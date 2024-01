Kennen Sie diese Fake-News im Internet à la „Bekannter Star hat jetzt in einer TV-Show das Geheimnis seines finanziellen Erfolges gelüftet“? Weil es der Bundesregierung nicht gelungen sei, die Ausstrahlung der Sendung zu stoppen, könne nun jeder Zuschauer das zugrundeliegende System nutzen und quasi im Schlaf reich werden. Das letzte Mal, als ich diese Botschaft auf dem Bildschirm hatte, war es Schlager-Ikone Helene Fischer, die im Gespräch mit Moderator Joko Winterscheidt „die Bombe platzen ließ“.

Atemberaubende Meldungen dieser Machart sind natürlich totaler Humbug und bedürften eigentlich keiner weiteren Kommentierung. Oder vielleicht doch? Schließlich wächst die Zahl all jener, die derartigen Blödsinn glauben, in erschreckendem Maße. Mir fällt dazu die Erzählung eines guten Bekannten ein, der als Handelskapitän über die Weltmeere schippert. Sein jüngster Einsatz brachte ihn auf einem Landgang mit einem sich im Laufe des Gesprächs als Anhänger von Ex-Präsident Donald Trump zu erkennen gebenden Amerikaner zusammen, dem eine Frage förmlich unter den Nägeln zu brennen schien. Er als Kapitän und weitgereister Fahrensmann müsse es doch am besten wissen – sei die Erde nun eine Scheibe oder nicht? Eine durchaus ernstgemeinte Frage, die den peinlich berührten Adressaten am Ende ziemlich nachdenklich zurückließ.

Werbung für Fondsprodukte kommt im Allgemeinen deutlich seriöser daher als im eingangs beschriebenen Bauernfänger-Szenario. Aber eben auch nicht immer. So landete neulich eine Pressemitteilung in meinem E-Mail-Fach, die zunächst durchaus mein Interesse weckte. Wurden dort doch zehn Jahre Fondsmanagement als „echte Erfolgsgeschichte“ gepriesen – von einer inhabergeführten Investmentboutique, deren Namen ich bisher allenfalls am Rande auf dem Radar hatte. Hatte ich da etwas verpasst oder übersehen?

Ein prüfender Blick in den Fonds-Explorer von DAS INVESTMENT konnte derartige Zweifel dann schnell ausräumen. Beworben wurde ein Fonds, der mit einem Trendfolgemodell arbeitet und seit der Auflegung im Juli 2013 gerade einmal einen Wertzuwachs von 3,1 Prozent erzielt hat (Stichtag: 8. Januar 2024). Die Vergleichsgruppe der weltweit flexibel anlegenden Mischfonds schaffte im gleichen Zeitraum ein durchschnittliches Plus von 36,4 Prozent, Sektor-Spitzenreiter Acatis Datini Valueflex 276,7 Prozent. Wo, mit Verlaub gefragt, ist denn da die Erfolgsgeschichte?

Im Gegensatz dazu hat sich ein mehrere Handelssysteme kombinierender, allerdings erst fünf Jahre alter Trendfolgefonds eines anderen Nischen-Anbieters bislang durchaus passabel geschlagen. Konzipiert als „All-Wetter“-Strategiefonds, kommt er seit der Auflegung im April 2018 auf ein Plus von 25,5 Prozent. Mehr als die Hälfte dieser Performance wurde allerdings in den Monaten November und Dezember 2023 erzielt. Was die Initiatoren leicht augenzwinkernd wie folgt kommentieren: „Als wir unserem Alphatrend Fund zum Start seinen Kosenamen mit auf den Weg gaben, hatten wir uns etwas dabei gedacht. All-Wetter-Fonds fanden wir seinerzeit irgendwie smart.“ Jetzt aber, wo es seit Wochen nur noch regne, könne vermutlich eine ganze Generation mit dem Begriff „Wetter“ nichts mehr anfangen. Was bleibe da noch außer einem nüchternen Blick auf die Zahlen? Richtig, ein Lied: „Weine nicht, wenn der Regen fällt – dam dam. Es gibt einen, der zu Dir hält – dam dam. Denke daran, es ist der Alphatrend Fund – dam dam.“

Nicht unseriös, nicht unsympathisch – aber deshalb dem „Wink mit dem Marterpfahl“ folgen und wie aufgefordert investieren? Dazu müsste ich erst einmal mein gesundes Misstrauen gegen jegliche Form von automatisierten Handelssystemen ablegen. Und das sitzt leider (oder gottlob) fast so tief wie die Gewissheit, dass Helene Fischer ihr Geld nicht im Schlaf verdient und die Erde keine Scheibe ist.