Ein marktunabhängiges Investment, das auch Krisen gut übersteht und der Inflation trotzt – als solches gilt die Anlageklasse Gold. Viele Anleger sehen in dem Edelmetall einen sicheren Hafen, wertstabil und schwankungsarm.

Als vom breiten Markt unabhängig werden auch Kryptowerte betrachtet. Digitale Währungen wie Bitcoin oder Ether sind eine vergleichsweise junge Anlageklasse, haben aber bereits eine große Fangemeinde. Kryptowährungen sind immateriell und von der Idee her ebenso wie Gold unabhängig von den Aktien- oder Anleihenmärkten. Sie lassen auf potenziell hohe Kurssteigerungen hoffen, schwanken dabei aber stark in ihrem Wert.

Wer sich nun ein bisschen als Glücksritter versuchen möchte, dabei aber einen stabilen Rückhalt wünscht, soll demnächst in den Gold-Krypto-ETP der Gesellschaft G Deutsche Gold investieren können. Dort stellt man die Kombination in Aussicht: Das Portfolio besteht zu 25 Prozent aus einem Korb von zehn potenziell renditestarken Kryptowährungen und zu 75 Prozent aus Edelmetall, das die Schwankungen glätten sollen.

Denselben Ansatz verfolgt ein bestehender aktiver Fonds

„Bei gleichem Risiko streicht unser ETP so etwa die sechsfache Rendite von Gold ein“, wirbt Rohstoffspezialist von G Deutsche Gold Alexander Dros. Die Kryptowährungen verspricht das Unternehmen in einem sogenannten Cold Storage – also internetunabhängig – zu lagern. Die Anlage soll sich auch für Sparpläne eignen.

ETP steht für Exchange Traded Product. Er funktioniert wie ein ETF und bildet den Kurs der Basisinvestments ab. Der ETP geht nach zuvor festgelegten Regeln vor, ist also ein Passiv-Investment.

Einen ähnlichen Ansatz wie der Gold-Krypto-ETP von G Deutsche Gold, der demnächst erst starten soll, verfolgt der aktiv gemanagte Crypto Gold Fund (ISIN: LI1100044299). Er wurde 2021 aufgelegt und stammt von der Liechtensteiner Fondsboutique Incrementum. Die beiden Fondsmanager Ronald Peter Stöferle und Mark Valek setzen ihr Portfolio zu je einem Drittel aus Gold, Silber und Kryptowährungen zusammen.

