Fonds der Woche: Velten Strategie Welt im Porträt
Viele global anlegende Aktienfonds, insbesondere solche, die eng am Index agieren, haben sich in den vergangenen Jahren zu Giant-Cap- oder US-Hightech-Fonds entwickelt. US-Gewichtungen deutlich größer 50 Prozent sind eher die Regel als die Ausnahme. Gegen die Anlageregion USA spricht wenig, allerdings nicht in der Größenordnung in einem globalen Kontext und noch weniger bei dem Wunsch, global und vor allem breit diversifiziert investiert zu sein. Aber es gibt auch Ausnahmen. Eine solche ist der Velten Strategie Welt (ISIN: DE000A3ERMM8).