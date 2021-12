Fonds Finanz: Ein Weggang und zwei Neueinstellungen

Björn Maier, langjähriger Vertriebsleiter des Maklerpools, verlässt Fonds Finanz im Herbst. Maier gehe auf eigenen Wunsch, erklärte der Maklerpool. Ab Juli übernimmt Andreas Muckof, seit 2011 Leiter des Maklermanagements bei der Fonds Finanz, zusätzlich zu seinen bisherigen Aufgaben die Steuerung der zentralen Vertriebsbetreuung. „Die Steuerung des gesamten Vermittlerbetreuungsprozesses liegt damit erstmals in einer Hand“, so der Maklerpool.Darüber hinaus stellt der Maklerpool ab Juli Matthias Neumann und David Valerius als Kundenbetreuer (Key Account Manager) ein. Sie sollen die Vorortbetreuung der Vermittler übernehmen, wobei Neumann im Wesentlichen den Nordosten und Valerius den Südwesten Deutschlands bedienen wird.Vor seinem Wechsel zu Fondsfinanz war Neumann viele Jahre leitender Vertriebsdirektor bei der Ideal Lebensversicherung. Valerius war zuvor unter anderem Vertriebsleiter bei Wifo Konzept und Gesellschafter des Vertriebsunternehmens Der Fairtrieb.Beide Neuzugänge berichten an Matthias Reichle, der die 130 Regionaldirektoren des Maklerpools betreut.