Die Fonds-Favoriten der Top-Vermögensverwalter Thomas Portig empfiehlt den Swisscanto Equity Sustainable

Anleger diskutieren immer noch, ob sich Nachhaltigkeit und Rendite ausschließen. Das kann sein, muss aber nicht. Ein positives Beispiel ist der Swisscanto Equity Sustainable (ISIN: LU0161535835). Diesen Artikel-9-Fonds gibt es seit dem 23. Mai 2003. Die heutige Strategie existiert seit dem 10. August 2018. Seitdem entwickelt Swisscanto einen eigenen Nachhaltigkeitsansatz. Die Fondsmanager Gerhard Wagner und Philipp Mettler investieren in Unternehmen, die mit ihren Produkten und Dienstleistungen zur Lösung von Gesellschafts- und Umweltproblemen beitragen, ein überdurchschnittliches Wachstum erwarten lassen (engl.: Sustainable Purpose) und sich durch eine attraktive Kapitalrendite (engl.: Quality) auszeichnen. Derzeit wählen Wagner und Mettler 79 Aktien mit hoher Marktkapitalisierung aus ihrer Benchmark MSCI World, in der 1.515 Aktien enthalten sind. Nicht in Frage kommen für den Swisscanto Equity Sustainable Investments in fossile Energie, Waffen, Massentierhaltung, kontroverse Gentechnik, Flugzeughersteller, Fluglinien, Kreuzfahrtanbieter und Autobauer. Hier unterscheidet sich Swisscanto deutlich von vielen anderen Anbietern, deren nachhaltige Fonds fast denen ohne „Nachhaltigkeitsstempel“ gleichen.

Weitere Informationen Quelle Fondsdaten: FWW 2022

Das Fondsvermögen des Swisscanto Equity Sustainable ist aufgrund der guten Wertentwicklung inzwischen auf 1,33 Milliarden Euro angewachsen. Damit zählt der Fonds zu den größeren Nachhaltigkeitsfonds, bleibt aber weiterhin manövrierfähig. Mit einer Gesamtkostenquote (engl.: Total Expense Ratio, kurz: TER) von rund 1,95 Prozent ist er nicht gerade ein Schnäppchen, jedoch hat das Management einen erhöhten Aufwand zur Einhaltung der Artikel-9-Kriterien. Nachhaltigkeit, wenn sie so ernst genommen wird, wie bei Swisscanto, hat ihren Preis. Anleger, die tiefer in die Materie einsteigen wollen, können sich in die Offenlegungsverordnung und den Swisscanto Sustainabilty Report einlesen.

Fazit: Die Manager des Swisscanto Equity Sustainable beweisen, dass Nachhaltigkeit und Rendite sich nicht ausschließen müssen. Ein möglicher Grund für diese positive Entwicklung ist, dass immer mehr große Unternehmen ESG und SRI in ihrer Unternehmensführung als festen Bestandteil verankern. Das unterstützt die Wertentwicklung, schließlich bleiben sie mit dieser Vorgehensweise weiter auf den Kauflisten der weltweit größten Pensions- und Staatsfonds. Diese institutionellen Anleger haben Nachhaltigkeit schon sehr früh in ihre Statuten aufgenommen.

Im international beachteten MSCI ESG Fund Rating ist der Swisscanto Equity Sustainable mit AAA ausgezeichnet.