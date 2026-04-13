Die Kleinen im Vorteil: Sowohl das Kurs–Buchwert-Verhältnis (KBV) als auch das Kurs–Gewinn-Verhältnis (KGV) spricht aktuell für die Investition in Small Caps. In der Historie sind die großen etablierten Large Caps in der Regel seitens des KBV und des KGVs niedriger als die kleineren Unternehmen bewertet, aktuell ist es aber nicht so. Large Caps haben, gemessen am MSCI Europe, ein KBV von 2,44, während die Small Caps (gemessen am MSCI Europe Small Cap) bei 1,73 liegen und beim erwarteten KGV stehen bei den Large Caps 15,36, während die Small Caps bei einem erwarteten KGV von 13,87 notieren.

Auch bei der Dividendenrendite haben die Small Caps aktuell die Nase vorn: hier stehen 2,94 Prozent für die Small Caps den Large Caps mit 2,82 Prozent gegenüber. In der Vergangenheit war das aufgrund der höheren Wachstumsdynamik kleinerer Titel eher andersrum.

Zyklischer Rückenwind, die aktuelle europäische Wirtschaftspolitik und strukturelle Diversifikationsvorteile sprechen derzeit zusätzlich für Small Caps. Erwartet wird für 2026 ein moderates Wachstum in der Eurozone bei gleichzeitig sinkenden Zinsen und einer Erholung zyklischer Sektoren, wovon vor allem binnenorientierte kleinere Unternehmen profitieren dürften. Hinzu kommen umfangreiche Investitionsprogramme, etwa in Infrastruktur und Verteidigung auf EU- und Länderebene, die tendenziell eher lokal verankerte, spezialisierte Small Caps begünstigen.

Gleichzeitig weisen europäische Nebenwerte eine geringere Abhängigkeit von globalen Ereignissen auf, sind stärker auf heimische Nachfrage fokussiert und decken viele Nischen ab, die im Large-Cap-Segment gar nicht existieren. Aktuell erkennt man zudem eine deutliche Erhöhung der Übernahmeaktivitäten im Vergleich zu den Vorjahren. Da viele Small Caps seitens der Research-Häuser weniger oder gar nicht analysiert werden, schlägt hier die Stunde für aktive Manager und Stockpicker. Eine solche Strategie verfolgt auch der Squad Gallo Europa (ISIN: DE000A2DMU74).

Die Macher

Wie der Name verrät, gehört der Fonds zur Squad-Gruppe und wird von HC Capital Advisors mit Sitz im bayrischen Iffeldorf beraten. Das Unternehmen wurde im Jahr 2014 von Sebastian Hahn und Jérémie Couix gegründet. Beide haben ihren Master in Finance and Accounting gemacht, waren Investment-Analysten bei Forum Family Office, sind dann zur Discover Capital (Squad) als Analysten gewechselt und waren Co – Portfolioadvisor für den Squad Growth. Als Dritter im Bunde agiert Lars Hettche, der 2017 zum Team gestoßen ist.

Das Managementteam ist seit der Auflage des Fonds unverändert und wird durch zwei Analysten ergänzt. Der erste Fonds, der Squad European Convictions, wurde im Jahr 2014 aufgelegt und wurde bereits 2015 ins Softclosing überführt. Im Jahr 2017 folgte dann die Auflage des Squad Gallo Europa. Aktuell verwaltet man in den beiden Fonds rund 370 Millionen Euro.

Das Management wurde für die Leistungen mehrfach ausgezeichnet unter anderem Lipper Fund Award, Scope A, Deutscher Fondspreis. Aktuell wird der Fonds bei FWW mit 5 Sternen bewertet, Morningstar vergibt 4 Sterne und aufgrund des herausragenden Anlageprozess und des starken Managementteams beim Medalist Rating eine Silbermedaille.

HC Capital Advisors ist ein Spezialist für europäische Nebenwerte. Die Anlagephilosophie ist bewertungsorientiert und hat einen starken Fokus auf Unternehmensqualität. Die Gesellschaft verfolgt dabei einen „Muttersprachleransatz“, das heißt die Kernanlageregionen DACH, Großbritannien und Frankreich werden mit Muttersprachlern oder Quasi-Muttersprachlern abgedeckt. Dies verschafft den Managern ein besonders tiefgehendes Wissen und Verständnis für den jeweiligen Markt und seine Besonderheiten.

Die Idee

Die beiden Gründer Hahn und Couix haben sich vor über 15 Jahren im Rahmen ihrer Tätigkeit in einem Family Office kennengelernt. Die Prinzipien des Value Investing prägen ihre Strategie. Dabei konzentrieren sie sich auf eine klar definierte Anlageklasse: europäische Nebenwerte.

Die Philosophie

Es existieren keine klar quantifizierten Ziele für den Fonds in Bezug auf Rendite und Volatilität. Grundsätzlich soll ein langfristiger Vermögensaufbau erzielt und dabei das Überrenditepotenzial des Nebenwertesektors ausgenutzt werden. Vor dem Hintergrund einer risikobewussten Titelselektion sollte der Fonds dabei eine geringere Schwankungsbreite als der europäische Nebenwertesektor aufweisen, insbesondere bei Marktkorrekturen. Der Fonds ist fokussiert auf europäische Small- und Mid-Caps, also einer Marktkapitalisierungsbandbreite von 100 Millionen bis 3 Milliarden Euro. Die Median-Marktkapitalisierung im Fonds liegt in der Regel im hohen dreistelligen Millionenbereich.

