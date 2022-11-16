Neue Kooperation Maklerpool setzt auf das Geschäft mit Flottenversicherungen
Vermittler der Fonds Finanz können ihre Kunden ab sofort auch auf der Gewerbeplattform Thinksurance zu Flottenversicherungen beraten – und die Policen ohne Medienbruch abschließen. Dank neuer Funktionen lassen sich dort nämlich auch Beiträge für ganze Großflotten jetzt schneller berechnen. Die Datenbank enthält derzeit entsprechende Tarife der Allianz, Kravag, R+V, HDI, VHV und Dialog.
Das 2015 in Frankfurt gegründete Unternehmen ist nach eigenen Angaben „führender Technologie-Partner im Bereich der digitalen Versicherungsberatung“. Mit seiner Beratungsplattform Advisory Suite bietet Thinksurance eine Omni-Channel-Software für die Versicherungsberatung an. Die Technologie bildet den gesamten Vertriebsprozess von der Bedarfsanalyse bis zum Abschluss ab.
Kfz-Risikoerfassung mit neuen Funktionen
Um auf der Gewerbeplattform Offerten für Kfz-Flotten zu berechnen, bietet Thinksurance seit September einen dynamischen Fragebogen, der die Auswahl des Flottenprodukts vereinfacht: Die Plattform erkennt beispielsweise die Flottengröße automatisch und schlägt nur entsprechende Tarife der teilnehmenden Versicherer vor. Und der Datenimport werde mithilfe von Vorlagen technisch vereinfacht.
Um um Eingabefehler zu erkennen, überprüft der Flottenrechner automatisch, ob das eingegebene Format des Kennzeichens korrekt ist. Dabei werden auch H- und E-Kennzeichen erkannt. Sämtliche Neuerungen und Deckungserweiterungen für alle möglichen Fahrzeugarten sind im Fragebogen berücksichtigt, denn viele Versicherer bieten Sondereinstufungen an, welche die Prämie senken können.
Für Versicherer und Assekuradeure bietet das Unternehmen zudem die Digitalisierung ihrer Produkte sowie umfassende Daten- und Analysewerkzeuge, um ihre Produkte und Preise marktorientiert und dynamisch zu gestalten. Die Thinksurance-Technologie wurde mit mehreren Innovationspreisen ausgezeichnet und wird nach Anbieterangaben aktuell von mehr als 45.000 Vermittlern im Alltag genutzt.
„Für unsere Partner kommt die Kooperation zur Berechnung von Kfz-Flotten aufgrund der in den meisten Fällen zum 30. November festgesetzten Wechselfrist genau zur richtigen Zeit“, kommentiert Christine Schönteich, Mitglied der Geschäftsleitung bei der Fonds Finanz, dem mit bundesweit mehr als 28.000 Vertriebspartnern größten Allfinanz-Maklerpool Deutschlands.