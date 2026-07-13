Fonds der Woche: Tikehau European High Yield im Porträt
Das aktuelle Marktumfeld ist von einer fundamentalen Kehrtwende in der europäischen Geldpolitik geprägt. Nachdem die Europäische Zentralbank die Leitzinsen im Juni 2026 unerwartet um 0,2 Prozentpunkte auf einen Einlagenzins von 2,25 Prozent angehoben hat, ist die Phase sinkender Zinsen vorerst vorbei. Da die Inflation in der Eurozone weiterhin hartnäckig bleibt, signalisieren die Märkte bereits für die kommende geldpolitische Sitzung am 23. Juli 2026 das Risiko eines weiteren Zinsschritts nach oben.