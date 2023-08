Zum 1. August Fonds Finanz holt Digital-Spezialisten an Bord

Der Münchner Maklerpool Fonds Finanz hat einen neuen Digital-Spezialisten ins Unternehmen geholt: Zum 1. August ist dort Sebastian Frieden gestartet. Frieden berät als Senior Referent die Geschäftsführung beim Thema Bindung und Neugewinnung von Geschäftspartnern. Er soll die Maklerverbindungen und speziell das Geschäft von Fonds Finanz in den östlichen Bundesländern auszubauen helfen.

Frieden ist gelernter Kaufmann für Versicherung und Finanzen und verfügt über rund 13 Jahre Erfahrung in der Branche. Vor seinem Wechsel zu Fonds Finanz war er mehr als sieben Jahre lang für das Insurtech Wefox tätig. Dort leitete er zuletzt als Leiter Broker-Vertrieb (Head of Broker Sales) den Maklervertrieb für Deutschland.

„Sebastian Frieden ist bereits seit mehreren Jahren erfolgreich in der Branche unterwegs und verfügt über exzellente Kenntnisse in Sachen Geschäftspartnerbindung und -akquise sowie in der Arbeit mit Tech-Unternehmen“, lobt Norbert Porazik, geschäftsführender Gesellschafter der Fonds Finanz, den Neuzugang.

Das macht Fonds Finanz

Fonds Finanz ist der nach Anbindungen größte deutsche Maklerpool. Als sogenannter Allfinanz-Pool deckt er alle Maklersparten des Finanz-Umfelds, also Finanzen, Versicherungen sowie Kreditgeschäft, ab. Er arbeitet nach eigenen Angaben mehr als 29.000 Vertriebspartnern zu und beschäftigt 470 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Geschäftsführer sind Norbert Porazik und – seit Mitte Mai – Christine Schönteich.

Fonds Finanz ist mehrheitlich im Besitz des britischen Beteiligungsunternehmens HG, das seine Anteile an dem Pool in einer Obergesellschaft namens Infitech hält. Der ehemalige Co-Geschäftsführer neben Norbert Porazik, Markus Kiener, ist mittlerweile in der Führungsebene von Infitech tätig.