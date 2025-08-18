Europäische Small Caps sind aktuell im Aufwind. Mit dem Squad Growth setzt Stephan Hornung auf genau dieses Segment. Wir haben uns die Strategie genauer angeschaut.

Die Aussichten für europäische Small Caps sind gemäß Expertenmeinungen aktuell sehr gut. Es besteht sowohl Aufholpotenzial gegenüber den Large Caps als auch gegenüber den US-Small-Caps. Gesunde Geschäftsmodelle mit guten Bilanzdaten und hinsichtlich der Bewertung mit Luft nach oben ziehen das Anlegerinteresse wieder an. Einen spannenden aktiven Fonds in dieser Klasse stellt der Squad Growth dar.

Die Anlageziele

Der Squad Growth (ISIN: LU0241337616) verfolgt das Ziel, über einen langfristigen Anlagehorizont von mindestens fünf Jahren eine bestmögliche Rendite bei gleichzeitig kontrollierter Volatilität zu erzielen. Der Fokus liegt auf europäischen Small-Cap-Wachstumsunternehmen. Ziel ist es, im Vergleich zu ähnlichen Fonds in diesem Segment eine überdurchschnittliche Rendite zu erwirtschaften – bei vergleichbarer oder geringerer Volatilität.

Die Fondslenker

Stephan Hornung, Gründer von Discover Capital, ist seit Auflage im Jahr 2006 für die Fondsberatung des Squad Growth verantwortlich. Darüber hinaus betreut er die Fonds Squad Value, Squad Green Balance und Squad Point Five. Die von ihm beratenen Fonds wurden in den vergangenen Jahren mehrfach für gute Fondsberatung ausgezeichnet.

Seine fachliche Grundlage erwarb Stephan Hornung während seines Studiums und durch sein Engagement im Börsenforum Augsburg, gefolgt von jeweils fünfjährigen Tätigkeiten bei DJE Kapital und dem Family Office CMW. Im Jahr 2004 hat er sich mit seinem Geschäftspartner Christian Struck selbständig gemacht und Discover Capital sowie die Spezialisten-Boutique Squad Fonds gegründet. Seitdem verantwortet er die von Discover Capital betreuten Fonds.

Zusammen mit Stephan Hornung ist ein sechsköpfiges Analystenteam für die Beratung des Fonds zuständig. Dazu zählen Christian Struck (Gründer & Fondsberater Squad Value), Michael Reis (Aktienanalyst & ESG-Experte), Tobias Kastenhuber (Leitung Aktienanalyse), Simon Bentlage (Aktienanalyst) sowie Moritz Walz (Aktienanalyst).

Das Anlageuniversum

Im Anlageuniversum befinden sich europäische Small-Caps mit einer Marktkapitalisierung von etwa 50 Millionen bis 5 Milliarden Euro, wobei in Einzelfällen auch kleinere oder größere Unternehmen berücksichtigt werden können. Die durchschnittliche Marktkapitalisierung der Portfolio-Unternehmen liegt bei rund 750 Millionen Euro. Neben den westeuropäischen Kernmärkten schließt der Fonds auch Großbritannien, Skandinavien und Osteuropa in seine Analyse mit ein.

Der Fonds setzt keine Derivate ein. Die Cash-Quote wird abhängig von der Marktlage aktiv gesteuert und bewegt sich in der Regel zwischen 5 und 10 Prozent. In Marktstressphasen kann die Quote auch deutlich darüber liegen. Dies dient dazu, jederzeitige Rückgaben von Fondsanteilen sicherzustellen, ohne durch Notverkäufe („Fire-Sales“) die verbleibenden Anleger zu belasten – ein Aspekt, der im illiquideren Small-Cap-Segment besonders relevant ist.

Der Fonds arbeitet benchmark frei und orientiert sich an keinem festen Vergleichsindex – ein geeigneter Vergleichsindex könnte jedoch eventuell der Stoxx Europe Small 200 sein. Der Squad Growth ist als Artikel 8 Fonds gemäß EU-Offenlegungsverordnung klassifiziert. Bestimmte Branchen und Unternehmen mit kritischen ESG-Profilen werden ausgeschlossen. Die Einhaltung der ESG-Kriterien wird durch definierte Ausschlusskriterien sowie über externe Datenquellen wie MSCI ESG und ISS überwacht.

Die Ergebnisse

Historisch betrachtet erzielt der Fonds seine stärksten Ergebnisse in frühen Expansionsphasen der Konjunktur, typischerweise nach Rezessionen. Diese Phasen sind häufig geprägt von sinkenden Leitzinsen und einer expansiven Fiskalpolitik. Schwächere Ergebnisse treten tendenziell in späten Konjunkturphasen oder im Übergang in eine Rezession auf – meist verbunden mit steigenden Zinsen und restriktiver staatlicher Ausgabenpolitik.

