Viele global anlegende Aktienfonds , insbesondere solche, die eng am Index agieren, haben sich in den vergangenen Jahren zu Giant-Cap- oder US-Hightech-Fonds entwickelt. US-Gewichtungen deutlich größer 50 Prozent sind eher die Regel als die Ausnahme. Gegen die Anlageregion USA spricht wenig, allerdings nicht in der Größenordnung in einem globalen Kontext und noch weniger bei dem Wunsch, global und vor allem breit diversifiziert investiert zu sein. Aber es gibt auch Ausnahmen. Eine solche ist der Velten Strategie Welt (ISIN: DE000A3ERMM8 ).

Der Macher

Der Fondsverantwortliche und Namensgeber ist Robert Velten. Nach dem Studium der Philosophie, der Soziologie und der Wirtschaftswissenschaften übernahm er verschiedene Positionen in der Wissenschaft – unter anderem an der Universität Münster, an der FOM-Hochschule für Ökonomie und Management und an der EBZ-Business-School – und verfasste zwei Bücher über Vermögensaufbau und Kapitalmarktforschung, zuletzt „Kapitalstärke“.

Seit 2017 widmet er sich ganz dem von ihm gegründeten Unternehmen. Für seine erste Strategie, dem Velten Strategie Deutschland, der Anfang 2017 aufgelegt wurde, erhielt er etliche Fondspreise. Nach einer Schwächephase macht er aktuell verlorenes Terrain wieder gut. Im Jahr 2023 folgte dann der neue globale Fonds. In beiden Fonds betreut er zusammen mehr als 20 Millionen Euro.

Die Philosophie

Zielsetzung der Strategie ist es, langfristig besser als der MSCI World zu performen. Als Zielinvestments kommen Titel ab etwa 100 Millionen Euro Marktkapitalisierung in Frage. Derivate spielen im Management keine Rolle. Die Aktienauswahl erfolgt auf wissenschaftlicher Basis mit exklusiven Algorithmen, die oft unbekannte Nebenwerte filtert.

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Das zugrundeliegende Setup wurde 2009 aufgesetzt und bis ins Jahr 1992 zurückverfolgt. Nach erfolgreichem Live-Test in der Velten Strategie Deutschland wurde die Strategie in zwölf weiteren Regionen getestet und dann in der globalen Strategie umgesetzt.

Der Prozess

Dieser erfolgt nach dem Bottom-up-Ansatz über eigenes Research. Es werden die vier Faktoren Momentum, Quality, Wachstum und Bewertung annähernd gleichgewichtet, wobei die Auflistung der Wichtigkeit beziehungsweise Priorität entspricht, also eher Momentum als Value. Dabei werden aber nicht die klassischen MSCI-Faktoren für die Berechnungen genutzt, sondern eine Vielzahl an verschiedenen selbstentwickelten Kennzahlen. Die Auswahl erfolgt dabei rein quantitativ.

Das Portfolio wird vier Mal im Jahr neu ausgerichtet beziehungsweise rebalanced. Während der Phase zwischen den Überprüfungszeitpunkten werden die Titel weder aufgestockt noch verkauft, es sei denn, die Ucits-Regeln werden verletzt. Die maximale Größe einer Einzelposition liegt bei 2 Prozent, der US-Anteil ist immer stark reduziert. Fremdwährungen werden nicht abgesichert und etwaige ESG-Faktoren spielen bei der Titelauswahl keine Rolle. Kursziele gibt es nicht.

Titel werden verkauft, wenn sie zum Überprüfungszeitpunkt in der Faktorausprägung relativ zu anderen Aktien schlechter abschneiden. Die Positionen werden in der Regel sofort mit der Zielgewichtung aufgebaut.

Die Performance

Die Performance seit Auflage des Fonds kann sich zweifelsohne sehen lassen. Das Ergebnis liegt deutlich vor dem Vergleichsgruppen-Durchschnitt und auch deutlich vor dem MSCI World Net Return in Euro.

Das Portfolio

Da der Fonds noch keine drei Jahre alt ist, werden Einzeltitel im Factsheet nicht ausgewiesen. Der Schwerpunkt liegt auf mittelgroßen Unternehmen mit rund 45 Prozent, rund 30 Prozent sind in kleine Titel investiert und in großen Titeln lediglich 25 Prozent. Solche Quoten, gerade in kleinen Titeln, kann ein großer Fonds gar nicht erst allokieren, während das für den Velten Strategie Welt problemlos umsetzbar ist.

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Auch die regionale Allokation weicht deutlich vom Index ab. Zwar sind die USA mit einem Anteil von 29 Prozent am höchsten gewichtet, was aber deutlich weniger ist im Vergleich zum Index. Auf Euroland und das übrige Europa entfallen je 12 Prozent, auf Japan 10 Prozent. Darüber hinaus sind aber auch Länder wie Neuseeland, Australien, Indonesien, Polen und Kanada im Portfolio. Als Beispiel: Australien macht im MSCI World <2 Prozent aus, im Fonds 12 Prozent.

Der Fonds ist sehr breit diversifiziert und hält in der Regel rund 120 Aktien; dabei machen die Top Ten lediglich 12 Prozent des Fondsvolumens aus.

Eine Strategie abseits der Norm

Eine Strategie abseits der Norm: So kann man den Velten Strategie Welt durchaus bezeichnen. Die Vorgehensweise ist systematisch und quantitativ. Das Portfolio weicht in Summe massiv von normalen Fonds und dem Index ab, sodass eine Anlage als Zusatzinvestment zu eher passiven Produkten allemal Sinn machen kann.

Mit der Velten Strategie Deutschland hat Robert Velten gezeigt, dass die Strategie funktionieren kann, dass man aber auch gleichzeitig einen etwas längeren Atem mitbringen sollte. Wem der US-Anteil in den Indizes oder klassischen Fonds zu groß ist, sollte sich diese Lösung auf jeden Fall näher anschauen.