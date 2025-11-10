Wer nachhaltige Aktionärsrenditen will, braucht operativen Cashflow – nach dieser Strategie arbeitet der Liontrust GF Pan-European Dynamic. Wir stellen den Aktienfonds vor.

Das sind die besten europäischen Fonds für Blend-Aktien

Vieles spricht in diesem Jahr für die europäischen Aktienmärkte. Die Bewertungen sind im Vergleich zu den USA attraktiver, es gibt viele strukturelle Impulse und die durch Donald Trump ausgerufenen Zölle führen zu einem Umdenken der Marktteilnehmer in Bezug auf eine Rückverlagerung der Produktionsketten nach Europa.

Es werden im großen Stil Infrastrukturprogramme lanciert, sodass einige Branchen und Unternehmen neu bewertet werden. Die Dividendenrenditen sind vergleichsweise hoch, und insbesondere der Bankensektor profitiert von der stabilen Zinspolitik und den staatlichen Investitionsprogrammen.

Hinzu kommen viele gesunde Unternehmen mit bewährten Geschäftsmodellen und überzeugenden Cashflows. Und um das Thema Cashflow dreht sich bei unserem heutigen Fonds der Woche quasi alles: Der Liontrust GF Pan-European Dynamic Fund (ISIN: IE000MSLSRC4) verfolgt eine disziplinierte Cashflow-orientierte Aktienstrategie für langfristiges Kapitalwachstum in europäischen Märkten.

Sektor: Aktienfonds All Cap Europa

Aktienfonds All Cap Europa Auflegung: 27.02.2024

27.02.2024 Ertragsverwendung: thesaurierend

thesaurierend Fondsgesellschaft: Liontrust Global Funds plc

Liontrust Global Funds plc ISIN: IE000MSLSRC4

IE000MSLSRC4 Performance YTD: 14,57%

14,57% Performance 1 Jahr: 15,35%

15,35% Performance 3 Jahre: -

- Performance 5 Jahre: -

- Performance 10 Jahre: -

- Sharpe Ratio 1 Jahr: 1,47

1,47 Sum. lfd. Kosten: 2,68%

2,68% Volatilität 1 Jahr: 9,83%

9,83% Volumen in Mio. EUR: 217

217 Währung: EUR

Die Gesellschaft

Der Fonds wird von Liontrust Investment Partners mit Sitz in London verwaltet. Liontrust zählt zu den unabhängigen Vermögensverwaltern mit starkem Fokus auf transparente, evidenzbasierte Investmentprozesse.

Liontrust wurde 1995 gegründet und ist seit 1999 an der London Stock Exchange gelistet. Die Investmentorganisation ist in verschiedene spezialisierte Teams gegliedert, wobei die Cashflow-Solution-Gruppe einen Schwerpunkt auf europäische Aktien mit qualitativen Langfristansätzen setzt.

Der Fonds wurde am 27. Februar 2024 aufgelegt, hat ein Fondsvolumen von über 430 Millionen Euro (Stand: Ende September 2025) und ist auf institutionelle sowie professionelle Investoren ausgerichtet. Das Anlageuniversum umfasst rund 3.000 europäische Aktien aus allen Marktkapitalisierungsklassen und relevanten Ländern. Die Strategie ist Benchmark-agnostisch, die Performance wird aber relativ zum MSCI Europe gemessen.

Das Managementteam

Die verantwortlichen Fondsmanager sind James Inglis-Jones und Samantha Gleave, die jeweils beide über mehr als 25 Jahre Erfahrung im europäischen Aktienbereich verfügen. Inglis-Jones gründete das Cashflow-Solution-Team im Jahr 2006 und verfügt über langjährige Führungs- und Portfolioerfahrung bei renommierten Vermögensverwaltern wie Fleming Investment Management, J.P. Morgan und Polar Capital.

Gleave kam 2012 zu Liontrust, zuvor war sie unter anderem bei Credit Suisse First Boston und Bank of America Merrill Lynch tätig, wo sie für ihre fundierte Aktienanalyse ausgezeichnet wurde.

Das Managementteam verfolgt eine klare, disziplinierte Strategie, die auf empirischer Analyse und Vermeidung emotionaler Entscheidungen beruht. Entscheidungen zu Investments und Verkäufen werden stets gemeinsam getroffen; ein Veto-Recht garantiert eine sorgfältige Prüfung jeder Position.

