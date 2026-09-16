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Wie diese Strategie-Fonds mit einem regelbasierten Ansatz durch die Märkte navigieren
Fonds der Woche Wie diese Strategie-Fonds mit einem regelbasierten Ansatz durch die Märkte navigieren
Prognosen gehören zum Kapitalmarkt wie Kursschwankungen. Verlässlich sind allerdings weder die einen noch die anderen. Gerade die vergangenen Jahre haben gezeigt, wie schnell vermeintliche Gewissheiten über Konjunktur, Inflation, Zinsen oder geopolitische Entwicklungen überholt sein können.
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