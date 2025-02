Fonds der Woche: US-Strategie mit Tech-Fokus

Autorisieren Sie sich über Google in dem gerade geöffneten Tab/Popup.

Hinzukommt die Pandemie, die die Digitalisierung beschleunigte und dafür sorgte, dass viele Technologieunternehmen von vermehrter Nachfrage profitierten, insbesondere in den Bereichen E-Commerce, Cloud und Online-Dienste.

Die Gründe für die starke Entwicklung sind zum einen in der technologischen Entwicklung und Dominanz von Unternehmen im Bereich Künstliche Intelligenz, Cloud Computing und Semiconductors (zum Beispiel Nvidia) zu finden. Außerdem sind im Nasdaq-Index viele Wachstumsunternehmen enthalten, die von der langen Niedrigzinsphase profitieren konnten.

Der Fonds war im Jahr 2024 der performancestärkste Fonds innerhalb der großen Fondspalette des US-Fondsanbieters JP Morgen Asset Management. In dem Zusammenhang besonders hervorzuheben sind dabei einige der größten Technologieunternehmen wie beispielsweise Apple, Amazon, Microsoft, Alphabet (Google) und Nvidia. Die genannten Tech-Giganten machten einen bedeutenden Anteil an den Gewinnen des Marktes aus und sind mittlerweile entsprechend hoch in den Indizes gewichtet.

Und auch im aktuellen Umfeld gibt es wieder Stimmen, die in Europa mehr Potenzial bei weniger Risiko erkennen. Ob dieses Mal alles anders ist? Man weiß es nicht.

Immer wieder wurde in der Vergangenheit unter anderem die hohe Bewertung von US-Aktien Argument dafür genutzt, andere, günstigere Regionen wie Europa oder Asien mehr in den Investitions-Fokus zu stellen. Kurzfristig lag man damit eventuell richtig, doch mittel- bis langfristig war es ein Fehler, den US-Aktienmarkt gar nicht oder stark untergewichtet im Portfoliokontext zu berücksichtigen.

JP Morgan geht davon aus, dass der positive Trend am US-Markt noch eine Weile anhalten wird, die hohen Gewinnmargen sind ein Grund dafür. Die in den USA angestrebte Deregulierung sowie Steuersenkungen könnten sich ebenfalls positiv auf den US-Markt und entsprechend die Unternehmensgewinne auswirken.

Was man weiß: Es gibt ausgewählte US-Aktienfonds, mit denen Anleger seit längerem sehr gute Ergebnisse erzielen konnten und sogar den als unschlagbar geltenden S&P 500 outperformten.

Das „Plus“ für ein US-Aktienportfolio

Und das Plus steckt bereits im Fondsnamen: JPM US Select Equity Plus. Der Fonds war im Jahr 2024 der performancestärkste Fonds innerhalb der großen Fondspalette des US-Asset-Managers. Die große Anzahl an Analysten und Research-Teams im Hause JP Morgan ist bekannt, trotzdem gibt es natürlich hauptverantwortliche Fondsmanager, hier namentlich Susan Bao und Steven Lee. Beide verfügen jeweils über mehr als 25 Jahre Kapitalmarkterfahrung.

Der Investmentprozess

Durch die große Anzahl an Research-Experten innerhalb des globalen Netzwerkes hat der Assetmanager oftmals einen gewissen Informationsvorsprung, den es zu nutzen gilt. Die Basis, um die langfristigen Gewinnschätzungen möglichst genau taxieren zu können, sind unter anderem die tiefen Branchenkenntnisse innerhalb der verschiedenen Sektoren.

Die Manager nehmen unter den gescreenten Unternehmen zunächst eine vierstufige Klassifizierung vor (Premium, Quality, Standard sowie Challenged), bevor dann am Ende des Investmentprozesses eine Quintils-Einteilung je Sektor erfolgt. Im Quintil 1 befinden sich die Unternehmen, die als besonders attraktiv angesehen werden, während sich im Quintil 5 die unattraktivsten befinden.

Die Aktienauswahl funktioniert

Wenn man sich die historischen Ergebnisse (Berechnung 01.01.1987 bis 31.12.2024) dieser Aktienauswahl anschaut, sieht man, wie erfolgreich dieser Ansatz ist. Denn die dem Quintil 1 zugeordneten Titel lieferten gegenüber dem S&P 500 eine Outperformance in Höhe von rund 3 Prozent (Quintil 2: Outperformance 1,5 Prozent), während die Unternehmen aus dem Quintil 5 eine Underperformance in Höhe von knapp 2,5 Prozent zeigten.

Die Einteilung in die beschriebenen Quintile bedeutet, dass man also in der Lage ist, Unternehmen zu finden, die eine Outperformance erzielen können (Quintil 1) und gleichzeitig hat man Daten, die belegen, dass gewisse Unternehmen wohl eher underperformen werden (Quintil 5).

Und hier kommt das „Plus“ ins Spiel.

Denn während ein Fondsmanager eines klassischen long only-Aktienfonds ein Titel nicht ins Portfolio aufnimmt, den er als Underperformer identifiziert hat, können die Manager des JPM US Select Equity Plus auch Short-Positionen eingehen. Man kennt diese Art von Ansatz von früher unter dem Namen 130/30-Strategie, was bedeutet, dass sich die Manager zusätzlich bis zu 30 Prozent des Portfolios sowohl zusätzlich long als auch short positionieren können.

Sobald die Manager extra Long-Positionen eingehen, müssen im Gegenzug auch auf der Short-Seite eine entsprechende Anzahl Positionen eingegangen werden, so dass das Netto-Aktienexposure am Ende bei 100 Prozent liegt (Beta 1-Fonds).

Portfolio





Portfolio-Struktur © J.P. Morgen Asset Management

Auf Sektor-Ebene orientieren sich die Manager am Vergleichsindex. Man will keine Sektorwetten eingehen, sondern durch Stockpicking bzw. Über- und Untergewichtungen Mehrwerte generieren. Anhand dieser Zahlen zeigt sich die Qualität des Portfolios: Per Ende Januar hatte man im Fondsportfolio rund 81 Prozent Unternehmen aus dem ersten und zweiten Quartil allokiert, während im Index hier nur knapp die Hälfte der beiden Kategorien (circa 42 Prozent) vertreten sind.

Mit 256 Einzelpositionen sind im Vergleich zum S&P 500 rund 50 Prozent weniger Titel allokiert, die im Schnitt ein höheres Gewinnwachstum aufweisen im Vergleich zur Benchmark. Das Portfolio (7,6 Milliarden US-Dollar) war per Ende Januar zu 123 Prozent long und entsprechend zu 23 Prozent short positioniert (147 Long-Positionen, 109 Short-Positionen).

JPM US Select Equity Plus (ISIN: LU0281482678)