Die Investmentphilosophie

Die fundamentale Überzeugung ist, dass der operative Cashflow das bedeutendste Kriterium für nachhaltige Aktionärsrenditen ist. Unternehmen, die einen starken und stabilen operativen Cashflow generieren und gleichzeitig bei Bezug auf diesen Cashflow attraktiv bewertet sind, bieten langfristig das höchste Renditepotenzial.

Die Strategie integriert dabei Aspekte von Value, Quality und Growth ohne dogmatische Stil- oder Benchmarkvorgaben. Ziel ist ein Portfolio aus Titeln mit hoher Cashflow-Qualität, solider Bilanz, bewertungsbedingtem Opportunismus und stabiler Dividendenkraft, geführt von Managements mit klarem Fokus auf verantwortungsvolle Kapitalnutzung.

Der Investmentprozess

Der Investmentprozess gliedert sich in fünf Kernstufen:

Anlageuniversum definieren: Start mit dem universellen europäischen Aktienmarkt (circa 3.000 Unternehmen). Quantitative Filterung: Einsatz zweier proprietärer, zyklisch-normalisierter Cashflow-Kennzahlen:

- Cashflow im Verhältnis zu operativen Vermögenswerten (CFROA) als Qualitätsindikator

- Cashflow im Verhältnis zur Marktkapitalisierung (CF Yield) als Bewertungsmaßstab

Daraus entsteht eine fokussierte „Cashflow-Champions“-Watchlist (Top 20 Prozent), meist rund 200 Titel. Sekundäre Stil-Scores und qualitative Analyse: Die Unternehmen der Watchlist werden anhand von vier Stilfaktoren qualifiziert: Momentum, Cash Return, Recovering Value und Contrarian Value. Im Rahmen eines intensiven bilanzanalyti-schen Prozesses prüfen die Manager Geschäftsberichte, Bilanzierungsänderungen, Managementaussagen und Risikomerkmale. Externes Research wird nur selektiv zur Plausibilisierung genutzt. Marktregime-Indikatoren berücksichtigen: Bewertung von Marktbedingungen anhand eigens entwickelter Indikatoren wie Anlegerängsten, Corporate Aggression und Momentum-Effektivität, um das Portfolio dynamisch zwischen Wachstums- und Value-Fokussierung auszurichten. Portfolioaufbau und -management: Konzentriertes Portfolio aus 30 bis 50 Titeln, initial gleichgewichtet. Performance-Gewinner können bis zu 10 Prozent Anteil erreichen. Regelmäßige Portfolioreviews erfolgen mindestens monatlich, wobei Titel, die die Kriterien nicht mehr erfüllen, verkauft werden. Der Ansatz ist diszipliniert, datengetrieben und frei von emotionalen Verzerrungen, was eine nachhaltige Überrendite über verschiedene Marktzyklen ermöglicht.

Die Ergebnisse

Der Fonds selbst wurde zwar erst im Frühjahr 2024 für den europäischen Markt lanciert, die Strategie dahinter wird im Rahmen mehrerer Mandate für institutionelle Investoren aber bereits seit 2007 in UK umgesetzt.

Im Schaubild unten haben wir entsprechend die historischen Ergebnisse der Strategie seit Auflage im Juli 2007 bis Ende August 2025 dargestellt. Insgesamt verwaltet das Managementteam über 3,7 Milliarden Euro in diversen Fonds und Mandaten. Daher liegen entsprechende Daten vor. Die Strategie zeigt seit Jahren eine überzeugende, konsistente Outperformance gegenüber dem MSCI Europe Index. Die jährliche Rendite liegt über längeren Zeiträumen deutlich über dem Referenzindex, begünstigt durch die Fokussierung auf cashflow-starke Unternehmen und das aktive Management durch Sekundär-Scores sowie Marktregime-Anpassungen.

Eine langjährige Historie belegt die Belastbarkeit der Methode. In wechselnden Marktphasen bietet die Strategie eine hohe Resilienz gegen Volatilität, unterstützt durch ein ausgewogenes Verhältnis von Growth- und Value-Titeln. Die Herangehensweise hat auch mehrere turbulente Marktphasen gut gemeistert, darunter die Corona-Pandemie und die Marktschwankungen Anfang 2022.