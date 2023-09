Immobilienmärkte Fonds nutzt Preisbereinigung für Zukäufe

Der einst auf europäische Büroimmobilien spezialisierte UBS (D) Euroinvest Immobilien verfolgt inzwischen eine Multi-Sektor-Strategie und nutzt die Gunst der Stunde, um den Ausbau weiterer Immobiliensegmente voranzutreiben. Dank des aktuell attraktiven Preisniveaus an den Märkten sieht Fondsmanager Alexander Isak gute Kaufmöglichkeiten. „Unser Fokus liegt derzeit auf Wohn- und Logistik-Objekten in Deutschland“, so Isak.

Deutschland-Anteil soll auf bis zu 20 Prozent steigen

In der Vergangenheit wurden zyklische Preisspitzen aktiv genutzt, um deutsche Immobilien aus dem Portfolio zu verkaufen. Jetzt sind deutsche Objekte zurück auf der Kaufliste des Fondsmanagers. Er plant den Deutschland-Anteil im Fonds mittelfristig auf bis zu 20 Prozent zu erhöhen. Schon jetzt liegt dieser wieder bei über 6 Prozent. Dazu haben zwei Objektkäufe in diesem Jahr beigetragen.

Im Juni stieg der Fonds in den Logistikmarkt ein und erwarb ein Objekt im hessischen Bensheim. Die Neubau-Logistikhalle ist langfristig voll vermietet an MSK Pharma. Im August erfolgte der Ankauf einer Wohnanlage mit 70 Einheiten in Köln. „Beide Objekte konnten wir zu attraktiven Anfangsrenditen erwerben“, sagt Isak.

Bürobestand wird weiterentwickelt

Neben dem Ausbau der Multi-Sektor-Strategie steht die Hebung der Potenziale im Büroanteil des Portfolios im Fokus, der ein wichtiger Bestandteil im Fonds bleibt. „Wir setzen gezielt auf Objekte mit einer hohen Flächenqualität an zentralen und gut angebundenen Standorten. Die Nachfrage nach solchen Immobilien bleibt hoch, letzte Vertragsabschlüsse zeigen steigende Mieten“, erläutert Isak. Ein Beispiel hierfür ist eine Großvermietung im Fondsobjekt „Crescendo“ in Luxemburg. Die zuletzt rückläufige Vermietungsquote bei Büroimmobilien im Portfolio dürfte daher wieder steigen, ist der Fondsmanager überzeugt.

Anlageziel des Fonds ist es, mit einem diversifizierten europaweiten Immobilienportfolio eine beständige Wertentwicklung zu erzielen. Eine Besonderheit ist der starke Fokus auf Nachhaltigkeit. Ökologische Kriterien spielen bei der Objektauswahl schon sehr lange eine Rolle. Seit 2022 ist der Fonds ein ESG Produkt im Sinne des Artikel 8 Verordnung (EU) 2019/2088 und wurde im selben Jahr von GRESB zum siebten Mal in Folge als 5-Star-Fonds sowie erstmals zusätzlich als bester Fonds in seiner Peer Group ausgezeichnet. Die Global Real Estate Sustainability Benchmark (GRESB) bewertet die ESG-Performance von Immobilienfonds.

UBS Fonds nach deutschem Recht. Das hier beschriebene Produkt entspricht Artikel 8 der Verordnung (EU) 2019/2088. Eine Zusammenfassung der Anlegerrechte in deutscher Sprache finden Sie online unter www.ubs.com/funds. Investitionen in ein Produkt sollten nur nach gründlichem Studium des aktuellen Prospekts erfolgen. Die im vorliegenden Dokument zusammengetragenen Informationen und erlangten Meinungen basieren auf vertrauenswürdigen Angaben aus verlässlichen Quellen, erheben jedoch keinen Anspruch auf Genauigkeit und Vollständigkeit hinsichtlich der im Dokument erwähnten Wertpapiere, Märkte und Entwicklungen. Mitglieder der UBS-Gruppe sind zu Positionen in den in diesem Dokument erwähnten Wertpapieren oder anderen Finanzinstrumenten sowie zu deren Kauf bzw. Verkauf berechtigt. Anteile der erwähnten UBS Fonds können in verschiedenen Gerichtsbarkeiten oder für gewisse Anlegergruppen für den Verkauf ungeeignet oder unzulässig sein und dürfen innerhalb der USA weder angeboten noch verkauft oder ausgeliefert werden. Die genannten Informationen sind weder als Angebot noch als Aufforderung zum Kauf bzw. Verkauf irgendwelcher Wertpapiere oder verwandter Finanzinstrumente zu verstehen. Die frühere Wertentwicklung ist kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse. Die dargestellte Performance lässt allfällige bei Zeichnung und Rücknahme von Anteilen erhobene Kommissionen und Kosten unberücksichtigt. Kommissionen und Kosten wirken sich nachteilig auf die Performance aus. Sollte die Währung eines Finanzprodukts oder einer Finanzdienstleistung nicht mit Ihrer Referenzwährung übereinstimmen, kann sich die Rendite aufgrund der Währungsschwankungen erhöhen oder verringern. Diese Informationen berücksichtigen weder die spezifischen oder künftigen Anlageziele noch die steuerliche oder finanzielle Lage oder die individuellen Bedürfnisse des einzelnen Empfängers. Die Angaben in diesem Dokument werden ohne jegliche Garantie oder Zusicherung zur Verfügung gestellt, dienen ausschließlich zu Informationszwecken und sind lediglich zum persönlichen Gebrauch des Empfängers bestimmt. Das vorliegende Dokument darf ohne schriftliche Erlaubnis von UBS Asset Management Switzerland AG oder einer lokalen verbundenen Gesellschaft weder reproduziert noch weiterverteilt noch neu aufgelegt werden. Quelle für sämtliche Daten und Grafiken (sofern nicht anders vermerkt): UBS Asset Management. Dieses Dokument enthält „zukunftsgerichtete Aussagen“, die unter anderem, aber nicht nur, auch Aussagen über unsere künftige Geschäftsentwicklung beinhalten. Während diese zukunftsgerichteten Aussagen unsere Einschätzung und unsere Geschäftserwartungen ausdrücken, können verschiedene Risiken, Unsicherheiten und andere wichtige Faktoren dazu führen, dass die tatsächlichen Entwicklungen und Resultate sich von unseren Erwartungen deutlich unterscheiden. Vorkehrungen, die für den Vertrieb der erwähnten Fondsanteile getroffen wurden, können auf Initiative der Verwaltungsgesellschaft des/der Fonds gekündigt werden. Vertreter in Deutschland für UBS Real Estate Fonds deutschen Rechts: UBS Real Estate GmbH, Theatinerstr. 16, D-80333 München. Prospekte, Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID), die Statuten bzw. Vertragsbedingungen sowie Jahres- und Halbjahresberichte der UBS Real Estate Fonds können bei UBS Real Estate GmbH, Postfach 10 14 53, D-80088 München kostenlos in einer dem lokalen Recht entsprechenden Sprache schriftlich angefordert sowie unter www.ubs.com/immobilienfonds-deutschland abgerufen werden.

Bei den Informationen handelt es sich ausschließlich um Marketingmaterial bzw. Produktinformationen. Es handelt sich nicht um Research.