Die Kernanlageregionen, in die typischerweise 70 bis 80 Prozent der Assets investiert sind, sind die DACH-Region, Großbritannien und Frankreich. Die Nordics – und hier insbesondere Schweden – befindet sich derzeit im Aufbau und könnte perspektivisch zu einer vierten Kernanlageregion werden. Es werden keine Derivate eingesetzt. Die Kasse wird nicht aktiv gesteuert, sondern ist das Resultat aus der Menge an attraktiven Anlageideen, die sich für den Fonds finden (historische Cashquote in der Bandbreite von ca. 5 bis 25 Prozent). Eine Cashquote in Höhe von 5 Prozent wird dabei als strategische Reserve angesehen für den Fall von Marktverwerfungen.

Der Fonds hat keine echte Benchmark, weil die Portfoliokonstruktion rein bottom-up-getrieben ist und keiner Benchmark folgt. Die Länder- und Sektorallokation kann somit stark abweichen. Für Vergleichszwecke wäre die geeignetste Benchmark ein europäischer Small Cap-Index wie der MSCI Europe Small Cap oder der Morningstar Dev. Europe Small Cap TME NR.

In den vergangenen 3 Jahren lag die Turnover Ratio zwischen 51 und 67 Prozent. Generell liegt der Turnover aufgrund der zahlreichen disruptiven Einflüsse seit dem Jahr 2020 höher als in den Jahren zuvor.

Die Nachhaltigkeitskriterien

Der Fonds ist nach Artikel 8 der EU-Offenlegungsverordnung klassifiziert. Die Einhaltung wird über Ausschlusskriterien sichergestellt. Zu diesen gehören:

Unternehmen, die Umsatz mit der Produktion und / oder dem Vertrieb von kontroversen Waffen erwirtschaften

Unternehmen, die mehr als 5 Prozent ihres Umsatzes mit der Produktion und / oder dem Vertrieb von konventionellen Waffen erwirtschaften

Unternehmen, die mehr als 5 Prozent ihres Umsatzes mit der Produktion von Tabakerzeugnissen erwirtschaften

Unternehmen, die mehr als 25 Prozent ihres Umsatzes mit der Produktion und / oder dem Vertrieb von Kohle und / oder Kohleverstromung erwirtschaften

Unternehmen, die Umsatz mit Glücksspiel erwirtschaften

Der Prozess

Dieser ist systematisch und folgt einem klassischen mehrstufigen Ansatz mit anschließendem kontinuierlichem Monitoring sämtlicher Portfoliopositionen. Zwar spielen Top-down-Einflüsse wie Zinsen, Zölle und ähnliches in den Überlegungen eine Rolle, die Auswahl der Titel ist aber stark Bottom-up getrieben.

Dabei erfolgt das Management zwar im Teamansatz, aber Ziel ist es, dass jeder Einzelne für die eigenen Ideen verantwortlich ist. Gruppenentscheidungen sollen vermieden werden. Analysten sollen einen klaren Überblick über gute und schlechte Entscheidungen ihrerseits haben, um daraus zu lernen und sich mit der Zeit zu verbessern.

Über die Squad Gruppe besteht Zugriff auf eine große Anzahl an regionalen Brokern in ganz Europa und deren Research. Als Datenlieferant wird Capital IQ genutzt. Zudem greift man auf verschiedene Spezialquellen zurück wie zum Beispiel zahlungspflichtige Expert-Interviews. Die wichtigste und am meisten genutzte „Resarch-Quelle“ sind jedoch die Unternehmen selbst.

Favorisiert werden etablierte, gut positionierte Unternehmen mit hohen, nachhaltigen Kapitalrenditen. Die Firmen sollten mithilfe selbst generierter freier Cashflows in der Lage sein, Wachstumschancen zu ergreifen und damit den Unternehmenswert zu steigern.

Die Halteperiode eines Investments beträgt im Idealfall mehrere Jahre, um auch mittel- bis langfristig an einer guten Geschäftsentwicklung partizipieren zu können. Ein früherer Verkauf einer Position ist jedoch möglich – insbesondere, wenn sich die zugrundeliegenden Investmenthypothesen als falsch herausstellen oder wenn eine starke Kursentwicklung die zu erwartende künftige Rendite des Investments erheblich schmälert.

Das Portfolio wird laufend überprüft. Die maximale Positionsgröße liegt bei 4 Prozent. In der Regel werden Investments sukzessive aufgebaut, bis die Zielgewichtung erreicht ist. Durch einen schrittweisen Aufbau soll die Investmenthypothese vor Erreichung der Zielgewichtung auf Plausibilität gecheckt werden, etwa durch neue Quartalszahlen.

Das Risikomanagement

Risiken werden zweimal wöchentlich besprochen und generell auf zwei Ebenen gesteuert:

Auf Unternehmensebene durch die Suche nach soliden Unternehmen, guten Managern und einer Beteiligung zu einer fairen Bewertung, der einen gewissen Schutz nach unten und Potenzial nach oben bietet. Die Investmenthypothese wird regelmäßig überprüft. Auf Portfolioebene durch Aufrechterhaltung einer zufriedenstellenden Liquidität entweder durch Barmittel oder durch Aufnahme attraktiver, aber liquiderer Vermögenswerte in das Portfolio (wird regelmäßig durch Liquiditätsanalysen von der KVG gecheckt).

Die Performance

Die Ergebnisse können sich in jeder Phase sehen lassen und sind weit überdurchschnittlich. Die Volatilität liegt zudem auf einem unterdurchschnittlichen Niveau, so dass die Risiko-Return Matrix des Fonds sehr überzeugend ist. Der Fonds bewegt sich hier links oben, sprich er hat einen höheren Ertrag und gleichzeitig ein niedrigeres Risiko als der Index oder die Vergleichsgruppe. Dies wird auch seitens Morningstar bestätigt.