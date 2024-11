Fonds-Finanz-Berater sollen bald auch selbst kreierte Vermögensverwaltungsstrategien verwalten und vermitteln können. Dafür arbeitet der Maklerpool mit dem Technologie-Dienstleister Investify Tech zusammen. Ab Frühjahr 2025 soll es für interessierte Partnervermittler losgehen, teilt Fonds Finanz mit.

Der Maklerpool bewirbt sein neues Angebot als „Musterstrategien aus eigener Hand“. Diese könnten auch von Investmentberater „zum Beispiel mit einer Paragraf-34f-Erlaubnis“ bestückt werden.

Vermögensverwaltung statt Einzelfondsberatung

Die Vermittlung von Vermögensverwaltungsstrategien ist ein wichtiger Trend innerhalb der deutschen Finanzberatungsbranche. Wer als Berater eine Vermögensverwaltung vermittelt, hat damit erheblich geringeren regulatorischen Aufwand als bei der klassischen Einzelfondsvermittlung. Das Konzept gilt im hiesigen Beratervertrieb als zukunftsweisend.

Dabei wächst die Zahl der Anbieter, die Beratern nicht nur externe Strategien für den Vertrieb an Kunden zur Verfügung stellen. Vielmehr können Berater immer häufiger auch eigene Strategien auflegen und betreuen. Sie gelten dann formal als „Berater“ ihrer Strategie. Im Hintergrund steht ein voll regulierter Finanzportfolioverwalter.

1.200% Rendite in 20 Jahren? Die besten ETFs und Fonds, aktuelle News und exklusive Personalien erhalten Sie in unserem Newsletter „DAS INVESTMENT Daily“. Kostenlos und direkt in Ihr Postfach. Newsletter DAS INVESTMENT daily (börsentäglich) Newsletter DAS INVESTMENT am Sonntag (wöchentlich) Ja, ich möchte den/die oben ausgewählten Newsletter mit Informationen über die Kapitalmärkte und die Finanzbranche, insbesondere die Fonds-, Versicherungs-und Immobilienindustrie abonnieren. Hinweise zu der von der Einwilligung mitumfassten Erfolgsmessung, dem Einsatz der Versanddienstleister June Online Marketing und Mailingwork, der Protokollierung der Anmeldung, der neben der E-Mail-Adresse weiter erhobenen Daten, der Weitergabe der Daten innerhalb der Verlagsgruppe und zu Ihren Widerrufsrechten finden Sie in der Datenschutzerklärung . Diese Einwilligung können Sie jederzeit für die Zukunft widerrufen. JETZT ANMELDEN Fast geschafft Bitte überprüfen Sie Ihr E-Mail Postfach - wir haben eine Bestätigungs-E-Mail verschickt. Das Abonnement wird nach der Bestätigung aktiv. Bitte auch im Spam-Ordner schauen!

„Investmentberater behalten volle Flexibilität bei der Umsetzung ihrer Anlagephilosophie und bei der Abschluss- und laufenden Vergütung", wirbt Fonds Finanz für sein neues Angebot. Fonds-Finanz-Partner könnten so mehr Kunden zeitgleich betreuen, von denen alle die gleiche Leistung erhielten.

Konkret sollen Partnervermittler zukünftig auf die Wealth-Management-Plattform iP3 von Investify Tech und das Softwaretool Edisoft Fondsanalyse zurückgreifen können. Endanleger könnten Anlageverträge, die über ihren Berater laufen, selbstständig abschließen. Prozesse wie Depoteröffnung und Orders liefen digital ab, heißt es von Fonds Finanz.

Zusammenarbeit mit weiteren Großkunden

„Wir freuen uns, mit der Fonds Finanz einen Kunden gewonnen zu haben, der in den vergangenen Jahren zu einem starken Partner für Investmentberater geworden ist", lässt sich Investify-Tech-Geschäftsführer Harald Brock zitieren. Neben dem Maklerpool Fonds Finanz, an den laut Unternehmensangaben rund 31.000 Finanz- und Versicherungsvermittler in Deutschland angebunden sind, hat Investify Tech bereits diverse andere Großkunden. So arbeitet das Fintech beispielsweise auch mit der LBBW, der Triodos Bank, DJE Kapital sowie dem Versicherer Signal Iduna zusammen.