Vietnams Bevölkerung ist jung, die Wirtschaft wächst. Der Vietnam Equity Fund investiert unabhängig vom Index in das aufstrebene Land – mit Erfolg. Wir stellen die Strategie vor.

Vietnam hat eine junge und gebildete Bevölkerung – das Median-Alter liegt bei 32,9 Jahren – und sich stark entwickelnden wirtschaftliche Kennzahlen mit einem kontinuierlich hohen Wirtschaftswachstum bei moderaten Inflationsraten. Die Bevölkerung von mehr als 100 Millionen Einwohnern lebt zu rund 45 Prozent im städtischen Umfeld, 96 Prozent der Menschen können lesen.

Über das ganze Land gerechnet haben fast 80 Prozent Internet-Zugang und der 5G-Ausbau ist sehr fortschrittlich und wächst weiter an. Die Anzahl an Studenten steigt ebenso kontinuierlich, sodass es stets top ausgebildete Nachwuchskräfte in allen Bereichen gibt.

Die Infrastruktur wird laufend ausgebaut, und viel Geld fließt aus dem Ausland für Investitionen nach Vietnam. Die Investitionen im Infrastrukturbereich haben sich in den vergangenen sechs Jahren verdoppelt. Durch die regionale Nähe zu China entwickelt sich das Land für viele Firmen als Alternative zu China selbst. Große Firmen wie Samsung, LG, Huawei, Samsung, aber auch Nike und Adidas lassen in Vietnam produzieren – nicht nur wegen der niedrigeren Löhne.

Es sind beileibe auch nicht nur die günstigen Preise für die Produktion, die das Land aktuell anschieben: Der Dienstleistungssektor trägt rund 50 Prozent zum Wachstum bei. Ein weiterer Faktor: Die globale Nachfrage nach Technologie steigt ungebrochen, und viele Produkte werden mittlerweile in Vietnam gefertigt. Entsprechend wächst der Wohlstand innerhalb der Gesellschaft und die Mittelschicht wird immer größer. Was 2008 noch eine Vision war, ist heute Realität. Vietnam ist definitiv einer der spannendsten und aufstrebenden Märkte weltweit.

Der Aktienmarkt

Der Indexbetreiber FTSE Russell hat den Status Vietnams kürzlich vom Frontier Market zum Secondary-Emerging-Market angehoben, was bei einer Finalisierung im Jahr 2026 für weitere Geldflüsse durch passive Indexfonds und ETFs in Höhe etlicher Milliarden sorgen sollte.

Vietnam selbst will im nächsten Schritt zum Jahr 2030 die Hürden zur Aufnahme in den MSCI-Emerging-Market-Index schaffen. Daran arbeitet die vietnamesische Regierung mit laufenden Reformen. Die Anzahl der handelbaren Titel wächst ständig und in allen Sektoren stehen Neuemissionen an. Die IPO-Pipeline für die nächsten drei Jahre ist mit einem Marktwert von über 50 Milliarden US-Dollar gut gefüllt, sodass es an Anlagemöglichkeiten nicht scheitert. Gründe genug für Investoren, sich das Land genauer anzuschauen.

Der Fonds

Der Vietnam Equity Fund wurde bereits im September 2013 lanciert. Der Fonds ist in US-Dollar notiert, die B-Variante notiert in Euro und wurde im Juli 2018 aufgelegt. Die Idee für den Fonds entstand, weil viele Kunden Interesse an einer Ucits-Struktur äußerten. Der Fonds startete mit rund 6 Millionen US-Dollar – heute liegt das Volumen bei etwa 250 Millionen US-Dollar.

Das Unternehmen

Dragon Capital wurde 1994 von Dominic Scriven und einer kleinen Partnergruppe gegründet; anfänglich wurden circa 18 Millionen US-Dollar verwaltet. In den vergangenen drei Jahrzehnten ist die Gruppe parallel zu den vietnamesischen Kapitalmärkten gewachsen und hat sich zu einer integrierten, auf Vietnam fokussierten Investmentplattform entwickelt. Das Unternehmen verwaltet mittlerweile rund 6 Milliarden US-Dollar über gelistete Aktien, Fixed Income und verwandte Strategien für institutionelle Investoren, Family Offices und private Kunden weltweit.