Die Abgrenzung zu vergleichbaren Fonds liegt insbesondere in der tiefgehenden, eigenständigen Fundamentalanalyse. Dabei wird besonderer Wert auf eine solide Bilanzqualität und eine angemessene Bewertung gelegt. Der Fonds wird von Stephan Hornung und seinem Team beraten, das über langjährige Erfahrung im Segment europäischer Small Caps verfügt. Diese Expertise hat sich in der Vergangenheit wiederholt in einer überdurchschnittlichen Wertentwicklung niedergeschlagen.

Die Anlagephilosophie

Der Squad Growth verfolgt einen Bottom-up-Stockpicking-Ansatz mit einem klaren Fokus auf strukturelle Wachstumsthemen wie Digitalisierung, Gesundheit, Halbleiter und verwandte Bereiche. Trotz der thematischen Ausrichtung muss jedes Investment auf einem eigenständigen, überzeugenden Investment Case mit signifikantem Kurspotenzial basieren.

Der Investmentprozess

Für die Unternehmensanalyse werden in erster Linie die Datenbanken Capital IQ (S&P) und Refinitiv (LSEG) genutzt. Für vertiefende Analysen werden die Geschäfts- und Quartalsberichte der jeweiligen Unternehmen genau unter die Lupe genommen. Darüber hinaus bestehen Kooperationen mit verschiedenen externen Research-Anbietern wie Goldman Sachs, Kepler Cheuvreux, Berenberg und anderen, die zusätzliche Informationen liefern.

Die Aktienauswahl basiert auf quantitativen und qualitativen Kennzahlen. Zu den wichtigsten Kriterien zählen das Umsatz- und Ergebniswachstum, die Kapitalrenditen (ROIC, ROE etc.) und Margenentwicklung, der Verschuldungsgrad und natürlich auch die Bewertung (zum Beispiel KGV, EV/EBIT).

Der Fonds verfolgt einen diskretionären Ansatz ohne starre Gewichtungsvorgaben für einzelne Regionen oder Positionen. In der Praxis wird bei Einzelpositionen ab einer Gewichtung von etwa 3 Prozent häufig begonnen, Gewinne zu realisieren. Neue Positionen werden initial mit 0,5 Prozent bis 1,5 Prozent des Fondsvermögens (NAV) gewichtet – abhängig von der Überzeugung in den Investment-Case und der Liquidität des Titels. Direkte „All-in“-Investitionen in Form von Top-5-Positionen zum Zeitpunkt des Erstkaufs erfolgen nicht. Das Portfolio wird täglich überwacht und einer wöchentlichen Überprüfung unterzogen, um bei Bedarf Anpassungen vorzunehmen.

Abgesehen von den Parametern, die einen Kauf auslösen, ist nun die Frage, wann ein Titel verkauft wird. Verkäufe erfolgen insbesondere bei übermäßiger Gewichtung einer Position, deutlicher Überbewertung und bei Wegfall oder Veränderung des ursprünglichen Investment-Cases bzw. sich verschlechternder Nachrichtenlage.

Das Risikomanagement

Das Risikomanagement erfolgt primär auf Einzeltitel-Ebene (Bottom-up) unter Berücksichtigung qualitativer und quantitativer Risikofaktoren je Unternehmen. Zusätzlich wird darauf geachtet, eine ausgewogene Branchenverteilung sicherzustellen, um Klumpenrisiken und hohe Korrelationen innerhalb des Portfolios zu vermeiden.

Der Fonds nimmt keine Währungsabsicherungen vor. Die wichtigsten Fremdwährungen neben dem Euro im Portfolio sind aktuell GBP, PLN, SEK und DKK. Die Portfolio-Turnover-Ratio lag in den vergangenen zwei Jahren bei etwa 40 Prozent, im Fünfjahresdurchschnitt bei rund 32 Prozent pro Jahr. Dies spiegelt einen aktiven, aber nicht übertrieben hohen Umschlag des Portfolios wider.

Der Ausblick

Welche Trends und Entwicklungen sieht der Fondsberater für die kommenden Jahre? Hornung rechnet mit guten Chancen für das europäische Small-Cap-Segment: „Die erwarteten Leitzinssenkungen durch die Europäische Zentralbank sowie eine zunehmend expansive Fiskalpolitik in mehreren europäischen Ländern – insbesondere in Deutschland – könnten die wirtschaftliche Aktivität in Europa beleben. Von einer solchen konjunkturellen Aufhellung dürften vor allem kleinere, wachstumsorientierte Unternehmen profitieren.“

Darüber hinaus könnte die zunehmende handelspolitische Abschottung der USA sowie die Diskussion um mögliche neue Zölle dazu führen, dass Investoren ihre bisherige Übergewichtung in US-Aktien überdenken, meint der Fondsberater. „Eine verstärkte Kapitalallokation in europäische Märkte könnte in diesem Zusammenhang zu einer Aufwertung europäischer Aktien beitragen – ein Umfeld, von dem insbesondere Fonds mit Fokus auf europäische Small-Caps profitieren könnten“, so Hornung.