Fonds der Woche Schwellenländer-Aktienfonds schwanken stark

Aufgelegt im Oktober 2016, wird der Fonds gemanagt von insgesamt zwölf Portfoliomanagern mit mehr als 27 Jahren Kapitalmarkterfahrung. Diese greifen auf das hausinterne Research zurück, und zudem finden jährlich mehr als 20.000 Meetings mit den Unternehmen statt, durchgeführt von den Portfoliomanagern sowie den Investmentanalysten. Wir haben also auch hier- wie bei der Capital Group üblich- in Summe eine Kombination der überzeugendsten Ideen mehrerer Portfoliomanager und Investmentanalysten, genannt Capital System SM.

Geringere Volatilität und Investitionen in Emerging Markets sind auf den ersten Blick ein Widerspruch. Insbesondere dann, wenn man dazu noch erfährt, dass die Cashquote zur Risikosteuerung nicht aktiv genutzt wird oder anderweitige Absicherungen erfolgen. Und wenn man mit dem Blick in das Portfolio des Capital Group New World (ISIN: LU1481179858) feststellt, dass die USA mit rund 24 Prozent gewichtet sind und Europa 19 Prozent des Portfolios ausmachen, ist die Verwirrung perfekt.

Jeder der Portfoliomanager hat einen Teil des Fondsportfolios, den er oder sie autonom verwaltet und auf dem globalen Aktienuniversum die Titel pickt, von denen sie am meisten überzeugt sind. Insgesamt verwalten diese zwölf Manager ca. 80 Prozent des Fondsvermögens. Sie investieren in die aus ihrer Sicht überzeugendsten Titel und jeder einzelne Manager ist für seine Ergebnisse und sein Teilportfolio verantwortlich. Wie auch bei anderen ausgewählten Fonds aus dem Hause Capital Group, managen auch die Investmentanalysten einen Teil (rund 20 Prozent) des Fondsportfolios.

Durch diese Vorgehensweise entsteht ein ausgewogenes stilneutrales Portfolio, bestehend aus aussichtsreichen Titeln. Interessant ist dabei die Tatsache, dass mehr als 80 Prozent der Titel nur von einem oder zwei Fondsmanagern gehalten werden. Per Ende Juni 2024 waren es in Summe knapp 400 Positionen.

Schwellenländer-Kandidaten

Grundsätzlich kommen Unternehmen infrage, die ihren Sitz in den Schwellenländern haben. Bei diesen allokierten Firmen handelt es sich unter anderem um Unternehmen, die sich auf den Inlandsmarkt fokussieren und damit unmittelbar von den Wachstums-Sektoren profitieren. Die Firmen werden geführt von erfahrenen Geschäftsleuten, die vor Ort die Gegebenheiten bestens kennen, was wiederum den Zugang zu stark regulierten heimischen Sektoren erleichtern kann. Zudem werden Unternehmen mit Sitz in Schwellenländern gekauft, die auch in anderen Schwellenländern eine führende Position einnehmen.

Industrieländer-Kandidaten

Allerdings werden auch Unternehmen allokiert, die ihren Sitz in Industrienationen haben (Multinationals). Diese partizipieren vom steigenden Wohlstand in den Schwellenländern und erzielen einen großen Teil ihres Umsatzes in den Emerging Markets. Diese Titel bieten unter anderem Zugang zu Bereichen, in denen lokale Unternehmen gar keine Rolle spielen. Die Vorteil eines Unternehmens mit Sitz in einer Industrienation sind außerdem die Notierung an liquideren Märkten sowie die Corporate Governance, die erfahrungsgemäß besser ist.

Des Weiteren können auch Firmen berücksichtigt werden mit Sitz in Industrienationen, aber wichtige Niederlassungen in den Emerging Markets haben. Und dass es genügend Auswahl gibt, ist offensichtlich. Denn etwas mehr als die Hälfte der Unternehmen, die sich im MSCI World befinden, erzielen mindestens 20 Prozent ihres Umsatzes in den Schwellenländern. Beispiele für Unternehmen, die in den entwickelten Ländern ihren Sitz haben (in den Top Ten, Stand 31.05.2024): Microsoft, Novo Nordisk, Nvidia, Alphabet, Airbus und auch Broadcom.

Die Rechnung geht auf

Wie eingangs erwähnt, soll mit dieser Strategie das Potenzial der Schwellenländer genutzt werden und dies bei einer niedrigeren Volatilität. Wenn man sich die 3- und 5-Jahres-Zahlen anschaut, so gehört der Fonds tatsächlich zu den Investments, die in der Peergroup eine vergleichsweise niedrige Schwankungsbreite aufweisen, was gleichzeitig nicht zu Lasten der Performance passiert.