Der Anbieter ist spezialisiert auf vietnam-fokussierte Long-Only-Strategien auf Basis fundamentaler, researchgetriebener Titelselektion und aktiver Eigentümerrolle. Die Kernstärke liegt in gelisteten Aktien über das gesamte Marktkapitalisierungsspektrum. ESG ist vollständig in den Investmentprozess integriert. Strategien werden über geschlossene und offene Fonds, ETFs und segregierte Mandate angeboten. Damit deckt Dragon Capital die unterschiedlichen Kundenbedürfnisse ab.

Rund 200 Mitarbeitende – darunter ein großes Research-Team vor Ort in Vietnam – verbinden lokales Know-how mit diszipliniertem Risikomanagement, um Vietnams makroökonomisches Wachstum in langfristige Aktienrenditen für Kunden zu übersetzen.

Die Managerin

Seit April 2025 ist Vu Phuong Mai für den Fonds verantwortlich. Zuvor war sie seit 2022 Co-Managerin des Fonds. Vor dem Vietnam Equity war sie für einen White-Label-Fonds mit Fokus auf Taiwan zuständig, dessen Volumen sie von 160 auf 900 Millionen US-Dollar steigern konnte, wobei sie stets die Benchmark des Fonds übertraf.

Mai begann 2005 ihre Laufbahn bei Ernst & Young als Wirtschaftsprüferin. Anschließend arbeitete sie zwei Jahre für Dragon Capital, bevor sie nach Hanoi wechselte, um in einer Nichtregierungsorganisation (Vereinte Nationen) mehrere Jahre Beratungsleitungen zu Handelsfragen und Privatsektor-Themen zu erbringen. Im Mai 2017 kehrte sie zu Dragon Capital zurück und war Teil des Research-Teams mit Abdeckung der Bereiche Stahl, Immobilien und kleine und mittlere Unternehmen.

Im Februar 2022 stieß Mai als stellvertretende Portfoliomanagerin zum Vietnam Equity. Seit April 2025 ist sie Portfoliomanagerin, nachdem Le Yen Quynh Dragon Capital verlassen hat; Quynh war seit Auflage des Fonds im September 2013 Portfoliomanagerin des Fonds.

Das Team

Das Portfoliomanagement-Team von Dragon Capital wird durch ein internes Research-Team mit 18 Analysten unterstützt, die im Schnitt zehn Jahre Erfahrung besitzen und einen Ausbildungshintergrund an führenden Universitäten in den USA, dem Vereinigten Königreich, Singapur und Vietnam haben. Die Analysten arbeiten in Teams, bestehend aus zwei bis drei Personen.

Der Fonds hat außerdem ein dediziertes Team zur ESG-Überwachung sowie ein unabhängiges Risikomanagementteam. Das Investment Committee tagt mindestens monatlich und legt die Risikoappetit-Parameter fest. Gavin Patterson, Leiter des Risikomanagements, ist seit 2007 bei Dragon Capital. Er und sein Team überwachen die Investmentmandate des Hauses und die Risikokennzahlen.

Die Philosophie

Als Grundsatz des Fonds gilt die Investmentstrategie Growth at a Reasonable Price (kurz: Garp), also Wachstum zu einem vernünftigen Preis, ergänzt um ein Q für Qualität. Der Fonds ist darauf ausgerichtet, vom breiteren Wirtschaftswachstum des Landes zu profitieren. Aus allen börsennotierten Aktien (rund 1.600) wird ein Anlageuniversum von rund 180 Titeln gebildet, die über 90 Prozent der Marktkapitalisierung repräsentieren.

Nach Berücksichtigung der ESG-Parameter verbleiben rund 160 Titel zur Investition, von denen dann 30 bis 40 allokiert werden. Es werden keine Derivate eingesetzt und die Kasse ist wenig aktiv (sie liegt bei rund 2 Prozent des Fondsvolumens). Die Strategie wird entsprechend den definierten Anlagezielen und Richtlinien unter Anwendung einer disziplinierten Titelselektion auf Basis regelmäßiger Beurteilungen makroökonomischer und struktureller Wachstumstreiber, Bewertungskennziffern und Corporate Governance Aspekten aktiv gemanagt.

