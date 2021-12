Christian Hilmes 01.02.2008 Lesedauer: 1 Minute

Fonds für grüne Energien haben am meisten Power

Fonds, die auf alternative Energie setzten, wachsen unter den Nachhaltigkeitsfonds in Deutschland am schnellsten. Das geht aus einer aktuellen Statistik des Branchendienstes Ecoreporter.de hervor. Demnach wuchs das Volumen der grünen Energiefonds auf mehr als 6,6 Milliarden Euro. Das ist zweieinhalb Mal so viel wie Ende 2006. Bei den Nachhaltigkeitsfonds insgesamt war ein Wachstum von 13 Prozent zu verzeichnen.