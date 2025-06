Mit diesen Fonds sind Infrastruktur-Direktbeteiligungen möglich

Der Bedarf an Infrastruktur-Investitionen ist riesig. Neben Aktienfonds können auch Privatanleger seit einigen Jahren abseits der Börse in Infrastruktur investieren – bekanntestes Vehikel ist der European Long Term Investment Fund, kurz: Eltif. Neue Fondsregeln mit niedrigen Einstiegshürden haben den Markt in Europa befeuert. So wurden laut Scope allein im vergangenen Jahr 55 neue Eltifs aufgel...