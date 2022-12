Anlegerverhalten Das sind die Fonds-Favoriten der Ebase-Kunden im November 2022

Die B2B-Direktbank European Bank for Financial Services (Ebase) führt in Deutschland Kundendepots mit einem Volumen von rund 55 Milliarden Euro. In einer exklusiven Kooperation liefert Ebase DAS INVESTMENT Daten zu Handelsaktivitäten und Mittelzuflüssen – sowohl zu Fondskategorien als auch auf Einzelfondsebene. Hier erläutert Ebase-Chef Kai Friedrich die Ergebnisse.

DAS INVESTMENT: Herr Friedrich, welche Trends zeichnen sich Ihrer Depot-Analyse für November ab?

Kai Friedrich: Der seit etwa Anfang Oktober bestehende grundsätzliche Aufwärtstrend an den Börsen hat sich auch im November fortgesetzt. Obwohl viele Unsicherheitsfaktoren weiterhin bestehen, wird beispielsweise die Spitze der Inflation vielfach als bereits überwunden erachtet. Einige Marktbeobachter gehen sogar davon aus, dass sich – auch wenn es zwischenzeitlich zu weiteren Zinserhöhungen kommen könnte – mittelfristig bereits wieder eine Zinswende abzeichnet. Im Zuge dieser erfreulichen Marktentwicklung war auch das Interesse der Ebase-Kunden an Investmentfonds groß. Der Fundflow-Faktor, der das Verhältnis zwischen Nettomittelzuflüssen und -abflüssen zeigt, wies mit 1,25 insgesamt einen deutlich positiven Wert auf. Die Käufe haben die Verkäufe um ein Viertel übertroffen. Das Handelsvolumen lag ebenfalls über dem Durchschnitt des Vorjahres. Ein hohes Handelsvolumen bei deutlich überwiegenden Käufen kann als Indikator für eine breite Nachfrage und eher positive Erwartungen der Anleger interpretiert werden.

Stand: 2. Dezember 2022

Wie positionieren sich Anleger?



Friedrich: Im November waren bei Ebase-Kunden vor allem offensivere Anlageklassen gefragt. Bei Aktienfonds haben die Käufe die Verkäufe fast um das Doppelte übertroffen. Der Fundflow-Faktor lag bei 1,90. Aktienfonds, deren Management in Europa oder weltweit investiert, waren besonders gefragt. Bei Fonds mit Anlageschwerpunkt in Asien haben die Käufe die Verkäufe zwar auch überstiegen, jedoch lag der Fundflow-Faktor hier nur bei 1,17. Daneben war das Interesse an Mischfonds sehr ausgeprägt, hier lag der Fundflow-Faktor bei 1,57. Der Fondstyp erfreut sich seit vielen Jahren großer Beliebtheit.