Der Fonds bildet keinen Index nach und hat keinen Index als Benchmark, wenngleich der VN-Index als Referenzindex genutzt wird, um die Performance mit dem vietnamesischen Markt zu vergleichen. Die Anlageentscheidungen des Fondsmanagements werden jedoch nicht vom Index beeinflusst. Das habe sich ausgezahlt: „Vietnam hat im letzten Jahrzehnt ein jährliches Wachstum von 6,5 Prozent erzielt; der Fonds lieferte 12 Prozent jährlich“, erklärt Fondsmanagerin Mai.

Der Anlageprozess

Die Titelauswahl ist eine Mischung aus Top-down und Bottom-up. Die Wachstumsstory Vietnams dient als Top-down-Leitplanke und umfangreiche Due-Dilligence-Befragungen und Fundamentalanalyse den Bottom-up-Part. Durch das über die Jahre aufgebaute hauseigene Research-Team ist Dragon Capital gut vernetzt und hat ein entsprechendes Daten- und Expertise-Fundament. Das hauseigene System Iris („Integrated Resources & Intelligence System“) als Plattform unterstützt die Analysten entsprechend. Es gibt in Iris über 1.200 Updates jährlich, über 200 Firmenberichte und mehr als 600.000 Datenserien sind darin integriert.

Aus der Ideengenerierung, welche durch die Analysten durchgeführt wird, sind 180 Titel ständig in tiefgehender fundamentaler Analyse. Es werden pro Jahr über 300 Managementmeetings und Firmenbesuche durchgeführt. Die Unternehmen werden dann unterteilt in Schlüsselinvestmentthemen (70 bis 80 Prozent) und taktische Allokation (20 bis 30 Prozent). Im Rahmen der Portfoliokonstruktion werden 30 bis 40 Titel selektiert, die über ein hohes Alpha-Potenzial verfügen. Die Positionen werden laufend überwacht.

Werden Kursziele erreicht, entsprechen die Fundamentaldaten nicht mehr dem wahren Wert, ändert sich die Investmentthese oder das Sektorenumfeld, wird ebenso verkauft, wie es bei ESG-Verfehlungen passiert. Die Titel­auswahl ist dabei diskretionär. Der Aufbau erfolgt sowohl auf einen Schlag wie auch sukzessive. Da das Management stark auf die Liquidität der Titel achtet, wird in der Regel mit 1 bis 3 Prozent des Volumens je Neuaufnahme gestartet. Als Positionsgrenze gelten die Ucits-Regeln.

Die Nachhaltigkeitskriterien

Bereits 2002 haben die Verantwortlichen im Hause Dragon Capital mit der Implementierung einer ESG-Policy begonnen. 2013 wurden die PRI (Principles for Responsible Investment) unterzeichnet und seit 2023 ist die Strategie als Artikel-8-Fonds gemäß SFDR deklariert.

Der Ausblick

Auf der Makroebene herrscht Rückenwind. Ein BIP-Wachstum von mehr als 7 Prozent im Jahr 2024, ein erwartetes von rund 8 Prozent für 2025 und ein positiver Ausblick mit erneut 7 bis 8 Prozent für 2026 bei moderater Inflation, getragen von Export, Konsum und Infrastruktur, beflügelt die Märkte.

Gerade die Exporte – 2010 noch 80 Milliarden US-Dollar, 2024 bereits 405 Milliarden US-Dollar – mit einem High-Tech-Anteil von 55 Prozent geben der Wirtschaft viel Kraft. Das FTSE-Upgrade wirkt als zusätzlicher Katalysator für starke Kapitalzuflüsse, während die volle IPO-Pipeline die zunehmende Marktreife widerspiegelt und Investitionsopportunitäten schaffen wird.

Der ausgesprochen positive Demografie-Trend, das Bildungsniveau, der wachsende Wohlstand und ein expandierender Binnenkonsum sind Treiber des hohen Wirtschaftswachstums und des vielversprechenden langfristigen Investment-Case Vietnams.