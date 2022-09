Sjoerd Rozing, Fondsmanager des Triodos Future Generations Fund Kinder sind Dreh- und Angelpunkt unserer Zukunft

Was ist das Besondere am Triodos Future Generations Fund?

Der Triodos Future Generations Fund zielt darauf ab, das Wohlergehen und die Rechte von Kindern weltweit zu stärken. Mit seinem Fokus bietet der Fonds einen einzigartigen sozialen Anlageschwerpunkt. Der Fonds setzt die Hebelwirkung des Geldes für die Zukunftschancen von Kindern ein und investiert in Unternehmen, die unter anderem dazu beitragen, die Grundbedürfnisse von Kindern auf der ganzen Welt zu verbessern und ihre gesunde Entwicklung zu fördern. Der Fonds konzentriert sich somit ausschließlich auf das Wohlergehen von Kindern.

An wen richtet sich der Triodos Future Generations Fund?

Die Anlagepolitik des Triodos Future Generations Fund konzentriert sich auf eine Transformation von Wirtschaft und Gesellschaft, die eine nachhaltige Zukunft für den Menschen und unseren Planeten gewährleistet. Der Fonds richtet sich also an Anleger, die einen positiven Impact erzielen möchten und gleichzeitig eine wettbewerbsfähige Rendite anstreben. Der Triodos Future Generations Fund ist in Deutschland seit April dieses Jahres für institutionelle Investoren handelbar und seit September 2022 auch für Privatkunden erhältlich. Der Fonds wird aktiv verwaltet, hat einen langfristigen Anlagehorizont und zählt zu den Impact Equities & Bond Fonds von Triodos IM. Der Triodos Future Generations Fund bietet ein diversifiziertes Portfolio aus 30–40 Unternehmen aus verschiedenen Sektoren, Regionen und Unternehmensgrößen.

Wie geht Triodos IM bei der Auswahl von Unternehmen vor?

Triodos IM wählt Unternehmen aus, die einen Beitrag zum Wohlergehen von Kindern leisten, aber auch über solide finanzielle Grundlagen verfügen. Die Unternehmen müssen selbstverständlich auch die strengen Nachhaltigkeitskriterien erfüllen, die Triodos IM für alle seine Fonds anwendet. So schließt der Fonds Unternehmen aus, die mit Kinderarbeit in Verbindung stehen. Insgesamt unterscheidet Triodos IM bei der Auswahl potenzieller Investitionen fünf Themen. Diese orientieren sich an den Zielen für nachhaltige Entwicklung der Vereinten Nationen (SDGs). Die Themenbereiche sind Gesundheit und Wohlergehen, Bildung, Chancengleichheit, Zugang zu grundlegenden Dienstleistungen und Sicherheit.

Welche Unternehmen sind besonders gut geeignet?

Der Triodos Future Generations Fund zielt auf einen positiven Impact und gesunde finanzielle Erträge ab, indem Investitionen in ein konzentriertes Portfolio weltweit tätiger börsennotierter Small- und Midcap-Unternehmen erfolgen, die in einem der fünf Themenbereiche des Fonds tätig sind. Bei der Auswahl der Unternehmen sind derzeit vor allem kleine und mittelgroße börsennotierte Unternehmen, die sich auf eine begrenzte Anzahl von Projekten oder Dienstleistungen konzentrieren, gut geeignet. Daraus ergibt sich eine klare und überzeugende Wirkung, die bei größeren Unternehmen tendenziell weniger deutlich ist.

Worin besteht die partnerschaftliche Zusammenarbeit mit UNICEF

Mit dem Triodos Future Generations Fund hat Triodos Investment Management (IM) einen Investmentfonds zur Unterstützung von UNICEF aufgelegt. Triodos IM spendet jährlich einen Betrag in Höhe von 0,10 % des Fondsvermögens an UNICEF zur Unterstützung des Projekts „Bausteine für die Zukunft“. Das Projekt dreht sich um zwei große Herausforderungen in der Elfenbeinküste – Plastikmüll und dem Mangel an guter Bildung. Im Rahmen dieses Projekts wird Plastikmüll zu Ziegelsteinen verwertet, die dann zum Bau von Klassenzimmern eingesetzt werden. UNICEF ist nicht in die täglichen Investitionsentscheidungen involviert, jedoch plant Triodos IM weiter mit UNICEF zusammenzuarbeiten, um sich innerhalb der Finanzbranche entschieden für die Interessen von Kindern einzusetzen und deren Rechte zu unterstützen.