Die Bundesregierung will Milliarden in Infrastruktur investieren – davon können auch Investoren profitieren.

Infrastruktur-Booster: Dank CDU/CSU und SPD wurde ein 500-Milliarden-Euro-Paket für Infrastruktur abgesegnet. Diese immense Summe war auch ein Signal an die Finanzmärkte. Aber nicht nur in Deutschland können Infrastruktur-Investments Sinn machen.

Der Sektor ist nicht nur in Börsenboom-Phasen gefragt, auch in Krisenphasen kann man sich den Bereich anschauen, da er auch dann traditionell als stabil gilt. Auch in Zeiten höherer Inflation kann der Sektor eine Art Inflationsschutz darstellen.

Ein bedeutender Vorteil in Zeiten steigender Inflation ist die sogenannte Inflationsschutzfunktion. Infrastrukturunternehmen sind in der Regel in der Lage, ihre Preise an die Inflation anzupassen, da viele ihrer Einnahmen durch Verträge oder Tarife geregelt sind, die eine automatische Anpassung vorsehen. Das bedeutet, dass die Erträge und Dividenden in inflationsreichen Zeiten tendenziell steigen können, was den Wert des Fonds stützt. Zudem sind die Vermögenswerte in der Infrastruktur oft physischer Natur, wie Straßen, Brücken oder Energieanlagen, deren Wert bei steigender Inflation ebenfalls steigen kann.

Infrastruktur-Unternehmen bieten robuste Einnahmen

Unternehmen aus diesem Sektor kommen oft aus den Bereichen Energieversorgung, Telekommunikation oder sind Betreiber von Straßen und Flughäfen. Diese bieten robuste Einnahmen, da ihre Dienstleistungen beständig nachgefragt werden. Häufig erteilt auch der Staat Aufträge wie beispielsweise bei erneuerbaren Energien oder beim wichtigen Thema der Digitalisierung. In aller Regel werden Verträge mit langen Laufzeiten vereinbart, was dann in der Folge planbare Einnahmen und stabile Dividendenausschüttungen zur Folge hat.

Zusammenfassend bieten Infrastruktur-Aktienfonds eine stabile Einkommensquelle, Diversifikation und einen gewissen Schutz vor Inflation. Sie können eine sinnvolle Ergänzung im Portfolio sein, insbesondere für Anleger, die Wert auf langfristige Sicherheit und Inflationsschutz legen.

Wir haben uns angeschaut, welche Infrastruktur-Aktienfonds in den vergangenen zehn Jahren am besten abgeschnitten haben. Hier sind die Ergebnisse:

Platz 10: Partners Group Listed Investments Listed Infrastructure