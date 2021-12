Fonds Finanz unterstützt Kinderhilfsprojekte

Die deutschlandweit aktive Initiative Traumwolke e. V. erhält 15.000 Euro von Fonds Finanz. „Mit diesem Betrag kann der Verein für 19 schwerkranke Kinder ein Treffen mit ihren Lieblingsstars arrangieren“, erklärt der Maklerpool.Die Initiative Traumwolke e. V. aus Herscheid betreut die Familien von schwerkranken Kindern und Jugendliche und organisiert für die kleinen Patienten Treffen mit ihren Lieblingsstars aus Film, Fernsehen, Kino oder Sport. Alle Prominente verzichten auf ihre Gage, so dass Traumwolke nur die Reise- und Unterbringungskosten für die Kinder zu tragen hat. Weitere Informationen zu der Initiative sowie die Spendenkonto-Daten finden Sie hier 5.000 Euro spendet Fonds Finanz an die World Vision Deutschland e. V., die sich um die Kinder in den ärmsten Ländern der Erde kümmert. Das Geld soll in ein Bildungsprojekt des Vereins fließen, das sich für den Aufbau und die Einrichtung zerstörter Klassenzimmer einsetzt. World Vision ist ein christliches Hilfswerk mit den Arbeitsschwerpunkten nachhaltige Entwicklungszusammenarbeit und Katastrophenhilfe. Im Mittelpunkt der Arbeit steht die Unterstützung von Kindern, Familien und ihrem Umfeld im Kampf gegen Armut und Ungerechtigkeit.Der Maklerpool ruft seine mehr als 22.000 Vermittler auf, sich an der Aktion mit Spenden zu beteiligen. Informationen sind unter http://www.fondsfinanz.de/hilft abrufbar.