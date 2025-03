Fonds der Woche: der Athena UI im Porträt

Schwankungen gibt es an den globalen Aktienmärkten ständig. Allerdings sind diese weder in der Stärke, der Dauer und noch weniger in der Richtung prognostizierbar. Betrachtet man die vergangenen Jahre, so hatte man in der Phase 2008 bis 2011 hohe Marktschwankungen, in der Spanne von 2012 bis 2017 eine Phase mit geringen Marktschwankungen und seit 2018 Schwankungen mit wechselhafter Intensität.

Durch den Einsatz von Derivaten lassen sich diese Schwankungen durch das Nutzen der Volatilitätsprämie (Differenz aus erwarteter Volatilität und realer Volatilität) als Ertragsquelle nutzen. Der Vorteil solcher Strategien: Diese sind in der Regel marktneutral konzipiert und können – egal ob die Märkte steigen oder fallen–, für die Anleger Geld verdienen. Meist haben Fonds dieser Anlageklasse eine recht niedrige Korrelation zu anderen Anlageklassen und eignen sich entsprechend gut zur Depotbeimischung.

Seit 2008 mit der Novellierung des Investmentrechts und der Schaffung der Ucits-III-Richtlinie gibt es diese Fonds im klassischen Fondsmantel mit unterschiedlichen Ausprägungen. Da die Märkte aber tückisch sind, kam es in der Vergangenheit vor, dass auf dem Papier entwickelte Strategien in gewissen Marktphasen nicht das taten, was man erwartet hatte oder dass es zu Marktphasen kam, die man in der Strategie erst gar nicht berücksichtigt hatte. So kam es in der Vergangenheit immer wieder zu Fondsschließungen.