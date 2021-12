Fonds-Favoriten der Netfonds-Makler: Patrimoine ganz vorne, Ethna rutscht ab

Auf dem zweiten Platz der Dezember-Liste liegt der Acatis 5 Sterne Universal (531713). Seit März 2001 pickt sich das Acatis-Team um Hendrik Leber unter den nach hauseigenen Kriterien besten internationalen Aktienfonds die vermeintlichen Rosinen heraus (zu den Top-Seller-Listen). Schaut man sich allein die Wertentwicklung an, hat das bisher recht gut geklappt: In acht der zehn vergangenen Jahre konnte der Dachfonds seinen Vergleichsindex, den MSCI Welt Euro, hinter sich lassen.Den dritten Rang in der Top-Seller-Liste belegt der Carmignac Sécurité (A0DP51). Der dritte Carmignac-Fonds im Bunde, der Investissement (A0DP5W) landet auf dem zehnten Platz.Der Ethna-Aktiv E (764930) büßte drei Plätze ein. Vergangenen Monat noch an der Spitze, liegt der Schweizer Mischfonds aktuell an vierter Stelle.