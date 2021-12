Eckhard Sauren bietet Millionen-Wette „Traut Euch, liebe ETF-Anbieter!“

Duell um die beste Performance auf Zehn-Jahressicht: In einem Fernsehinterview mit dem Nachrichtensender N-TV in der Sendung Telebörse heute Morgen hat Eckhard Sauren Vertretern passiv gemanagter Investmentprodukte eine Wette angeboten. Ins Rennen schickt der Herausforderer den Sauren Global Balanced (ISIN: LU0106280836).

Der ausgewogene vermögensverwaltende Dachfonds solle es aufnehmen mit einem gleichgewichteten Portfolio aus passiven Fonds, die beispielsweise die Aktienindizes MSCI World und Eurostoxx 50 sowie Rentenmarktbarometer für deutsche Staats- und internationale Unternehmensanleihen abbilden.

Aktiv versus Passiv

In die Diskussion, ob passiv gemangte Indexprodukte die Geldanlage der Zukunft darstellen, hatte sich zuletzt vor einem Monat auch Bert Flossbach eingemischt. Der Fondsmanager und Mitgründer der Kölner Vermögensverwaltung Flossbach von Storch ist wie Sauren Verfechter des aktiven Asset Managements.

In einigen Jahren würden die drei weltweit führenden Anbieter von Passiv-Produkten – Blackrock, Vanguard und State Street – bereits 40 Prozent der börsennotierten US-Firmen besitzen, prognostiziert Flossbach. Auch in Europa würden sich bald 20 bis 30 Prozent der Unternehmensanteile in ihrem Besitz befinden.

Kritik an Oligopol

Problematisch sei außerdem, dass die drei passiven Großinvestoren ihr Stimmrecht bei den Unternehmen auf professionelle Berater übertragen. Flossbach kritisiert dieses „Schattenregime“: „Das ist ein riesiges Macht- und damit auch Kartellproblem, das die Marktwirtschaft, vielleicht sogar die Demokratie bedrohen kann.“

Gegenargumente zu Flossbachs Fundamentalkritik an ETFs und Co lieferte unter anderem Erik Podzuweit, Gründer des ausschließlich Indexprodukte einsetzenden Online-Vermögensverwalters Scalable Capital aus München, im Rahmen eines Streitgesprächs in der Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung (FAS) voriges Jahr.

Flossbach überschätze den Einfluss der Fondsmanager auf die Unternehmen in ihren Portfolios, kritisiert Podzuweit. Denn über Wohl und Wehe eines Unternehmens würden in erster Linie die Kunden entscheiden. Außerdem wehrt er sich gegen den Vorwurf, dass passive Produkte rein zyklisch handeln: „Unser Modell fußt auf wissenschaftlichen Erkenntnissen.“

Günstige Gebühren

„Die meisten aktiven Fondsmanager schaffen es auf Dauer nicht, eine Wertentwicklung zu erzielen, die ihre hohen Gebühren rechtfertigt“, so der Scalable-Gründer weiter. Statt auf das Geschick eines Fondsmanagers beim Auswählen erfolgversprechender Einzelwerte zu vertrauen, sollten Anleger daher auf die Entwicklung eines Gesamtmarktes setzen.