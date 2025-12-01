Der Value-Holdings Deutschland setzt seit mehr als 20 Jahren auf den deutschen Mittelstand. Ins Portfolio kommen unterbewertete Aktien. Wir stellen den Fonds vor.

Bereits seit über 20 Jahren gibt es den Value-Holdings Deutschland Fund, einen klassischen Stockpicker-Fonds. Da aktuell das Thema Small- & Mid-Caps bei vielen Anlegern wieder beliebter wird, stellen wir diese interessante Strategie vor.

Das Unternehmen

Die Value-Holdings AG wurde im Jahr 1992 von Georg Geiger gegründet und verwaltet mit seinem fünfköpfigen Team mehr als 100 Millionen Euro an Kundengeldern. Der Sitz der Gesellschaft ist in Augsburg. Die Besonderheit des Unternehmens ist das eigene Primär-Research mit proprietären Bewertungsmodellen und die langfristig bewährte Value-Strategie ohne Benchmark-Orientierung. Sowohl das Management als auch die Organmitglieder sind selbst investiert. Man agiert als bankenunabhängiger Manager und ist nur dem Erfolg des Portfolios verpflichtet.

Das Expertenteam für deutsche Nebenwerte hat in Summe mehr als 60 Jahre Erfahrung und final dient die eigentümergeführte Unternehmenskultur als Basis für unabhängiges, unternehmerisches Denken und langfristiges Investieren.

Die Macher

Neben Georg Geiger, der seit der Auflage des Fonds im Jahr 2002 den Fonds verwaltet, ist als zweiter Manager Alexander Dominicus als Vorstand und Fondsmanager aktiv. Er kam im Frühjahr 2025 zu Value-Holdings und war zuvor als Director bei Mainfirst tätig, wo er über mehr als 10 Jahre als Portfoliomanager für die Verwaltung von deutschen und europäischen Publikumsfonds verantwortlich war.

Das Management erfolgt im Teamansatz. Sowohl der Fonds als auch die Manager wurden seitens der Fachpresse mehrfach für ihre Leistungen ausgezeichnet, unter anderem als beste Fondsmanager 2024 (Handelsblatt) und mit der Höchstnote Top Fondsboutiquen (Capital).

Die Philosophie

Die Kombination Deutschland, Small-Caps und Value hat schwere Zeiten hinter sich, da über die letzten Jahre bei vielen Investoren eher USA, Mega-Caps aus dem Growth-Sektor beliebt waren. So haben sich ordentliche Bewertungsunterschiede zwischen Large- und Small-Caps, zwischen Europa und den USA aufgebaut, und die Bewertung von Value-Titeln war teilweise absurd niedrig. Aber das könnte sich nun ändern.

Investiert wird in Unternehmen mit mindestens 30 Prozent Abschlag zum inneren Wert, der Fokus liegt dabei auf hohem Wertzuwachs, unabhängig einer Benchmark. Das Anlageuniversum sind Aktien aus der Region Deutschland. Der Fokus liegt auf Small- und Mid-Caps, beziehungsweise dem Mittelstand. Das Management ist aber hinsichtlich der Marktkapitalisierung flexibel.

Derivate werden nicht eingesetzt, dafür ist die Kassehaltung aktiv und von Investmentopportunitäten abhängig. Das Thema ESG spielt beim Management keine Rolle. Der Managementansatz ist eher antizyklisch, und das Team hat ein tiefes Verständnis der Unternehmen, das von der jahrzehntelangen Erfahrung mit deutschen Mittelständlern untermauert wird.

Der Investmentprozess

Die Titel werden rein nach einem sogenannten Bottom-up-Ansatz ausgewählt. Dabei ist das eigene tiefgreifende Research der Kern der Strategie. Bei der Titelauswahl steht die Bewertung an oberster Stelle, zudem wird die Qualität des Geschäftsmodells und das Management beurteilt. Von den insgesamt 5.500 börsennotierten Unternehmen kommen nach einer Vorauswahl rund 200 Titel für den Fonds in Frage. Primär stammen die Aktien aus den Sektoren Industriegüter, Fahrzeuge und Zulieferer, Konsumgüter, Dienstleistungen, Bau und Baustoffe, Elektronik, Technologie, IT und Chemie.

Der Fokus liegt auf Unternehmen, bei denen das Geschäftsmodell aus Sicht des Managements stimmt, sodass sich die künftige Entwicklung gut abschätzen lässt. Jeder Titel, in dem das Team gewöhnlich sukzessive einsteigt, erhält beim Kauf ein Kursziel. Wird dieses Ziel erreicht und es gibt keine Gründe für eine Anpassung, wird entsprechend verkauft. Insgesamt sind 25 Titel im Portfolio.