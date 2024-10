Fonds der Woche Stabil und ertragreich mit Dividenden

Ausgewählte Dividendenzahler haben ein erfolgreiches Geschäftsmodell, das in möglichst vielen Konjunkturphasen funktioniert. Außerdem sind diese Firmen profitabel. Aus diesem Grund haben Aktienportfolios, die eine höhere Dividendenrendite ausweisen, erfahrungsgemäß ein niedrigeres Risiko.

Value in Kombination mit Dividende

Wenn man neben der Dividende noch die Bewertung (Value) in den Auswahlprozess integriert, kann man auf lange Sicht eine Rendite erzielen, die höher liegt, als wenn man sich nur einem der beiden Parameter widmet.

Der Auswahlprozess

Zumeist findet man entsprechende Firmen in bereits etablierten Sektoren. Der hauptverantwortliche Fondsmanager Johannes Hesche möchte das Geschäftsmodell in aller Gänze verstehen, und vor allem soll dieses auch langfristig funktionieren, damit das Unternehmen mehr Geld verdienen kann als etwaige Mitbewerber.

Die Langfristigkeit ist ein wichtiger Punkt, denn der Ansatz ist langfristiger Natur, Modetrends oder kurzfristige Hype-Themen lässt man links liegen. Zudem interessiert den Manager, worauf der Erfolg der Firma basiert. Hat sie eventuell geografische Vorteile, woraus besteht der ökonomische Burggraben, wie gut ist man gegenüber Konkurrenten gewappnet und verfügt die Firma über eine gewisse Preissetzungsmacht.

Am Ende zählt auch der Preis

Wichtig ist auch, dass der Erfolg eines Unternehmens nicht nur von externen Faktoren abhängt. Bestes Beispiel dafür sind Ölunternehmen. Diese bieten zwar höhere Dividendenrenditen, allerdings ist eine seriöse Prognose des Ölpreises und damit der weitere Entwicklung der Unternehmen dieses Sektors nicht möglich.

Abgesehen davon fallen in dem Fall die meisten Ölfirmen sowieso durch den ESG-Filter, den Acatis anwendet (Artikel-8-Fonds). Des Weiteren beschäftigt man sich im Auswahlprozess mit der Konkurrenz, erstellt eine detaillierte Bilanzanalyse, schaut sich das Management an, und die Frage ist am Ende, zu welchem Preis das Unternehmen gekauft werden kann und welche Rendite zu erwarten ist.

Komplette Verkäufe und Gewinnmitnahmen

Manchmal erfordern neue Umstände, dass ein Titel komplett verkauft werden muss. Daher ist es wichtig, das Portfolio jederzeit im Blick zu haben. Dies war letztes Jahr beispielsweise bei Fortum, BASF, Gilead Sciences, Gjensidige Forskring, Intrum, Covestro und Fresenius der Fall, und zwar aus verschiedenen Gründen. Teilverkäufe sind auch ein Mittel zu reagieren, so zum Beispiel bei Novo Nordisk und Eli Lilly.

Da die Bewertung ambitionierter geworden war, hat man hier teilweise Gewinne mitgenommen. Um überhaupt den fairen Wert einer Aktie ermitteln zu können, orientiert sich der Fondsmanager an der sogenannten Penman-Formel. Diese wurde von Stephen Penman (Columbia University) entwickelt und damit kommt man dem fairen Wert einer Aktie sehr nahe.

Die Marktstellung, der Burggraben

Wenn der Manager das Geschäftsmodell verstanden hat, ist ihm der Burggraben fast das Wichtigste. Es gibt viele Facetten, die einen Burggraben kennzeichnen können. Dazu zählt ein etwaiger Vorsprung in technologischer Hinsicht, oder ein Unternehmen hat eine Marke so etabliert, dass die Konsumenten bereit sind, auch höhere Preise zu bezahlen.

Grafik: Ausschüttungen pro Fondsanteil (in Euro)

Weitere Portfolio-Merkmale

Zusätzlich muss die Dividendenrendite mindestens 2 Prozent betragen, um im Portfolio allokiert werden zu können. Das Portfolio wird dominiert von Large Caps. Die meisten haben eine Marktkapitalisierung von mehr als 10 Milliarden Euro, auch wenn gemäß des Verkaufsprospektes die Untergrenze für die Marktkapitalisierung der Titel bei 1 Milliarde Euro liegt. Das Portfolio ist konzentriert und beinhaltet nur 30 bis 36 Titel. Die Gewichtung der Positionen bewegt sich in aller Regel innerhalb einer Spanne von 2,5 bis 4,5 Prozent.

Weitere Informationen Quelle Fondsdaten: FWW 2024