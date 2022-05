Frisch aufgelegte Fonds Die Produktneuheiten der Woche

Vaneck Chainlink ETN (ISIN: DE000A3GXNV0)

Vaneck listet den Chainlink ETN an der Deutschen Börse Xetra. Mit dem ETN (Exchange Traded Note) können Anleger an der Entwicklung der Kryptowährung Chainlink teilhaben. Chainlink wurde 2017 gegründet und gehört mittlerweile zu den 25 größten Kryptowährungen. „Chainlink basiert selbst auf Ethereum und dient gewissermaßen als Brücke zwischen Daten aus der realen Welt und Smart Contracts“, erklärt Martijn Rozemuller, Geschäftsführer bei Vaneck Europa. Smart Contracts sind Programme auf einer Blockchain, die ermöglichen, bestimmte Prozesse nahezu manipulationssicher und ohne Intermediäre ablaufen zu lassen.

Dazu benötigen sie häufig jedoch Off-Chain-Daten, also Informationen aus externen Quellen. Hier kommt Chainlink ins Spiel, welches solche Daten für Smart Contracts bereitstellt und die korrekte Übertragung sicherstellen soll. Der ETN spiegelt die Wertentwicklung des MVIS Crypto Compare Chainlink VWAP Close Index wider und hat eine Gesamtkostenquote (TER) von derzeit 1,5 Prozent.



JP Morgen Eurozone Research Enhanced Index Equity (ESG) Ucits ETF

J.P. Morgan Asset Management hat einen aktiven ETF für Aktien der Eurozone aufgelegt. Der JP Morgen Eurozone Research Enhanced Index Equity (ESG) Ucits ETF ist an der London Stock Exchange (LSE), Deutsche Börse Xetra, Swiss Exchange Six und Borsa Italiana gelistet. Der ETF, ist sowohl mit einer thesaurierenden als auch mit einer ausschüttenden Anteilsklasse erhältlich. Das Fondsmanagement tätig die Investitionen innerhalb eines strengen ESG-Rahmens. Zusätzlich werden Unternehmen, die in Sektoren wie umstrittene Waffen und Tabak tätig sind, ausgeschlossen. Damit handelt es sich um ein Artikel-8-Produkt.

EECM – The Wealth (DE000A3C9119)

Die beiden Vermögensverwalter EE Capital Management und Universal Investment haben gemeinsam den EECM – The Wealth aufgelegt. Der Fonds hat seinen Schwerpunkt auf makroökonomische Entwicklungen, womit das Fondsmanagement beispielsweise auch an Wertentwicklungen der Krypto- und Zinsmärkte partizipieren kann. Ziel des Managements ist es, größere Schwankungen und Verlustphasen des Fonds durch möglichst unkorrelierte Investitionen zu verhindern. Hierfür gehen sie bei Bedarf auch Positionen ein, die von fallenden Kursen profitieren können. Umgesetzt über ein strenges Risikomanagement, soll der Fonds so ein besonders vorteilhaftes Chancen-Risiko-Verhältnis aufweisen.