. Der Index enthält aktuell etwas mehr als 200 Positionen.

Risiken der Grenzmärkte

Mit der niedrigeren Liquidität im Vergleich zu Schwellenländern und Industrieländern, teilweise instabilen politischen Lagen (auch Korruption), höheren Währungsschwankungen und unausgereiften Rechtssystemen bergen die Frontier Markets entsprechend hohe Risiken, die Anleger bedenken sollten. Dies alles spricht eindeutig für aktiv gemanagte Fonds, wenn man in die Grenzmärkte investieren möchte.

Was bei Schwellenländer-Aktienfonds gilt, gilt auch hier: Die Gegebenheiten vor Ort zu kennen, ist unerlässlich. Dazu gehört beispielsweise die Regulatorik des jeweiligen Landes und auch die Marktbedingungen (z.B. Wettbewerbssituation) vor Ort.

Was für alle aktiven Manager gilt, aber insbesondere in den Frontier Markets einen großen Vorteil gegenüber passiven Investments darstellt, ist die hohe Flexibilität bei der Portfoliokonstruktion. Dies gilt sowohl auf Länder- als auch auf Sektor-Ebene und natürlich auch bei Einzeltiteln. So müssen aktive Fondsmanager nicht in Werte investieren, die sie nicht für attraktiv genug halten und können Regionen meiden – wenn eventuell auch nur temporär.

Die Ineffizienz der Märkte und eher schlecht verfügbares Research-Material sind weitere Argumente, die hier angeführt werden können. Mit einer gründlichen und detaillierten Unternehmensanalyse (Unternehmensführung, Mitbewerber, Bilanz usw.) sind aktive Manager in der Lage, durch überdurchschnittliche Ergebnisse zu glänzen, indem sie die „Perlen“ der jeweiligen Region identifizieren, und zwar unabhängig davon, ob der Titel im Index allokiert ist.

Der Fondsmanager

Kommen wir nun zu einem Manager, der all diese Vorteile nutzt und seit Jahren überdurchschnittliche Ergebnisse liefert: Der Manager heißt Rami Sidani (Sitz in Dubai), und ihm zur Seite steht sein Kollege Tom Wilson. Sidani ist Leiter Frontier Markets und Mena Equities und bereits seit Juli 2008 für Schroders tätig. Sein Kollege Wilson ist seit August 2016 Leiter Emerging Markets und war zuvor Manager und Leiter Research im Emerging Markets Equity Team. Er ist bereits seit 2001 im Hause Schroders.

Unterstützung erhalten die Fondsmanager von weiteren Analysten, die für die jeweiligen Regionen (Naher Osten und Afrika, Asien, Europa und Lateinamerika) zuständig sind und entsprechende Investmentideen beisteuern. Insgesamt handelt es sich um 51 Anlageexperten.

Der Grundstein für die Vor-Ort-Präsenz, die insbesondere für Schwellenländer und Frontier Markets wichtig ist, wurde bereits früh gelegt: 1935 wurde ein Büro in Argentinien eröffnet, es folgten weitere, so unter anderem im Jahr 2007, als Schroders in den Vereinigten Arabischen Emiraten ein Büro eröffnete; 2015 folgte dann Südafrika. Neben der Präsenz vor Ort ist das Research eine weitere Stärke von Schroders

Das Ziel und der Ansatz

Der Schroder ISF Frontier Markets Equity A Acc wurde am 15. Dezember 2010 aufgelegt, die Euro-Tranche folgte dann am 11. September 2013. Das Ziel lautet, über einen Zeitraum von drei bis fünf Jahren (nach Abzug der Kosten) den MSCI Frontier Emerging Markets zu schlagen. Die Obergrenze für Schwellenländer liegt bei 10 Prozent.

Die Strategie lässt sich keiner bestimmten Stilrichtung zuordnen, die Manager agieren sehr flexibel in ihren Anlageentscheidungen. Allokiert werden 50 bis 70 Titel bei einem jährlichen Turnover von 30 bis 60 Prozent.

Der Auswahlprozess

Im Rahmen des Investitionsprozesses nutzt das Fondsmanagement bei der Unternehmensanalyse die hauseigenen Datenbanken und Modelle. Bei der Auswahl der Länder kommt das sogenannte GEM-Modell zum Einsatz: Dieses berücksichtigt die Parameter Bewertung (27 Prozent), Wachstum (19 Prozent), Qualität (19 Prozent), Risiko (26 Prozent) sowie Momentum (9 Prozent).

Daraus wird dann eine mögliche regionale Aufteilung des Portfolios abgeleitet. Dann beginnen Ideengenerierung und tiefgehende Analyse der Unternehmen: Im Detail werden Geschäftsmodelle, Management, Wettbewerber, Sektor etc. analysiert, und am Ende bekommt jeder Titel eine Art Rating (je höher, desto attraktiver).

Das Risikomanagement

Um die Risiken im Griff zu haben, gibt es intern unter anderem Stop-Loss-Limits, die allerdings nicht garantiert sind beziehungsweise einen sofortigen Verkauf bei Erreichen auslösen. In wöchentlichen Meetings werden die aktuellen Marktbedingungen besprochen und regelmäßige Unternehmenskontakte sorgen für konstanten Informationsfluss.

Das Portfolio

Vietnam ist die am höchsten gewichtete Region mit rund 22 Prozent, danach folgen die Vereinigte Arabische Emirate mit fast 16 Prozent und Kasachstan mit rund 13 Prozent. Finanzwerte machen fast die Hälfte des Portfolios aus, Energie und Immobilien sind mit jeweils etwa 10 Prozent allokiert.

Fazit

Seit Jahren liefert Sidani mit seinem Team starke Ergebnisse in einem Markt, in dem Fondsmanager Ineffizienzen optimal nutzen können. Wer in den Bereich der Frontier Markets investieren möchte, sollte allerdings temporär stärkere Schwankungen aushalten können, um dann im Gegenzug mit überdurchschnittlichen Ergebnissen belohnt zu werden.