Gewerbeversicherungen Fonds Finanz startet neuen Service für Vermittler

Der Maklerpool Fonds Finanz erweitert seine „vertriebsunterstützenden Dienstleistungen“ um einen Service mit „Hammer-Mehrwert“, wie es im Firmen-Podcast heißt: Versicherungsvermittler könnten damit sowohl ihre Abschlussquote erhöhen als auch ihre Kundenbindung stärken – ohne zusätzlichen Aufwand.

Lieferwagen mit offenem Verdeck: Fonds Finanz nimmt seine ersten Klauselbögen in Vergleichsrechner für Betriebshaftpflichtversicherungen auf, um eine „Win-Win-Situation für Vermittler, Endkunden und Gesellschaften“ zu schaffen.

Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Damit können personenbezogene Daten an Drittplattformen übermittelt und Cookies von diesen Drittplattformen gesetzt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung .

An dieser Stelle finden Sie externen Inhalt, der unseren Artikel ergänzt. Sie können sich die externen Inhalte mit einem Klick anzeigen lassen. Die eingebundene externe Seite setzt, wenn Sie den Inhalt einblenden, selbstständig Cookies, worauf wir keinen Einfluss haben.

Fonds Finanz hat für ihre Vermittler einen sogenannten Klauselbogen für allgemeine Betriebshaftpflichtversicherungen im Bereich der gewerblichen Sachversicherungen entwickelt. Das berichtete Norbert Porazik, geschäftsführender Gesellschafter des Maklerpools aus München, bei der diesjährigen Hauptstadtmesse der Fonds Finanz. Damit setze man sich von der Versicherungsmakler-Genossenschaft Vema ab, die Porazik als wichtigsten Mitbewerber ansehe.

Die Berliner Messe mit insgesamt 130 Ausstellern und 3.200 Fachbesuchern war wieder der Startschuss für das Jahresendgeschäft von Deutschlands größtem Allfinanz-Maklerpool. Über den dort vorgestellten „Hammer-Mehrwert“ für die mehr als 28.000 Vertriebspartner des Unternehmens aus München informiert Bayern 3-Moderator Axel Robert Müller auch in der aktuellen Ausgabe des Fonds Finanz Podcast.

Der Klauselbogen bietet demnach deutliche Mehrwerte und vertriebliche Vorteile. Denn er schaffe „kostenfrei eine Leistungsverbesserung der Standardtarife für unsere gesamten Vertriebspartner“, sagt Christine Schönteich, Mitglied der Geschäftsleitung. Viele der bisher teilnehmenden Versicherer gewähren die verbesserten Leistungen demnach bereits „automatisch für Bestandsverträge, die gewissen Zielkriterien entsprechen – und das ohne zusätzlichen administrativen Aufwand für die Vermittler“.

Ampelsystem soll Vermittlern Überblick erleichtern

Denn Fonds Finanz fasse darin zahlreiche Leistungsinhalte der allgemeinen Betriebshaftpflichtversicherung übersichtlich und leicht verständlich zusammen. Auf einem Blick zeige der Klauselbogen Verbesserungen zu den hinterlegten Tarifen der teilnehmenden Gesellschaften und bewertet diese nach ihrer Leistungserfüllung. Die Ergänzungen können als Leistungsverbesserung gegenüber den aktuellen Standardtarifen dienen.

Die Struktur des Klauselbogens unterliege 56 vorgegebenen Klauseln, drei optionaler individueller Zusatzklauseln der Versicherer selbst, sowie ergänzend einer Zusatzleistung der Fonds Finanz. Mithilfe eines Ampelsystems werde sofort sichtbar, welche Klauseln vollständig, teilweise oder in Einzelfällen nicht erfüllt sind. Der Bogen diene Vermittlern somit auch als neutrale und transparente Benchmark für die Leistungsstärke der teilnehmenden Tarife.

Der Bogen ist als PDF-Datei und Leistungsübersicht in die Angebotsplattform Thinksurance integriert und muss daher vom Vermittler nicht separat beantragt werden. Die derzeitigen Kooperationspartner des Klauselbogens der Fonds Finanz sind die sieben Versicherer Alte Leipziger, Andsafe, Basler Sachversicherung, Die Bayerische, HDI, VHV Versicherung und Zurich. Geplant sei, zukünftig weitere Kooperationspartner aufzunehmen und den Service für weitere gewerbliche Sach-Policen auszubauen.