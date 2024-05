Tim Bröning, Leiter des Bereichs non-Insurance bei Fonds Finanz, gibt seine Position in der Geschäftsleitung auf und wechselt in den Beirat des Maklerpools. Seine Aufgaben im operativen Geschäft übernimmt Fonds-Finanz-Geschäftsführerin Christine Schönteich. Der Wechsel soll zum 1 Juni geschehen. Er finde auf Brönings Wunsch statt, heißt es in einer Mitteilung des Pools.

„Tim hat rund 15 Jahre lang die Entwicklung der Fonds Finanz maßgeblich mitgestaltet und mitbestimmt – und dafür danken wir ihm ganz herzlich“, sagt Geschäftsführerin Schönteich. In seiner kommenden Funktion soll Bröning das Management des Münchner Pools weiterhin beraten, ohne jedoch noch eine operative Funktion zu bekleiden.

Den Fonds-Finanz-Beirat gibt es seit Ende 2021. Dort sind bislang Anne-Kathrin Heger und Thoms Fornol tätig. Bröning wird als drittes Mitglied dazustoßen. Er soll den Pool speziell zu Investment- und Kapitalmarktthemen beraten.

1.200% Rendite in 20 Jahren? Die besten ETFs und Fonds, aktuelle News und exklusive Personalien erhalten Sie in unserem Newsletter „DAS INVESTMENT Daily“. Kostenlos und direkt in Ihr Postfach. Newsletter DAS INVESTMENT daily (börsentäglich) Newsletter DAS INVESTMENT am Sonntag (wöchentlich) Ja, ich möchte den/die oben ausgewählten Newsletter mit Informationen über die Kapitalmärkte und die Finanzbranche, insbesondere die Fonds-, Versicherungs-und Immobilienindustrie abonnieren. Hinweise zu der von der Einwilligung mitumfassten Erfolgsmessung, dem Einsatz der Versanddienstleister June Online Marketing und Mailingwork, der Protokollierung der Anmeldung, der neben der E-Mail-Adresse weiter erhobenen Daten, der Weitergabe der Daten innerhalb der Verlagsgruppe und zu Ihren Widerrufsrechten finden Sie in der Datenschutzerklärung . Diese Einwilligung können Sie jederzeit für die Zukunft widerrufen. JETZT ANMELDEN Fast geschafft Bitte überprüfen Sie Ihr E-Mail Postfach - wir haben eine Bestätigungs-E-Mail verschickt. Das Abonnement wird nach der Bestätigung aktiv. Bitte auch im Spam-Ordner schauen!

Seit 15 Jahren für Fonds Finanz tätig

Tim Bröning wechselte 2009 vom Technologiekonzern Siemens zur Fonds Finanz. Als Mitglied der Geschäftsleitung und Finanzchef (CFO) verantwortete er zunächst Unternehmensentwicklung und Finanzen, bevor er 2014 an die Spitze der Abteilung Investment trat. Mit der Übernahme der Abteilung Baufinanzierung und Bankprodukte entstand der heutige Bereich Non-Insurance. Dieser habe sich „zu einer wichtigen Stütze des Unternehmenserfolgs der Fonds Finanz“ entwickelt, betont man bei dem Pool.

Der 1996 gegründete Maklerpool Fonds Finanz ist der nach angebundenen Partnern größte Maklerpool Deutschlands. 29.000 Vermittlerpartner sind nach hauseigenen Angaben an die Münchener angeschlossen. Dazu sind 470 Mitarbeiter und 320 Regionaldirektoren bundesweit für den Pool tätig. Mit den Sparten Leben, Kranken, Sach, Investment, Sachwerte, Immobilien, Bankprodukte und Baufinanzierung ist Fonds Finanz als sogenannter Allfinanz-Pool tätig. Geschäftsführer sind Norbert Porazik und Christine Schönteich.